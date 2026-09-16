ตรวจสลากดิจิทัล N3 และ L6 งวด 16/9/69 รางวัลที่ 1 แตก 31 ใบ รวม 186 ล้าน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 16:24 น.
ผลสลากดิจิทัล L6 และ N3 งวด 16 กันยายน 2569

ตรวจผลสลากดิจิทัล L6 และ N3 งวด 16 ก.ย. 69 รางวัลที่ 1 แตก 31 ใบ รับเงินรวม 186 ล้านบาท เช็กวิธีขึ้นเงินรางวัลผ่านแอปฯ เป๋าตังที่นี่

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลการออกรางวัลสลากดิจิทัล L6 และสลากตัวเลขสามหลัก N3 ประจำงวดวันที่ 16 กันยายน 2569 งวดนี้มีผู้โชคดีกลายเป็นเศรษฐีใหม่หลายคน จากสลากดิจิทัลรางวัลที่ 1 หมายเลข 730640 ซึ่งมีคนซื้อถูกรางวัลรวมทั้งหมด 31 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลมูลค่ามหาศาลถึง 186 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดผู้โชคดีที่รับเงินรางวัลที่ 1 แบ่งออกเป็น ผู้ที่ซื้อถูก 1 ใบ จำนวน 22 คน, ถูก 2 ใบ จำนวน 1 คน, ถูก 3 ใบ จำนวน 1 คน และมีผู้รับโชคก้อนใหญ่ถูก 4 ใบ จำนวน 1 คน

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ส่วนรางวัลอื่น ๆ ของสลาก L6 งวดนี้ ได้แก่

  • รางวัลเลขหน้า 3 ตัว คือ 060 และ 521
  • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว คือ 266 และ 041
  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว คือ 64

ขณะเดียวกัน ผลการออกรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก N3 มีรายละเอียดเงินรางวัล ดังนี้

  • รางวัลสามตรง : หมายเลข 640 รับเงินรางวัลละ 6,330 บาท
  • รางวัลสามสลับหลัก : หมายเลข 046, 064, 406, 460 และ 604 รับเงินรางวัลละ 979 บาท
  • รางวัลสองตรง: หมายเลข 64 รับเงินรางวัลละ 478 บาท
  • รางวัลพิเศษ : หมายเลข 640000000349 รับเงินรางวัลละ 775,136 บาท

ผู้ซื้อสามารถตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัลและกดยืนยันขึ้นเงินรางวัลได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของธนาคารกรุงไทย (https://krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook)

สำหรับนักเสี่ยงดวงที่ต้องการลุ้นโชคในงวดต่อไป ระบบจะเปิดให้เริ่มซื้อสลากได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของวันถัดไปหลังจากวันออกรางวัล ภายใต้เงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

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สลากดิจิทัล L6 และ N3 งวด 16 กันยายน 2569
ภาพจาก Facebook : Krungthai Care

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 16:24 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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