“คุณเมย์” จ.เพชรบูรณ์ ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส งวด 16/9/69 บอกนอท ไม่ต้องเอาเงินมาให้ ไม่อยากให้ใครรู้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 16:42 น.
คุณเมย์ เพชรบูรณ์ ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส บอกนอท ไม่ต้องเอาเงินมาให้ ไม่อยากให้ใครรู้
ภาพจำลองเหตุการณ์

พบผู้โชคดีถูกรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2569 กับลอตเตอรี่พลัส โดยหนึ่งในนั้นคือ คุณเมย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีข้อความถึง นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ว่า “พี่นอทไม่ต้องเอาเงินมาให้ หนูไม่อยากให้ใครรู้”

เรื่องราวถูกเผยแพร่ผ่านเพจอีจัน หลังการออกรางวัลงวดวันที่ 16 กันยายน พร้อมระบุว่าคุณเมย์เป็นผู้ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส

ก่อนหน้านั้น เพจลอตเตอรี่พลัสโพสต์ว่า “งวด 16 กันยายน 2569 ลอตเตอรี่พลัส มีรางวัลที่ 1 ครบ 4 ภาค” แต่ไม่ได้ระบุในโพสต์ที่เผยแพร่ว่ามีผู้ถูกรางวัลทั้งหมดกี่คน หรือแต่ละคนถือสลากที่ถูกรางวัลจำนวนกี่ใบ

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สำหรับคุณเมย์ ข้อมูลที่เผยแพร่ในขณะนี้ระบุเพียงชื่อเล่น จังหวัด และข้อความที่ขอไม่ให้ใครทราบเรื่องการถูกรางวัล ยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนสลากที่ถูกรางวัลของเจ้าตัว

จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าคุณเมย์ได้รับเงินรางวัลรวมเท่าใด แม้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะกำหนดรางวัลที่ 1 ไว้ที่ 6 ล้านบาทต่อสลากหนึ่งฉบับก็ตาม

คุณเมย์ ถูกรางวัลใหญ่ 16 9 69
อีจัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 16:42 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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