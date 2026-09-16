แม่อิงฟ้า วอนแฟนคลับเห็นใจ ชี้ลูกควรมีความสุข หลังทำงานหนักเพื่อทุกคนมา 5 ปีเต็ม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 17:21 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 17:21 น.
แม่อิงฟ้า วอนแฟนคลับเห็นใจ ชี้ลูกควรมีความสุข หลังทำงานหนักเพื่อทุกคนมา 5 ปีเต็ม

แม่อิงฟ้า โพสต์ข้อความขอร้องแฟนคลับในด้อม วอนเห็นใจลูกสาวหากมีความรัก หลังทำงานหนักให้ความสุขทุกคนมา 5 ปีเต็ม

จากกรณีดราม่า ปอป้อ ทรัพย์สิรี แท็กสตอรี่หา อิงฟ้า วราหะ ทำให้แฟนคลับคู่จิ้นบางส่วนเริ่มเกิดอาการไม่พอใจต่อการกระทำดังกล่าว จน ปอป้อ ต้องออกมาโพสต์ข้อความขอโทษและชี้แจงสถานะ โดยยอมรับว่า “ชื่นชอบชื่นชมน้องมาตลอด และรู้จักกันมาในกลุ่มเพื่อนนานแล้ว และตอนนี้ตนก็โสด น้องก็โสด จึงอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากว่านี้”

ปอป้อ ทรัพย์สิรี ขอโทษแฟนคลับ หลังแท็กสตอรี่หา อิงฟ้า รับอยากพัฒนาความสัมพันธ์

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ล่าสุด แม่โบว์ แม่ของ อิงฟ้า วราหะ ออกมาโพสต์ข้อความฝากถึงกลุ่มแฟนคลับตรง ๆ ระบุว่า “แม่ก็สงสารเจ้าฟ้านอนไม่หลับพาเครียดเมื่อเห็นข่าว แม่ไม่อยากให้ทุกคนตัดสินกันแค่เห็นข่าว ถ้าทุกคนรักพี่ฟ้าอยากจะมีคนคุยบ้างรึมีใครไว้คุยความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการเหนื่อยงานแม่เข้าใจนะการที่จะรักศิลปินในดวงใจเรารักมากเลยไม่อยากให้มีใครเข้ามายุ่ง แต่ทุกคนลืมคิดไปหรือเปล่าลูกว่าพี่ฟ้าทำงานสร้างผลงานมาให้ได้เห็นและทำให้ทุกคนมีความสุขมา 5 ปี

แม่อยากให้ทุกคนรักและเมตตาพี่ฟ้าที่ผลงานที่ตั้งใจทำสิ่งดี ๆ มาให้เราได้มีความสุขมาตลอด แต่แค่ความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ว่าพี่ฟ้าจะมีใครรึคบใครไว้คุยแก้เหงาหายเหนื่อย ขอแค่เห็นลูกมีความสุขแม่ก็พอใจ เพราะพี่ฟ้าให้ความสุขมาตลอด 5 ปี ทุกคนคะเราจะไม่ใจดำไปหรอที่จะไม่ให้พี่ฟ้าได้มีความสุขบ้าง แต่ตอนนี้พี่ฟ้าทำแต่งานเวลาจะพักผ่อนยังจะไม่มี แม่เชื่อใจพี่ฟ้าว่าจะทำอะไรพี่ฟ้าคิดดีแล้ว แล้วเขาจะทำอะไรเขาคิดถึงหัวใจแฟนคลับเสมอเพราะเขารักเขาแคร์เขาถึงไม่อยากมีใครให้แฟนคลับต้องเสียใจ

เขารักด้อมและแฟนคลับมากแคร์ทุกเรื่องอยากเห็นแฟนคลับมีความสุขในผลงานทุกอย่างพี่ฟ้าตั้งใจทำออกมาให้ทุกคนได้มีความสุข แม่ขอนะลูก ๆ แฟนคลับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยอย่าคิดเยอะกันน้า แม่เองก็รักทุกคนเพราะทุกคนน่ารักกับพวกเรามาตลอด เรื่องไหนถ้าทำให้พี่ฟ้ามีความสุขเราก็ยินดีกับพี่ฟ้าเนาะ อย่าคิดอะไรล่วงหน้าไปก่อนนะลูก แต่ตอนนี้พี่ฟ้าทำแต่งานแม่จึงอยากให้ทุกคนรักและเมตตาเป็นกำลังให้อยู่ข้าง ๆ กันเสมอ ทุกคนอย่าทำให้พี่ฟ้าอึดอัดและเสียใจเลยนะ เขารักด้อมแฟนคลับมาก ๆ แคร์มาก ถึงเสียใจ ทุกคนจะไม่ให้รางวัลผู้หญิงคนนี้ให้มีความสุขบ้างหรอ แม่ก็ขอขอบคุณแทนพี่ฟ้าด้วยนะทุก ๆ เรื่องที่รักและเอ็นดูครอบครัวแม่มาตลอด ๆ พี่ฟ้าจะได้มีกำลังใจทำผลงานดี ๆ ออกมาให้เราได้ดูกันเนาะ

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แม่อยากให้ทุกคนรักพี่ฟ้ารักในผลงานที่ตั้งใจทำเพื่อทุกคนได้มีความสุขแม่ก็ไม่อยากออกมาพูด แต่แม่สงสารพี่ฟ้าที่เหงาเศร้ามากออกทางสีหน้า แม่เองก็ไม่มีความสุขเลย แม่ก็เครียดไปด้วย พี่ฟ้าเขาแคร์และรักแฟนคลับเขามาก เขาถึงเจ็บหัวใจ ทุกคนไม่อยากเห็นพี่ฟ้ามีความสุขหรอคะ แม่เชื่อเรื่องชีวิตคู่ เบื้องบนเขากำหนดมาแล้ว ถึงเวลาพี่ฟ้าพร้อมเขาก็จะเปิดตัวให้ทุกคนได้ร่วมยินดี

ขอบคุณจากหัวใจรักพี่ฟ้าที่พี่ฟ้าเป็นกันนะฝากด้วยติดตามผลงานพี่ฟ้ากันดีกว่านะ รักกันไปแบบนี้ตลอดไปนะ พี่ฟ้ารักทุกคนมาก ๆ นะรักตลอดเสมอ แม่พิมพ์อะไรไม่ดีขอโทษด้วยนะแค่สงสารพี่ฟ้างานหนักทุกวัน แม่ก็อยากเห็นรอยยิ้มพี่ฟ้าทางหน้าจอที่ได้เจอแฟนคลับของเขา ทุกคนอย่าคิดมากนะ พี่ฟ้าเป็นคนดีกตัญญูมาตลอดจะไม่ให้รางวัลพี่ฟ้าบ้างหรอเด็ก ๆ รักกัน ๆ นะ”

แม่อิงฟ้า วอนแฟนคลับเห็นใจากลูกมีความรัก หลังทำงานหนักมา 5 ปีเต็ม-3
ภาพจาก : FB Engfa Waraha Fans

แม่อิงฟ้า วอนแฟนคลับเห็นใจากลูกมีความรัก หลังทำงานหนักมา 5 ปีเต็ม-2

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อ้างอิงจาก : FB Engfa Waraha Fans

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 17:21 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 17:21 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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