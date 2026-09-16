อุทาหรณ์! หลานหิวน้ำไม่ไหว อมลูกอมก่อนผ่าตัด สุดท้ายต้องเลื่อนนัดอีกหลายเดือน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 17:02 น.

อุทาหรณ์! หลานหิวน้ำไม่ไหว อมลูกอม 1 เม็ดก่อนผ่าตัด สุดท้ายต้องเลื่อนนัดไปอีก 3 เดือน ชาวเน็ตเผยเหตุผล ทำไมต้องงดน้ำ-อาหารก่อนผ่าตัด

ถือเป็นประเด็นในโลกโซเชียลที่น่าสนใจ เมื่อมีคนตั้งกระทู้ตั้งคำถามในเว็บไซต์ Pantip ในหัวข้อ “ลูกอมเม็ดเดียวเลื่อนผ่าตัดกระดูก 3 เดือนเลยเหรอ” พร้อมเล่าว่า “ขอถามผู้รู้คะ มีหลานชายขาหักผ่าตัดรอบ 2 หมอนัดผ่าและให้งดข้าว งดน้ำหลังเที่ยงคืน เพื่อเช้าเข้าผ่าตัดคิวแรก แต่หมดเลื่อนคิวเป็นบ่าย

ช่วงบ่ายหลานหิวน้ำมาก​ เลยอมลูกอมเพื่อแก้กระหายน้ำ พยาบาลเห็นและไปแจ้งหมอ​ หมอเลยเลื่อนนัดคะอีก 3 เดือน หลานใช้ไม้เท้าถึงจะเดินได้ ทำงานไม่ได้ ใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่ได้ สงสารหลานคะ มีทางอื่นบ้างไหมคะ ใช้สิทธิ 30 บาทคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ”

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จากกระทู้ดังกล่าวได้มีผู้ใช้บัญชีเอ็กซ์ (X) รายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่า “เคสที่เพิ่งเจอคืออมลูกอมมาเหมือนกัน อยากให้คนที่เตรียมตัวผ่าตัดทุกคนรู้ไว้ก่อนผ่าอะไรที่หมอ พยาบาลแนะนำคือมันตัองมีเหตุผลและที่มาที่ไปนะ และถ้าทำตามไม่ได้มันก็มีผลของมันอยู่ ทำไมถึงต้องงดน้ำงดอาหารก่อนผ่าตัด”

หลานอมลูกอม 1 เม็กก่อนผ่าตัด

จากนั้น เจ้าของโพสต์ได้อธิบายว่า เนื่องจากก่อนที่แพทย์จะทำการผ่าตัด จะต้องให้คนไข้ดมยาสลบเพื่อจะได้ไม่ต้องทนเจ็บปวด ในระหว่างการผ่าตัด และด้วยเหตุนี้ หากไม่มีการให้คนไข้งดน้ำ และอาหารก่อน ก็อาจจะทำให้คนไข้เกิดอาการสำลักเศษอาหาร หรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปเข้าปอดได้

ซึ่งความรุนแรงจะมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของอาหารที่สำลัก หากรุนแรงมากอาจทำให้คนไข้ขาดออกซิเจน หรือระบบการหายใจของคนไข้มีปัญหาได้ ฉะนั้นจึงควรงดน้ำ งดอาหารก่อนการผ่าตัดเป็นเวลาลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนเริ่มการผ่าตัด

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เจ้าของโพสต์อธิบายเพิ่มเติมว่า ต้องทำความเข้าใจเพิ่มว่า รพ.ในไทยเดี๋ยวนี้ รพ.ที่ผ่าตัดได้ก็จะเป็น รพ.จังหวัด รพ.ศูนย์ รร.แพทย์เป็นหลักซึ่งแต่ละที่ห้องผ่าตัด 10-30 ห้อง แต่ละห้องก็ต้องแบ่งสายผ่าย่อยไปอีก อ.บางท่านได้ห้องผ่าตัดแค่สัปดาห์ละ 1 วัน ยกตัวอย่างเคสง่ายผ่า 1-2 ชั่วโมง

คอมเมนต์จากผู้ใช้ X

วันหนึ่งจะทำได้แค่ 3-4 เคส แต่ถ้าเป็นเคสยาก 1 วันผ่าได้เคสเดียว เดือนหนึ่งผ่าได้ 4 เคส ปีหนึ่งผ่าได้ 48 เคส ถ้าเรานัดผ่ารอคิว 5 เดือน แล้วไม่ได้งดน้ำงดอาหารตามหมอสั่งอาจจะวนไปต่อคิวใหม่นะ ใครจะเสียประโยชน์มากที่สุดถ้าไม่ใช่ตัวเรา เพราะฉะนั้นทำตามหมอสั่งอย่างเคร่งครัดคือดีที่สุด

ถ้าแค่ผ่าอะไรทั่วไปไม่เร่งด่วนการวนไปต่อคิวใหม่อาจจะไม่เท่าไหร่ แต่ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องผ่าเพราะกระทบชีวิตประจำวันมากมันก็เสียโอกาสไง โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งก้อนส่วนใหญ่มันโตเร็วมากยิ่งผ่าเร็วยิ่งดี แล้วถ้าได้วันนัดแล้วแต่โดน Off OR ไปเพราะไปกินอะไรก่อนผ่าตัดมันน่าเสียดายนะ ที่อยากเตือนเพราะมีมาตลอด บางวันหมอนัดผ่า 3-4 เคสให้รอ on call หมอเสร็จเคส 1-3 แล้วถึงจะมารับไปผ่าได้ เข้าใจว่าหิวแต่มันจำเป็นจริงๆ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 17:02 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 17:02 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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