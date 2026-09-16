“คุณเมย์” จ.เพชรบูรณ์ ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส งวด 16/9/69 บอกนอท ไม่ต้องเอาเงินมาให้ ไม่อยากให้ใครรู้
พบผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2569 กับลอตเตอรี่พลัส โดยหนึ่งในนั้นคือ คุณเมย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีข้อความถึง นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ว่า “พี่นอทไม่ต้องเอาเงินมาให้ หนูไม่อยากให้ใครรู้”
เรื่องราวถูกเผยแพร่ผ่านเพจอีจัน หลังการออกรางวัลงวดวันที่ 16 กันยายน พร้อมระบุว่าคุณเมย์เป็นผู้ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส
ก่อนหน้านั้น เพจลอตเตอรี่พลัสโพสต์ว่า “งวด 16 กันยายน 2569 ลอตเตอรี่พลัส มีรางวัลที่ 1 ครบ 4 ภาค” แต่ไม่ได้ระบุในโพสต์ที่เผยแพร่ว่ามีผู้ถูกรางวัลทั้งหมดกี่คน หรือแต่ละคนถือสลากที่ถูกรางวัลจำนวนกี่ใบ
สำหรับคุณเมย์ ข้อมูลที่เผยแพร่ในขณะนี้ระบุเพียงชื่อเล่น จังหวัด และข้อความที่ขอไม่ให้ใครทราบเรื่องการถูกรางวัล ยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนสลากที่ถูกรางวัลของเจ้าตัว
จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าคุณเมย์ได้รับเงินรางวัลรวมเท่าใด แม้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะกำหนดรางวัลที่ 1 ไว้ที่ 6 ล้านบาทต่อสลากหนึ่งฉบับก็ตาม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่มโคราช ถูกรางวัลที่ 1 กับ ลอตเตอรี่พลัส คนเดียว 5 ใบ รับเละ 30 ล้าน งวด 16/6/69
- สาวลาดกระบัง ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส 9 ใบ รับ 54 ล้าน
- ลอตเตอรี่พลัส สาดโชค เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 รับทรัพย์คนเดียว 30 ล้าน งวด 16/4/69
แหล่งข้อมูลอ้างอิง