โพสต์เฮ รางวัลที่ 1 โผล่กลุ่มศิษย์วัดเดิมบาง สลาก 2 ใบ รับ 12 ล้าน งวด 16/9/69
ผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพสลากหมายเลข 730640 จำนวน 2 ใบ ในกลุ่มศิษย์พระครูบาวชิริล วัดเดิมบาง พร้อมข้อความ “รางวัลที่ 1 อยู่ที่วัดเดิมบาง ยินดีด้วยครับ”
มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2569 จำนวน 2 ใบ รับเงินรางวัลรวม 12 ล้านบาท หลังมีการเผยแพร่ภาพสลากในกลุ่มเฟซบุ๊ก “ศิษย์ พระครูบาวชิริล วัดเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี”
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพสลากหมายเลข 730640 จำนวน 2 ใบ พร้อมข้อความว่า “รางวัลที่ 1 อยู่ที่วัดเดิมบาง ยินดีด้วยครับ”
ข่าวสดรายงานว่า หมายเลข 730640 ตรงกับรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 กันยายน 2569 สลากที่ปรากฏในภาพมีจำนวน 2 ใบ จึงมีเงินรางวัลรวม 12 ล้านบาท
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเงินรางวัลที่ 1 ไว้ที่ 6 ล้านบาทต่อสลากหนึ่งฉบับ สลาก 2 ใบจึงมีเงินรางวัลรวม 12 ล้านบาท
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นแสดงความยินดีกับผู้โชคดีจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ต้นทางยังไม่ได้เปิดเผยชื่อ อาชีพ หรือความสัมพันธ์ของผู้ถูกรางวัลกับวัดเดิมบาง จึงยังระบุไม่ได้ว่าเป็นคนในวัด ลูกศิษย์ หรือผู้ที่เดินทางมาที่วัด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “คุณเมย์” จ.เพชรบูรณ์ ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส งวด 16/9/69 บอกนอท ไม่ต้องเอาเงินมาให้ ไม่อยากให้ใครรู้
- เข้าเต็ม 64 ย้อนเลขปฏิทินหลวงปู่ศิลา ก่อนหวยออก 16/9/69 มีเลขท้ายตรงรางวัล
- ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล