พรีวิว แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด คาราบาวคัพ รอบ 3 คืนนี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 16:47 น.

ฟุตบอลคาราบาวคัพ หรือ ลีกคัพ อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 รอบ 3 มีคู่สำคัญระหว่าง “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ “นกนางนวล” ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด

แมนยูต้องการกลับมาคว้าชัย หลังเพิ่งพ่ายแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-1 ในเกมพรีเมียร์ลีก แม้คู่แข่งเหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่ครึ่งแรก ส่วนไบรท์ตันกำลังมั่นใจเต็มที่ จากผลงานบุกถล่มโคเวนทรี ซิตี้ 5-0 ในนัดล่าสุด

ดูบอลสด แมนยู พบ ไบรท์ตัน แข่งวันไหน ถ่ายทอดสดช่องไหน

  • รายการ: คาราบาวคัพ 2026/27 รอบ 3 หรือรอบ 32 ทีม
  • คู่แข่งขัน: แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ไบรท์ตัน
  • วันแข่งขัน: คืนวันพุธที่ 16 กันยายน ต่อเนื่องเช้ามืดวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569
  • เวลาแข่งขัน: 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • สนาม: โอลด์ แทรฟฟอร์ด
  • ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29

หากเสมอกันหลังจบ 90 นาที เกมจะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษทันที โดยไม่มีการต่อเวลาพิเศษ

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Manchester United’s Marcus Rashford, left, challenges for the ball with Manchester City’s Phil Foden during the English Premier League soccer match between Manchester United and Manchester City in Manchester, England, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Ian Hodgson)

ความพร้อมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ทีมของไมเคิล คาร์ริค เพิ่งพ่ายแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-1 ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด จากประตูของเออร์ลิง ฮาลันด์ ทั้งที่คู่แข่งเหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่นาทีที่ 22 ส่งผลให้ปีศาจแดงต้องรีบเรียกความมั่นใจก่อนเกมลีกนัดต่อไปกับฟูแล่ม

คาร์ริคยอมรับว่าต้องตัดสินใจว่าจะหมุนเวียนนักเตะมากน้อยเพียงใด เนื่องจากโปรแกรมแข่งขันต่อเนื่อง โดยผู้เล่นที่ไม่ได้ออกสตาร์ตในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บีอย่าง นุสแซร์ มาซราวี, เลนี โยโร, เอเดน เฮฟเวน, อันเดรย์ ซานโตส, เมสัน เมาท์ และเบนยามิน เชชโก้ ต่างมีโอกาสได้รับเวลาในสนาม

คาร์ลอส บาเลบา อดีตกองกลางไบรท์ตัน จะหมดสิทธิ์พบทีมเก่าเนื่องจากอาการบาดเจ็บข้อเท้า ขณะที่อาหมัด ดิยัลโล และมานูเอล อูการ์เต ยังอยู่ระหว่างพักรักษาอาการบาดเจ็บ ส่วนลุค ชอว์กับมัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ใกล้กลับมาลงสนาม แต่ต้องผ่านการประเมินความพร้อมก่อนการแข่งขัน

ตำแหน่งกองหน้ามีแนวโน้มว่าเชชโก้จะได้รับโอกาสออกสตาร์ตแทนมาเตอุส คุนญา โดยมีไบรอัน เอ็มเบอโม่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส และแพทริค ดอร์กูสนับสนุนเกมรุก

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แม้เกมล่าสุดจะสะดุด แต่แมนยูมีสถิติที่ดีในลีกคัพรอบ 3 โดยผ่านรอบนี้ได้ 19 จาก 22 ครั้งหลังสุด อย่างไรก็ตาม การตกรอบทั้งสามครั้งในช่วงดังกล่าวเกิดขึ้นที่โอลด์ แทรฟฟอร์ดทั้งหมด

Manchester United’s Lisandro Martinez, left, and Manchester City’s Erling Haaland battle for the ball during the English Premier League soccer match against Manchester United in Manchester, England, Sunday Sept. 13, 2026. (Peter Byrne/PA via AP)

ความพร้อมไบรท์ตัน

ไบรท์ตันของฟาเบียน เฮอร์เซเลอร์เข้าสู่เกมด้วยความมั่นใจ หลังบุกชนะโคเวนทรี 5-0 จากประตูของชาราลัมโปส คอสตูลาส, มาลิค ยัลคูเย, พาสกาล กรอสส์, ลูอิส ดังค์ และยาซิน อายารี

ไบรท์ตันยิงไปแล้ว 13 ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ และขึ้นเป็นทีมที่ทำประตูมากที่สุดของลีกหลังผ่านสี่นัด

