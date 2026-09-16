สุดทน! ธัญญ่า อาร์สยาม โพสต์ระบาย วอนชาวเน็ต ขอวิธีให้คนๆ หนึ่งเลิกเล่นพนัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 17:37 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 17:37 น.
สุดทน! ธัญญ่า อาร์สยาม โพสต์ระบาย วอนชาวเน็ต ขอวิธีให้คนๆ หนึ่งเลิกเล่นพนัน

สุดทน! ธัญญ่า อาร์สยาม โพสต์ระบาย วอนชาวเน็ต ขอวิธีให้คนๆ หนึ่งเลิกเล่นพนัน ลั่นอยากหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้สักที

แฟนๆ ต่างพากันเห็นใจนักร้องลูกทุ่งสาว ธัญญ่า อาร์สยาม หลังต้องเผชิญปัญหาจากคนใกล้ตัวที่เล่นการพนันไม่เลิก จนเจ้าตัวอดไม่ได้ที่จะโพสต์ระบายความในใจ พร้อมขอคำแนะนำวิธีให้คนคนหนึ่งเลิกเล่นการพนันให้ได้

ธัญญ่าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ขอวิธีเลิกเล่นพนันหน่อยค่ะ ทำไมมันยากเย็นกับคนๆ นึงจังเลย ต้องกี่ปีคะ 5 ปี 10 ปี จะเลิกได้ไหม เหนื่อยสุดๆ เลยค่ะ”

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โพสต์ของ ธัญญ่า อาร์สยาม
FB/ ธัญญ่า อาร์สยาม

จากนั้นเธอยังคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ว่า “ชีวิตต้องมาเจออะไรซ้ำๆ แบบนี้ จนตายจากกันไปข้างนึงแน่ๆ” และ “อยากหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้” พร้อมใส่อีโมจิร้องไห้

FB/ ธัญญ่า อาร์สยาม

หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป แฟนๆ จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ พร้อมแนะนำวิธีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาทิ “ใจล้วนๆๆๆค่ะ จากคนที่ติดมาก่อน หันมาเล่นเกมส์ที่ใช้สมอง ค่ะ จะติดเกมส์นี้มากเลยค่ะ เอาเกมส์ ต่อสี หาสิ่งของในภาพค่ะ” ขณะที่อีกความเห็นระบุว่า “ไม่มีวิธีใดเลยนอกจากความเข้มแข็งของจิตใจของคนที่เค้าติดการพนัน…เค้าต้องใจแข็ง เข้มแข็ง อดทน ในวันนึงเค้าจะเลิกได้เอง…สู้ๆนะฮ่ะ”

นอกจากแฟนคลับแล้ว เพื่อนในวงการบันเทิงหลายคนยังเข้ามาร่วมให้กำลังใจธัญญ่าด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น เบล ขนิษฐา, อาม ชุติมา, ลาล่า อาร์สยาม และคนอื่นๆ ที่ต่างคอมเมนต์ปลอบใจนักร้องลูกทุ่งสาวรายนี้ในช่วงเวลาที่กำลังเผชิญกับความเหนื่อยล้าทางใจ

คอมเมนต์จากชาวเน็ต
FB/ ธัญญ่า อาร์สยาม

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 17:37 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 17:37 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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