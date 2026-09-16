ไรเดอร์เดือด ขอต่อยลูกค้าแลกไม่เอาเงิน หลังสั่งของไม่รับ อ้างป่วยไม่ปกติ
ไรเดอร์ปะทะเดือด! ญาติลูกค้าสั่งของแล้วไม่รับ อ้างคนสั่งมีอาการไม่ปกติ เจ้าของคลิป ลั่น ขอต่อยแลกไม่เอาเงิน ล่าสุด แจ้งความเรียกตำรวจลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย
โซเชียลแห่แชร์คลิปหลังไรเดอร์รายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอขณะเดินทางไปส่งของมให้ลูกค่าที่บ้านหลังหนึ่ง โดยมีบุคคลในบ้านที่ไม่ใช่คนสั่งซื้อออกมารับหน้าแทนปฏิเสธที่จะรับของ อ้างว่าคนที่สั่งซื้อนั้นไม่ปกติ ฝั่งไรเดอร์สวนกลับว่ารู้เช่นนี้แล้วทำไมจึงปล่อยให้เล่นโทรศัพท์อีก ฝั่งคนที่อยู่ในบ้านให้เหตุผลว่าเพราะเขายังเดิน, พูด และกินได้ และไม่สามารถบังคับได้
ฝั่งไรเดอร์ตอบกลับด้วยความโมโหว่า “เรียกคนสั่งออกมา ขอต่อยสักทีแล้วจะไม่เอาเงิน” พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าก่อนหน้านี้อาจมีไรเดอร์เจอกรณีนี้มาแล้วแต่ไม่มีใครเอาเรื่อง
ด้านคนที่อยู่ในบ้าน พูดออกมาว่า “จนกว่าบริษัทจะยอมแบล็คลิส บริษัทเขาไม่ยอมแบล็คลิส คุณมาโวยวายด่า ๆ ให้คนเขาอาย เรามีปัญหาแต่มันทำอะไรไม่ได้ เราไม่อยากทำแบบนี้” พร้อมแนะนำให้กดคืนสินค้าในแอปฯ
ขณะที่ไรเดอร์โต้กลับว่าพวกคุณนิสัยเสีย อยากให้คุณอายมากเลยเพราะสั่งของไม่เอา พร้อมแนะนำว่าไม่ควรจะมีแอปพลิเคชั่นสั่งของในโทรศัพท์ของคนที่อ้างว่าไม่ปกติ
ไรเดอร์เจ้าของเพจ บังนิ rider แชร์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอธิบายว่า “บริษัทเดลิเวอรี่จะว่ายังไงครับกับเหตุการณ์แบบนี้อันนี้ ลูกค้าตั้งใจนะครับ จากที่ผมดูคลิปของน้องไรเดอร์ #รายงานจากน้องไรเดอร์เอง โปรดระวังบ้านนี้นะครับ ชอบสั่งของผ่าน App นะครับ แต่ไม่รับของ เบื้องต้นได้ทำการแจ้งความเรียบร้อยครับ เรียกตำรวจลงพื้นที่ไกล่เกลี่ย”
คลิป
ข้อมูลจาก : บังนิ rider
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลูกค้าเซ็ง สั่งพิซซ่าหน้าอร่อย แต่ได้หน้าไหล สภาพเละเทะ ไรเดอร์มีพิรุธรีบส่งรีบชิ่ง
- รปภ. กร่างจัด! ต่อยไรเดอร์สาวเจ็บหนัก ต่อหน้าลูก แถมชักปืนขู่ เจอไม่มีใบอนุญาต
- แก๊งลูก ตร. ยิงไรเดอร์สาหัส อ้างล้างแค้นแทนเพื่อน แม่มือยิงยัน ลูกไม่ใช่เด็กเกเร