ด้านความพร้อม สโมสรยืนยันว่าไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติม จอร์จินโย่ รุตแตร์มีโอกาสกลับมาอยู่ในทีม ส่วนเฟมี อาซีซยังต้องประเมินอาการแบบวันต่อวัน

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เฮอร์เซเลอร์อาจหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่ง เพราะไบรท์ตันมีเกมพรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลรออยู่ในวันที่ 19 กันยายน แต่แกนหลักอย่างลูอิส ดังค์, พาสกาล กรอสส์, ยาซิน อายารี และมาลิค ยัลคูเย ยังมีโอกาสลงสนาม

สถิติการพบกันที่น่าสนใจ

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดผ่านเข้ารอบจากการพบไบรท์ตันในลีกคัพทั้งสองครั้งก่อนหน้า ได้แก่ รอบ 2 ฤดูกาล 1992/93 ซึ่งแข่งขันสองนัด และรอบ 4 ฤดูกาล 2020/21

อย่างไรก็ตาม ไบรท์ตันมีผลงานที่โอลด์ แทรฟฟอร์ดดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยชนะ 4 จากการมาเยือนแมนยู 5 ครั้งหลังสุดในทุกรายการ หนึ่งในนั้นคือชัยชนะ 2-1 ในเอฟเอคัพเมื่อเดือนมกราคม 2569

การพบกันครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาล 2025/26 ซึ่งแมนยูบุกชนะไบรท์ตัน 3-0 ที่เอเม็กซ์ สเตเดียม จากประตูของแพทริค ดอร์กู, ไบรอัน เอ็มเบอโม่ และบรูโน่ แฟร์นันด์ส

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คาดการณ์ 11 ตัวจริง แมนยู พบ ไบรท์ตัน

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ระบบ 4-2-3-1

เซนเนอ ลัมเมนส์ – ดิโอโก้ ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, นุสแซร์ มาซราวี – ค็อบบี้ เมนู, อันเดรย์ ซานโตส – ไบรอัน เอ็มเบอโม่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, แพทริค ดอร์กู – เบนยามิน เชชโก้

ไบรท์ตัน ระบบ 4-2-3-1

บาร์ต แฟร์บรูกเกน – แฟร์ดี คาดิโอกลู, ลูอิส ดังค์, ลูก้า วุสโควิช, โอลิวิเยร์ บอสกาญี – พาสกาล กรอสส์, ยาซิน อายารี – ดีเอโก้ โกเมซ, มาลิค ยัลคูเย, แม็กซิม เดอ คุยเปอร์ – ชาราลัมโปส คอสตูลาส

รายชื่อดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ก่อนการแข่งขัน ตัวจริงอย่างเป็นทางการจะประกาศประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มเกม

Manchester United’s Bruno Fernandes warms up prior to the English Premier League soccer match between Manchester United and Manchester City in Manchester, England, Sunday, Sept. 13, 2026. (AP Photo/Ian Hodgson)

ทายผลบอล แมนยู พบ ไบรท์ตัน

แมนยูได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและมีตัวเลือกสำหรับหมุนเวียนทีมหลายตำแหน่ง แต่ปัญหาใหญ่คือการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตู หลังไม่สามารถเจาะแนวรับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ที่เหลือ 10 คนในเกมล่าสุดได้

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การใช้เชชโก้เป็นกองหน้าตัวเป้าอาจเพิ่มความแข็งแกร่งในกรอบเขตโทษ ขณะที่บรูโน่ แฟร์นันด์สยังเป็นผู้เล่นสำคัญในการสร้างโอกาส อย่างไรก็ตาม หากคาร์ริคเปลี่ยนตัวจริงหลายตำแหน่ง ความต่อเนื่องในการขึ้นเกมอาจลดลง

ไบรท์ตันมีความมั่นใจและกระจายภาระการทำประตูได้ดี เกมล่าสุดมีผู้เล่นห้าคนทำประตูไม่ซ้ำกัน นอกจากนี้ ทีมเยือนยังมีจุดเด่นในการแย่งบอลแดนกลางและเปลี่ยนเป็นเกมรุกอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจสร้างปัญหาให้แนวรับแมนยูได้

รูปเกมน่าจะเปิดแลกกันมากกว่าการเน้นตั้งรับ แมนยูมีโอกาสทำประตูจากคุณภาพของแนวรุกและเสียงเชียร์ในบ้าน แต่ฟอร์มล่าสุดกับสถิติการมาเยือนโอลด์ แทรฟฟอร์ดทำให้ไบรท์ตันมีโอกาสผ่านเข้ารอบเช่นกัน

ผลการแข่งขันที่คาด: แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2 ไบรท์ตัน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 16:47 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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