วิธีเช็ก เราเป็นคนกรุงเทพฯ Native หรือไม่ ดูเลขบนบัตรประชาชนตรงไหน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 16:21 น.
วิธีเช็ก เราเป็นคนกรุงเทพฯ Native หรือไม่ ดูเลขบนบัตรประชาชนตรงไหน

อยากรู้ไหมว่าเราเป็น “คนกรุงเทพฯ Native” หรือชาวกรุงดั้งเดิมหรือเปล่า ไม่ต้องเริ่มจากคำถามว่าขึ้นรถเมล์สายไหนเป็น หรือเรียกศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ว่าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ทันหรือไม่ เพราะมีวิธีเช็กเบื้องต้นจากเลขบัตรประชาชนได้

หยิบบัตรประชาชนขึ้นมาแล้วมองที่ตัวเลขหลักที่ 2 และ 3 หากพบเลข 10 แสดงว่าเลขประจำตัวประชาชนของเราผูกกับสำนักทะเบียนในกรุงเทพมหานครตอนที่ได้รับเลขครั้งแรก

ตัวอย่างรูปแบบเลขบัตรประชาชนคือ

โฆษณา

X-10XX-XXXXX-XX-X

จุดที่ต้องดูคือเลข 10 หลังขีดแรก ไม่ใช่เลขตัวแรกของบัตร

เลข 10 หมายถึงกรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวประชาชนไทยมีทั้งหมด 13 หลัก ตัวเลขแต่ละส่วนทำหน้าที่ต่างกัน หลักแรกใช้ระบุประเภทบุคคลตามระบบทะเบียนราษฎร ส่วนหลักที่ 2–3 เป็นรหัสจังหวัด และหลักที่ 4–5 เป็นรหัสอำเภอ เขต เทศบาล หรือเมืองพัทยาของสำนักทะเบียนที่ให้เลขประจำตัวประชาชน

กรุงเทพมหานครใช้รหัสจังหวัด 10 ดังนั้น หากเลขหลักที่ 2–3 เป็น 10 จึงหมายความว่าสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการให้เลขอยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนเลขหลักที่ 4–5 จะระบุเขตหรือสำนักทะเบียนย่อยลงไปอีก

โฆษณา

ตัวอย่างเช่น เลขในรูปแบบ X-1001-XXXXX-XX-X จะเชื่อมโยงกับรหัสกรุงเทพมหานครและเขตพระนคร ส่วนเขตอื่นจะมีรหัสแตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย อย่าถ่ายภาพหรือโพสต์เลขบัตรครบทั้ง 13 หลักลงในโซเชียล เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญ เอาไว้เช็กเงียบ ๆ คนเดียวก็พอ ไม่ต้องเปิดหลักฐานสมัครเป็นชาวกรุงต่อหน้าชาวเน็ต

กรมการปกครองอธิบายว่า เลขหลักที่ 2–5 หมายถึงรหัสสำนักทะเบียนที่บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านขณะได้รับเลขประจำตัวประชาชน สำหรับเด็กเกิดใหม่ รหัสดังกล่าวโดยทั่วไปจะสัมพันธ์กับสถานที่เกิดหรือสำนักทะเบียนที่แจ้งเกิด

ดังนั้น คนที่เกิดในโรงพยาบาลกรุงเทพฯ และได้รับการแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ มักมีเลขหลักที่ 2–3 เป็น 10 แม้ว่าพ่อแม่จะมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดก็ตาม

โฆษณา

กรณีนี้จึงเรียกได้ว่า “เกิดกรุงเทพฯ” ในทางทะเบียน แต่จะเป็นคนกรุงเทพฯ โดยวัฒนธรรม ครอบครัว หรือการใช้ชีวิตหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะบางคนออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับไปโตต่างจังหวัดทันที จำกรุงเทพฯ ตอนเกิดไม่ได้แม้แต่ไฟบนเพดานห้องคลอด

เกิดกรุงเทพฯ แต่เลขไม่ขึ้น 10 เป็นไปได้ไหม

เป็นไปได้ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวประชาชนภายหลัง ไม่ได้เข้าสู่ระบบด้วยการแจ้งเกิดแบบเด็กในปัจจุบัน รหัสอาจอ้างอิงสำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ในขณะที่ได้รับเลข ไม่ใช่สถานที่เกิดจริง

