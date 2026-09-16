ไรเดอร์เดือด ขอต่อยลูกค้าแลกไม่เอาเงิน หลังสั่งของไม่รับ อ้างป่วยไม่ปกติ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 17:26 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 17:28 น.
ไรเดอร์เดือดลูกค้าสั่งของแล้วไม่รับ
ภาพจาก : บังนิ rider

ไรเดอร์ปะทะเดือด! ญาติลูกค้าสั่งของแล้วไม่รับ อ้างคนสั่งมีอาการไม่ปกติ เจ้าของคลิป ลั่น ขอต่อยแลกไม่เอาเงิน ล่าสุด แจ้งความเรียกตำรวจลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย

โซเชียลแห่แชร์คลิปหลังไรเดอร์รายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอขณะเดินทางไปส่งของมให้ลูกค่าที่บ้านหลังหนึ่ง โดยมีบุคคลในบ้านที่ไม่ใช่คนสั่งซื้อออกมารับหน้าแทนปฏิเสธที่จะรับของ อ้างว่าคนที่สั่งซื้อนั้นไม่ปกติ ฝั่งไรเดอร์สวนกลับว่ารู้เช่นนี้แล้วทำไมจึงปล่อยให้เล่นโทรศัพท์อีก ฝั่งคนที่อยู่ในบ้านให้เหตุผลว่าเพราะเขายังเดิน, พูด และกินได้ และไม่สามารถบังคับได้

ฝั่งไรเดอร์ตอบกลับด้วยความโมโหว่า “เรียกคนสั่งออกมา ขอต่อยสักทีแล้วจะไม่เอาเงิน” พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าก่อนหน้านี้อาจมีไรเดอร์เจอกรณีนี้มาแล้วแต่ไม่มีใครเอาเรื่อง

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ด้านคนที่อยู่ในบ้าน พูดออกมาว่า “จนกว่าบริษัทจะยอมแบล็คลิส บริษัทเขาไม่ยอมแบล็คลิส คุณมาโวยวายด่า ๆ ให้คนเขาอาย เรามีปัญหาแต่มันทำอะไรไม่ได้ เราไม่อยากทำแบบนี้” พร้อมแนะนำให้กดคืนสินค้าในแอปฯ

ขณะที่ไรเดอร์โต้กลับว่าพวกคุณนิสัยเสีย อยากให้คุณอายมากเลยเพราะสั่งของไม่เอา พร้อมแนะนำว่าไม่ควรจะมีแอปพลิเคชั่นสั่งของในโทรศัพท์ของคนที่อ้างว่าไม่ปกติ

ไรเดอร์เจ้าของเพจ บังนิ rider แชร์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอธิบายว่า “บริษัทเดลิเวอรี่จะว่ายังไงครับกับเหตุการณ์แบบนี้อันนี้ ลูกค้าตั้งใจนะครับ จากที่ผมดูคลิปของน้องไรเดอร์ #รายงานจากน้องไรเดอร์เอง โปรดระวังบ้านนี้นะครับ ชอบสั่งของผ่าน App นะครับ แต่ไม่รับของ เบื้องต้นได้ทำการแจ้งความเรียบร้อยครับ เรียกตำรวจลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย”

คลิป

ไรเดอร์ปะทะญาติลูกค้าสั่งของแล้วไม่รับอ้างคนสั่งไม่ปกติ
ภาพจาก : บังนิ rider

ข้อมูลจาก : บังนิ rider

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 17:26 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 17:28 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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