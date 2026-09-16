วิธีเช็ก เราเป็นคนกรุงเทพฯ Native หรือไม่ ดูเลขบนบัตรประชาชนตรงไหน
อยากรู้ไหมว่าเราเป็น “คนกรุงเทพฯ Native” หรือชาวกรุงดั้งเดิมหรือเปล่า ไม่ต้องเริ่มจากคำถามว่าขึ้นรถเมล์สายไหนเป็น หรือเรียกศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ว่าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ทันหรือไม่ เพราะมีวิธีเช็กเบื้องต้นจากเลขบัตรประชาชนได้
หยิบบัตรประชาชนขึ้นมาแล้วมองที่ตัวเลขหลักที่ 2 และ 3 หากพบเลข 10 แสดงว่าเลขประจำตัวประชาชนของเราผูกกับสำนักทะเบียนในกรุงเทพมหานครตอนที่ได้รับเลขครั้งแรก
ตัวอย่างรูปแบบเลขบัตรประชาชนคือ
X-10XX-XXXXX-XX-X
จุดที่ต้องดูคือเลข 10 หลังขีดแรก ไม่ใช่เลขตัวแรกของบัตร
เลข 10 หมายถึงกรุงเทพมหานคร
เลขประจำตัวประชาชนไทยมีทั้งหมด 13 หลัก ตัวเลขแต่ละส่วนทำหน้าที่ต่างกัน หลักแรกใช้ระบุประเภทบุคคลตามระบบทะเบียนราษฎร ส่วนหลักที่ 2–3 เป็นรหัสจังหวัด และหลักที่ 4–5 เป็นรหัสอำเภอ เขต เทศบาล หรือเมืองพัทยาของสำนักทะเบียนที่ให้เลขประจำตัวประชาชน
กรุงเทพมหานครใช้รหัสจังหวัด 10 ดังนั้น หากเลขหลักที่ 2–3 เป็น 10 จึงหมายความว่าสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการให้เลขอยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนเลขหลักที่ 4–5 จะระบุเขตหรือสำนักทะเบียนย่อยลงไปอีก
ตัวอย่างเช่น เลขในรูปแบบ X-1001-XXXXX-XX-X จะเชื่อมโยงกับรหัสกรุงเทพมหานครและเขตพระนคร ส่วนเขตอื่นจะมีรหัสแตกต่างกันไป
อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย อย่าถ่ายภาพหรือโพสต์เลขบัตรครบทั้ง 13 หลักลงในโซเชียล เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญ เอาไว้เช็กเงียบ ๆ คนเดียวก็พอ ไม่ต้องเปิดหลักฐานสมัครเป็นชาวกรุงต่อหน้าชาวเน็ต
กรมการปกครองอธิบายว่า เลขหลักที่ 2–5 หมายถึงรหัสสำนักทะเบียนที่บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านขณะได้รับเลขประจำตัวประชาชน สำหรับเด็กเกิดใหม่ รหัสดังกล่าวโดยทั่วไปจะสัมพันธ์กับสถานที่เกิดหรือสำนักทะเบียนที่แจ้งเกิด
ดังนั้น คนที่เกิดในโรงพยาบาลกรุงเทพฯ และได้รับการแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ มักมีเลขหลักที่ 2–3 เป็น 10 แม้ว่าพ่อแม่จะมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดก็ตาม
กรณีนี้จึงเรียกได้ว่า “เกิดกรุงเทพฯ” ในทางทะเบียน แต่จะเป็นคนกรุงเทพฯ โดยวัฒนธรรม ครอบครัว หรือการใช้ชีวิตหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะบางคนออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปโตต่างจังหวัดทันที จำกรุงเทพฯ ตอนเกิดไม่ได้แม้แต่ไฟบนเพดานห้องคลอด
เกิดกรุงเทพฯ แต่เลขไม่ขึ้น 10 เป็นไปได้ไหม
เป็นไปได้ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวประชาชนภายหลัง ไม่ได้เข้าสู่ระบบด้วยการแจ้งเกิดแบบเด็กในปัจจุบัน รหัสอาจอ้างอิงสำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในขณะที่ได้รับเลข ไม่ใช่สถานที่เกิดจริง
นอกจากนี้ คำว่า “คนกรุงเทพฯ” ยังมีได้หลายความหมาย บางคนเกิดต่างจังหวัดแต่ย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ เรียน ทำงาน และใช้ชีวิตที่นี่มาตลอด เลขบัตรอาจไม่ขึ้นต้นด้วย 10 แต่ถ้าถามทางในซอยลึก ๆ อาจเก่งกว่าคนเลข 10 เสียอีก
ในทางกลับกัน คนที่เลขบัตรมีรหัส 10 อาจเกิดในกรุงเทพฯ แต่ไม่เคยกลับมาใช้ชีวิตที่นี่หลังจากนั้นก็ได้
ย้ายทะเบียนบ้านเข้ากรุงเทพฯ เลขจะเปลี่ยนเป็น 10 ไหม
ไม่เปลี่ยน เลขประจำตัวประชาชนจะติดตัวเราไปตลอด การย้ายทะเบียนบ้านจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ ไม่ได้ทำให้เลขหลักที่ 2–3 เปลี่ยนเป็น 10
เช่นเดียวกัน คนเลข 10 ที่ย้ายออกไปอยู่เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือขอนแก่น เลขเดิมก็ยังอยู่ ไม่ได้เปลี่ยนตามที่อยู่ปัจจุบัน บัตรประชาชนจึงบอกสำนักทะเบียนในช่วงที่ได้รับเลข ไม่ใช่ระบบติดตามว่าเรากำลังอาศัยอยู่จังหวัดไหน
สรุปแล้วใครนับเป็นคนกรุงเทพฯ Native
หากใช้เกณฑ์สนุก ๆ จากบัตรประชาชน คนที่มีเลขหลักที่ 2–3 เป็น 10 ถือว่ามีจุดเชื่อมโยงกับสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครตั้งแต่ตอนรับเลขประจำตัว
แต่หากจะพิสูจน์ว่าเป็นคนกรุงเทพฯ “แท้” คงต้องดูเพิ่มว่าเกิดที่ไหน โตที่ไหน ครอบครัวมาจากไหน และใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ นานเพียงใด เพราะตัวเลขสองหลักไม่สามารถเล่าประวัติชีวิตทั้งหมดได้
สรุปง่าย ๆ คือ เลข 10 ใช้บอกได้ว่า เลขประจำตัวของคุณเริ่มต้นกับสำนักทะเบียนกรุงเทพฯ แต่ไม่ได้มอบตำแหน่งเจ้าถิ่นให้โดยอัตโนมัติ
ส่วนใครไม่มีเลข 10 ก็ไม่ต้องเสียใจ การยืนเบียดบนรถไฟฟ้าทุกเช้า รถติดบนถนนสองชั่วโมง และรู้ว่าฝนตกตรงไหนน้ำท่วมก่อน ถือเป็นบททดสอบชาวกรุงที่เข้มข้นกว่าเลขบนบัตรมาก
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