นอกจากนี้ คำว่า “คนกรุงเทพฯ” ยังมีได้หลายความหมาย บางคนเกิดต่างจังหวัดแต่ย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ เรียน ทำงาน และใช้ชีวิตที่นี่มาตลอด เลขบัตรอาจไม่ขึ้นต้นด้วย 10 แต่ถ้าถามทางในซอยลึก ๆ อาจเก่งกว่าคนเลข 10 เสียอีก

ในทางกลับกัน คนที่เลขบัตรมีรหัส 10 อาจเกิดในกรุงเทพฯ แต่ไม่เคยกลับมาใช้ชีวิตที่นี่หลังจากนั้นก็ได้

โฆษณา

ย้ายทะเบียนบ้านเข้ากรุงเทพฯ เลขจะเปลี่ยนเป็น 10 ไหม

ไม่เปลี่ยน เลขประจำตัวประชาชนจะติดตัวเราไปตลอด การย้ายทะเบียนบ้านจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ ไม่ได้ทำให้เลขหลักที่ 2–3 เปลี่ยนเป็น 10

เช่นเดียวกัน คนเลข 10 ที่ย้ายออกไปอยู่เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือขอนแก่น เลขเดิมก็ยังอยู่ ไม่ได้เปลี่ยนตามที่อยู่ปัจจุบัน บัตรประชาชนจึงบอกสำนักทะเบียนในช่วงที่ได้รับเลข ไม่ใช่ระบบติดตามว่าเรากำลังอาศัยอยู่จังหวัดไหน

สรุปแล้วใครนับเป็นคนกรุงเทพฯ Native

หากใช้เกณฑ์สนุก ๆ จากบัตรประชาชน คนที่มีเลขหลักที่ 2–3 เป็น 10 ถือว่ามีจุดเชื่อมโยงกับสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครตั้งแต่ตอนรับเลขประจำตัว

แต่หากจะพิสูจน์ว่าเป็นคนกรุงเทพฯ “แท้” คงต้องดูเพิ่มว่าเกิดที่ไหน โตที่ไหน ครอบครัวมาจากไหน และใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ นานเพียงใด เพราะตัวเลขสองหลักไม่สามารถเล่าประวัติชีวิตทั้งหมดได้

โฆษณา

สรุปง่าย ๆ คือ เลข 10 ใช้บอกได้ว่า เลขประจำตัวของคุณเริ่มต้นกับสำนักทะเบียนกรุงเทพฯ แต่ไม่ได้มอบตำแหน่งเจ้าถิ่นให้โดยอัตโนมัติ

ส่วนใครไม่มีเลข 10 ก็ไม่ต้องเสียใจ การยืนเบียดบนรถไฟฟ้าทุกเช้า รถติดบนถนนสองชั่วโมง และรู้ว่าฝนตกตรงไหนน้ำท่วมก่อน ถือเป็นบททดสอบชาวกรุงที่เข้มข้นกว่าเลขบนบัตรมาก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูรหัสจังหวัดบนบัตรประชาชนทั้ง 77 จังหวัดคลิกที่นี่

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 16:21 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 16:21 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทาหรณ์! หลานหิวน้ำไม่ไหว อมลูกอมก่อนผ่าตัด สุดท้ายต้องเลื่อนนัดอีกหลายเดือน

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม

บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569

พรีวิว แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด คาราบาวคัพ รอบ 3 คืนนี้

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
จ.ส.อ.พินัย ช่วยชีวิตเด็ก 1 ขวบเศษพลัดตกน้ำ

นาทีชีวิต! จ่าสิบเอก ช่วยหนูน้อยขวบเศษพลัดตกน้ำ โซเชียลชมทหารกล้า

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

อุทาหรณ์! หลานหิวน้ำไม่ไหว อมลูกอมก่อนผ่าตัด สุดท้ายต้องเลื่อนนัดอีกหลายเดือน

18 วินาที ที่แล้ว
บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พรีวิว แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด คาราบาวคัพ รอบ 3 คืนนี้

16 นาที ที่แล้ว
จ.ส.อ.พินัย ช่วยชีวิตเด็ก 1 ขวบเศษพลัดตกน้ำ ข่าว

นาทีชีวิต! จ่าสิบเอก ช่วยหนูน้อยขวบเศษพลัดตกน้ำ โซเชียลชมทหารกล้า

23 นาที ที่แล้ว
คุณเมย์ เพชรบูรณ์ ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส บอกนอท ไม่ต้องเอาเงินมาให้ ไม่อยากให้ใครรู้ ข่าว

