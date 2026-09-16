บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 16:48 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 16:48 น.
บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม

บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอข้อความแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ “หยุดลามปามไม่อยากให้ค่า จะพิมพ์อะไรใช้สติด้วย”

กำลังเป็นประเด็นร้อนฉ่าบนโลกออนไลน์ เมื่อ บอล เชิญยิ้ม ตลกชื่อดัง ออกมาโพสต์ภาพที่แคปหน้าจอมาเผยให้เห็นเป็นภาพของคอมเมนต์ที่มีเนื้อความว่า “เงินที่พี่เหน่งทำงานมาได้ เขาก็มีจ่ายค่าของเขาคะ แต่ไม่พอนะ ค่าที่เหลืออีกหลายค่าจะเป็นเงินไอซ์ที่คอยช่วยเหลือพี่เหน่งมาตลอดคะ พี่เหน่งเขาออกจากคณะเดิมมา เขามาแต่ตัวนะ จะเป็นไอซ์ที่คอยซัพพอร์ตพี่เขาคะ”

บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม-2
ภาพจาก : FB บอล เชิญยิ้ม

จากคอมเมนต์พาดพิงดังกล่าวทำให้ บอล เชิญยิ้ม ถึงกับฟิวส์ขาด โพสต์ข้อความฟาดกลับระบุว่า “จะพิมพ์อะไร ใช้สติ และ มีความคิด นิดนึงนะ ว่าจะไม่ยุ่งและไม่อยากยุ่ง ด้วย แต่คุณ พิมพ์ว่า เขาออกจากคณะเดิม เขามาแต่ตัว เหรอ …. ไม่ได้ร้อนตัวนะ แต่ อย่าฟาดงวงฟาดงา และ แขวะ กัด คนอื่นเค้านะ ให้อภัยหลายครั้งและหลายเรื่องมากๆๆๆๆ อย่ามาตีมึนให้มาก หนูๆๆๆ เก่งนะ ในโซเชียลผมไม่ทำร้ายคุณ คุณอย่ามาทำร้ายผมนะ

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อ่อ และ ขอบอกนะ รถพี่ซื้อเอง ไม่มีใคร ซัปพอร์ต หรือ เปย์ จ้า จำใส่กะลาหัวไว้ด้วย มีเงิน และ มีงานทำ ยืนมาด้วยลำแข้งตัวเองจ้า หนูอย่านึกว่าไม่รู้ อย่ายุ่งกับพี่ พี่แรงกว่าที่หนูคิด แต่แค่ไม่ลงไปเล่นด้วย พี่เคยสุดมาก่อน และพี่ก็หยุดแต่ เธอเริ่ม ลามปามไปเยอะ หยุดนะ เย็นมานานแล้ว ไม่อยากให้ค่า…เริ่มเลยธงเยอะ”

บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม-3

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อ้างอิงจาก : FB บอล เชิญยิ้ม

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 16:48 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 16:48 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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