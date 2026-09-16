พรีวิว แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด คาราบาวคัพ รอบ 3 คืนนี้
ฟุตบอลคาราบาวคัพ หรือ ลีกคัพ อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 รอบ 3 มีคู่สำคัญระหว่าง “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ “นกนางนวล” ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด
แมนยูต้องการกลับมาคว้าชัย หลังเพิ่งพ่ายแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-1 ในเกมพรีเมียร์ลีก แม้คู่แข่งเหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่ครึ่งแรก ส่วนไบรท์ตันกำลังมั่นใจเต็มที่ จากผลงานบุกถล่มโคเวนทรี ซิตี้ 5-0 ในนัดล่าสุด
ดูบอลสด แมนยู พบ ไบรท์ตัน แข่งวันไหน ถ่ายทอดสดช่องไหน
- รายการ: คาราบาวคัพ 2026/27 รอบ 3 หรือรอบ 32 ทีม
- คู่แข่งขัน: แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ไบรท์ตัน
- วันแข่งขัน: คืนวันพุธที่ 16 กันยายน ต่อเนื่องเช้ามืดวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569
- เวลาแข่งขัน: 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
- สนาม: โอลด์ แทรฟฟอร์ด
- ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29
หากเสมอกันหลังจบ 90 นาที เกมจะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษทันที โดยไม่มีการต่อเวลาพิเศษ
ความพร้อมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ทีมของไมเคิล คาร์ริค เพิ่งพ่ายแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-1 ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด จากประตูของเออร์ลิง ฮาลันด์ ทั้งที่คู่แข่งเหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่นาทีที่ 22 ส่งผลให้ปีศาจแดงต้องรีบเรียกความมั่นใจก่อนเกมลีกนัดต่อไปกับฟูแล่ม
คาร์ริคยอมรับว่าต้องตัดสินใจว่าจะหมุนเวียนนักเตะมากน้อยเพียงใด เนื่องจากโปรแกรมแข่งขันต่อเนื่อง โดยผู้เล่นที่ไม่ได้ออกสตาร์ตในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บีอย่าง นุสแซร์ มาซราวี, เลนี โยโร, เอเดน เฮฟเวน, อันเดรย์ ซานโตส, เมสัน เมาท์ และเบนยามิน เชชโก้ ต่างมีโอกาสได้รับเวลาในสนาม
คาร์ลอส บาเลบา อดีตกองกลางไบรท์ตัน จะหมดสิทธิ์พบทีมเก่าเนื่องจากอาการบาดเจ็บข้อเท้า ขณะที่อาหมัด ดิยัลโล และมานูเอล อูการ์เต ยังอยู่ระหว่างพักรักษาอาการบาดเจ็บ ส่วนลุค ชอว์กับมัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ใกล้กลับมาลงสนาม แต่ต้องผ่านการประเมินความพร้อมก่อนการแข่งขัน
ตำแหน่งกองหน้ามีแนวโน้มว่าเชชโก้จะได้รับโอกาสออกสตาร์ตแทนมาเตอุส คุนญา โดยมีไบรอัน เอ็มเบอโม่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส และแพทริค ดอร์กูสนับสนุนเกมรุก
แม้เกมล่าสุดจะสะดุด แต่แมนยูมีสถิติที่ดีในลีกคัพรอบ 3 โดยผ่านรอบนี้ได้ 19 จาก 22 ครั้งหลังสุด อย่างไรก็ตาม การตกรอบทั้งสามครั้งในช่วงดังกล่าวเกิดขึ้นที่โอลด์ แทรฟฟอร์ดทั้งหมด
ความพร้อมไบรท์ตัน
ไบรท์ตันของฟาเบียน เฮอร์เซเลอร์เข้าสู่เกมด้วยความมั่นใจ หลังบุกชนะโคเวนทรี 5-0 จากประตูของชาราลัมโปส คอสตูลาส, มาลิค ยัลคูเย, พาสกาล กรอสส์, ลูอิส ดังค์ และยาซิน อายารี
ไบรท์ตันยิงไปแล้ว 13 ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ และขึ้นเป็นทีมที่ทำประตูมากที่สุดของลีกหลังผ่านสี่นัด
ด้านความพร้อม สโมสรยืนยันว่าไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติม จอร์จินโย่ รุตแตร์มีโอกาสกลับมาอยู่ในทีม ส่วนเฟมี อาซีซยังต้องประเมินอาการแบบวันต่อวัน