“คุณเมย์” จ.เพชรบูรณ์ ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส งวด 16/9/69 บอกนอท ไม่ต้องเอาเงินมาให้ ไม่อยากให้ใครรู้

24 นาที ที่แล้ว
เข้าเต็ม 64 ย้อนเลขปฏิทินหลวงปู่ศิลา ก่อนหวยออก 16/9/69 มีเลขท้ายตรงรางวัล เลขเด็ด

เข้าเต็ม 64 ย้อนเลขปฏิทินหลวงปู่ศิลา ก่อนหวยออก 16/9/69 มีเลขท้ายตรงรางวัล

39 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 และ N3 งวด 16 กันยายน 2569 ตรวจหวย

ตรวจสลากดิจิทัล N3 และ L6 งวด 16/9/69 รางวัลที่ 1 แตก 31 ใบ รวม 186 ล้าน

40 นาที ที่แล้ว
วิธีเช็ก เราเป็นคนกรุงเทพฯ Native หรือไม่ ดูเลขบนบัตรประชาชนตรงไหน เศรษฐกิจ

วิธีเช็ก เราเป็นคนกรุงเทพฯ Native หรือไม่ ดูเลขบนบัตรประชาชนตรงไหน

41 นาที ที่แล้ว
หมอของขวัญ ฟาดแรง ไลฟ์โค้ช ด้อยค่าผู้หญิง ลั่น &quot;อย่าด่าใครถ้าตัวเองยังตกเกรด&quot; ข่าว

หมอของขวัญ ด่าแรง โค้ชดุล ลั่น “ผู้ชายตกเกรด-เบ้าหน้าต้องทุบอีก 70 รายการ”

51 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้อมกราบอาลัย พระราชสุวัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ละสังขารอย่างสงบ ข่าว

น้อมกราบอาลัย พระราชสุวัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ละสังขารอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจเฟซบุ๊ก “ฮลุน โซโล่” เผยเตรียมโพสต์คลิปใหม่ 20 ก.ย. เป็นคลิปที่น้องถ่ายไว้ก่อนเสีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

PHILLIPS จัดแสดงสินค้าชิ้นเอกจากงานประมูล HONG KONG FALL WATCH AUCTIONS

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ &quot;คาซึกิ ยาโนะ&quot; นักแสดงรุ่นใหญ่ ล่าสุดได้ออกจากห้อง ICU เข้าสู่ช่วงการรักษาแบบประคับประคอง บันเทิง

อัปเดตอาการ “คาซึกิ ยาโนะ” นักแสดงรุ่นใหญ่ ล่าสุดได้ออกจากห้อง ICU แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ร้านการ์ดออฟิเชียล อธิบายขั้นตอนจองการ์ดวันพีช มองดราม่ากระทบภาพลักษณ์วงการการ์ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ถึงคราวอำลา! พนักงาน โรงงานดัง 357 คน สมัครใจลาออก รับเงินชดเชยก้อนโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าเซ็ง สั่งพิซซ่าหน้าอร่อย แต่ได้หน้าไหล สภาพเละเทะ ไรเดอร์มีพิรุธรีบส่งรีบชิ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมที่เที่ยวกัมพูชา นึกออกแค่นครวัด ทั้งประเทศมีดีแค่กองหิน? ท่องเที่ยว

ทำไมที่เที่ยวกัมพูชา นึกออกแค่นครวัด ทั้งประเทศมีดีแค่กองหิน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เลื่อนลงทะเบียน ไทยเที่ยวไทยพลัส จากเดิม ต.ค. 69 ไปเริ่ม เม.ย. 70 หวังกระตุ้นช่วงโลว์ซีซั่น ข่าว

ด่วน! เลื่อน “ไทยเที่ยวไทยพลัส” หวังใช้งบ 4 พันล้าน กระตุ้นช่วงโลว์ซีซั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่เข้าคุยแล้ว “คุณยายตัวตึง” ขับรถเร่งมรดกซิ่งบนถนนใหญ่ หวั่นเป็นอันตราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย รองสารวัตรฯ โรคหัวใจกำเริบ ขณะระงับเหตุคนเมา เร่งยื้อชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ ครูชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ วัย 84 ปี ประสบอุบัติเหตุเย็บ 3 เข็ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์ ข่าว

การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก เครื่องบินสายการบินอิหร่านเพดานถล่ม หลังเครื่องขัดข้อง ต้องลงจอดฉุกเฉิน (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้ ข่าว

ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button