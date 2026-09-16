โซฟี เรน ดาว Onlyfans ผวา แฟนคลับขับรถ 1,600 กม. ขอแต่งงาน คุกคาม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 22:34 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 22:35 น.
โซฟี เรน ดาว Onlyfans ถูกแฟนคลับคุกคามขอแต่งงาน

กลายเป็นเหตุการณ์ชวนผวาสำหรับ โซฟี เรน (Sophie Rain) ครีเอเตอร์สาวชาวอเมริกันวัย 21 ปี หลังชายคนหนึ่งขับรถเป็นระยะทางกว่า 1,000 ไมล์ หรือประมาณ 1,600 กิโลเมตร จากนครนิวยอร์กไปยังเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา เพื่อขอเธอแต่งงาน ทั้งที่ทั้งคู่ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัว

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ระหว่างงาน Miami Swim Week ซึ่งโซฟีขึ้นเดินแบบบนรันเวย์เป็นครั้งแรก ก่อนที่รายละเอียดจะถูกเปิดเผยผ่านสื่อสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน

New York Post รายงานว่า หลังจบงานที่โรงแรม Mondrian South Beach ชายแปลกหน้าเข้าหาโซฟีบริเวณล็อบบี้ พร้อมบอกว่าเดินทางข้ามหลายรัฐมาไกลกว่า 1,000 ไมล์ เพราะต้องการแต่งงานกับเธอ

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ถูกปฏิเสธแล้วพยายามคว้าตัว

คอนเนอร์ แม็กครอรี (Connor McCrory) เพื่อนและผู้ดูแลด้านการตลาดของโซฟี เล่าว่า คำพูดของชายคนดังกล่าวทำให้ทีมงานระวังตัวทันที เพราะนี่ไม่ใช่เพียงการเข้ามาขอถ่ายรูปหรือทักทายในฐานะแฟนคลับทั่วไป

เมื่อโซฟีปฏิเสธคำขอแต่งงานและเตรียมเดินออกจากบริเวณดังกล่าว ชายคนนี้กลับพยายามเอื้อมมือคว้าตัวเธอ ทีมงานจึงรีบพาโซฟีออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

ทีมของเธอไม่ได้แจ้งตำรวจในขณะเกิดเหตุ แต่ได้รายงานเรื่องต่อโรงแรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง หากชายคนดังกล่าวยังอยู่ภายในอาคารหรือย้อนกลับมาอีกครั้ง

แม็กครอรีกล่าวว่า เมื่อใครบางคนเดินทางมาไกลเพื่อขอแต่งงานกับคนที่ไม่เคยพบกันมาก่อน แล้วยังพยายามคว้าตัวหลังถูกปฏิเสธ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่อาจถูกมองเป็นเพียงความตื่นเต้นของแฟนคลับ แต่ต้องได้รับการจัดการอย่างจริงจัง

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โซฟี เรน ดาว Onlyfans
ภาพจาก Instagram : sophieraiin

เจอผู้ติดตามคุกคามมากกว่าหนึ่งครั้ง

เหตุการณ์ในไมอามีไม่ใช่ครั้งแรกที่โซฟีต้องรับมือกับบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมคุกคาม ก่อนหน้านี้ คอนเนอร์ ลิตกา (Connor Litka) ถูกกล่าวหาว่าบุกเข้าไปในบ้านเช่าที่เกี่ยวข้องกับเธอในเมืองฟอร์ตลอเดอร์เดล รัฐฟลอริดา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568

รายงานระบุว่า เมื่อโซฟีกลับจากงานเลี้ยงช่วงการแข่งขันซูเปอร์โบวล์ เธอพบกระจกหน้าต่างบ้านถูกทุบ ขณะที่ลิตกาอยู่ภายในบ้านโดยไม่สวมเสื้อ เจ้าหน้าที่หน่วย SWAT เข้าควบคุมสถานการณ์และจับตัวชายคนดังกล่าวในเวลาต่อมา

ลิตกาถูกตัดสินจำคุก 89 วัน และอยู่ภายใต้การคุมประพฤติเป็นเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตาม ชื่อของเขากลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง หลังมีรายงานว่าเจ้าตัวเดินออกจากศูนย์ดูแลภาวะวิกฤตในเมืองเซาท์เบนด์ รัฐอินเดียนา

เอกสารศาลที่ TMZ และ New York Post นำมาเปิดเผยระบุว่า ก่อนออกจากศูนย์ ลิตกาบอกเจ้าหน้าที่ว่าต้องการกลับไปฟลอริดาเพื่ออยู่กับโซฟี พร้อมอ้างว่าเธอเป็นแฟนของเขาและทั้งคู่เคยทำ “คำสาบานด้วยเลือด” ร่วมกัน

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โซฟีปฏิเสธข้อกล่าวอ้างดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือทำคำสาบานใด ๆ กับชายคนนี้ พร้อมระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับเธอและครอบครัวอย่างมาก

แม้เธอหวังว่าลิตกาจะได้รับการรักษาและความช่วยเหลือที่เหมาะสม แต่สิ่งสำคัญในเวลานี้คือการปกป้องความปลอดภัยของตัวเอง รวมถึงคนรอบข้าง

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ภาพจาก Instagram : sophieraiin

ทุ่มเดือนละเกือบ 1.6 ล้านบาทจ้างทีมอารักขา

จากเหตุคุกคามที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ทีมงานของโซฟีได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยจ้างตำรวจนอกเวลาหลายนายให้เดินทางติดตามและดูแลเธอตามสถานที่ต่าง ๆ

แม็กครอรีเปิดเผยว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับบอดี้การ์ดส่วนตัวและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นจนเกือบแตะ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือประมาณ 1.6 ล้านบาท

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โซฟี เรน เป็นหนึ่งในครีเอเตอร์ที่สร้างรายได้สูงบนแพลตฟอร์ม OnlyFans เธอเคยเปิดเผยตัวเลขรายได้ 43 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 12 เดือนแรก และในเวลาต่อมาอ้างว่ารายรับรวมบนแพลตฟอร์มทะลุ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว

เธอยังเป็นที่รู้จักจากการประกาศว่าตัวเองเป็นคริสเตียนและยังคงรักษาพรหมจรรย์ โดยระบุว่าคอนเทนต์ของเธอเป็นผลงานเดี่ยว แม้ภาพลักษณ์ดังกล่าวจะทำให้เกิดทั้งกระแสนิยมและคำถามจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็ตาม

ล่าสุด อินสตาแกรมของโซฟี เรน ยังคงมีการเผยแพร่ผลงานตามปกติ ขณะที่ทีมงานหลีกเลี่ยงการเปิดเผยรายละเอียดมาตรการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากคดีและความเสี่ยงจากผู้ติดตามที่มีพฤติกรรมคุกคามยังไม่สิ้นสุด

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ภาพจาก Instagram : sophieraiin
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ภาพจาก Instagram : sophieraiin
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ภาพจาก Instagram : sophieraiin

แหล่งอ้างอิง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 22:34 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 22:35 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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