เฮอร์เซเลอร์อาจหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่ง เพราะไบรท์ตันมีเกมพรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลรออยู่ในวันที่ 19 กันยายน แต่แกนหลักอย่างลูอิส ดังค์, พาสกาล กรอสส์, ยาซิน อายารี และมาลิค ยัลคูเย ยังมีโอกาสลงสนาม
สถิติการพบกันที่น่าสนใจ
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดผ่านเข้ารอบจากการพบไบรท์ตันในลีกคัพทั้งสองครั้งก่อนหน้า ได้แก่ รอบ 2 ฤดูกาล 1992/93 ซึ่งแข่งขันสองนัด และรอบ 4 ฤดูกาล 2020/21
อย่างไรก็ตาม ไบรท์ตันมีผลงานที่โอลด์ แทรฟฟอร์ดดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยชนะ 4 จากการมาเยือนแมนยู 5 ครั้งหลังสุดในทุกรายการ หนึ่งในนั้นคือชัยชนะ 2-1 ในเอฟเอคัพเมื่อเดือนมกราคม 2569
การพบกันครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาล 2025/26 ซึ่งแมนยูบุกชนะไบรท์ตัน 3-0 ที่เอเม็กซ์ สเตเดียม จากประตูของแพทริค ดอร์กู, ไบรอัน เอ็มเบอโม่ และบรูโน่ แฟร์นันด์ส
คาดการณ์ 11 ตัวจริง แมนยู พบ ไบรท์ตัน
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ระบบ 4-2-3-1
เซนเนอ ลัมเมนส์ – ดิโอโก้ ดาโลต์, แฮร์รี่ แม็กไกวร์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, นุสแซร์ มาซราวี – ค็อบบี้ เมนู, อันเดรย์ ซานโตส – ไบรอัน เอ็มเบอโม่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, แพทริค ดอร์กู – เบนยามิน เชชโก้
ไบรท์ตัน ระบบ 4-2-3-1
บาร์ต แฟร์บรูกเกน – แฟร์ดี คาดิโอกลู, ลูอิส ดังค์, ลูก้า วุสโควิช, โอลิวิเยร์ บอสกาญี – พาสกาล กรอสส์, ยาซิน อายารี – ดีเอโก้ โกเมซ, มาลิค ยัลคูเย, แม็กซิม เดอ คุยเปอร์ – ชาราลัมโปส คอสตูลาส
รายชื่อดังกล่าวเป็นการคาดการณ์ก่อนการแข่งขัน ตัวจริงอย่างเป็นทางการจะประกาศประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มเกม
ทายผลบอล แมนยู พบ ไบรท์ตัน
แมนยูได้เปรียบจากการเล่นในบ้านและมีตัวเลือกสำหรับหมุนเวียนทีมหลายตำแหน่ง แต่ปัญหาใหญ่คือการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตู หลังไม่สามารถเจาะแนวรับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ที่เหลือ 10 คนในเกมล่าสุดได้
การใช้เชชโก้เป็นกองหน้าตัวเป้าอาจเพิ่มความแข็งแกร่งในกรอบเขตโทษ ขณะที่บรูโน่ แฟร์นันด์สยังเป็นผู้เล่นสำคัญในการสร้างโอกาส อย่างไรก็ตาม หากคาร์ริคเปลี่ยนตัวจริงหลายตำแหน่ง ความต่อเนื่องในการขึ้นเกมอาจลดลง
ไบรท์ตันมีความมั่นใจและกระจายภาระการทำประตูได้ดี เกมล่าสุดมีผู้เล่นห้าคนทำประตูไม่ซ้ำกัน นอกจากนี้ ทีมเยือนยังมีจุดเด่นในการแย่งบอลแดนกลางและเปลี่ยนเป็นเกมรุกอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจสร้างปัญหาให้แนวรับแมนยูได้
รูปเกมน่าจะเปิดแลกกันมากกว่าการเน้นตั้งรับ แมนยูมีโอกาสทำประตูจากคุณภาพของแนวรุกและเสียงเชียร์ในบ้าน แต่ฟอร์มล่าสุดกับสถิติการมาเยือนโอลด์ แทรฟฟอร์ดทำให้ไบรท์ตันมีโอกาสผ่านเข้ารอบเช่นกัน
ผลการแข่งขันที่คาด: แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2 ไบรท์ตัน
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แหล่งอ้างอิง
- Manchester United – กำหนดการแข่งขันกับไบรท์ตัน
- Brighton & Hove Albion – ข่าวความพร้อมก่อนพบแมนยู
- Brighton & Hove Albion – รายงานเกมชนะโคเวนทรี 5-0
- EFL – โปรแกรมคาราบาวคัพรอบ 3
- MONOMAX – โปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬา