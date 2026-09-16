น้อมกราบอาลัย พระราชสุวัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ละสังขารอย่างสงบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 15:53 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 15:53 น.
น้อมกราบอาลัย พระราชสุวัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ละสังขารอย่างสงบ

น้อมกราบอาลัย พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร) อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดพิกุลทอง ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 65 ปี

เพจเฟซบุ๊ก วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง แจ้งข่าวการละสังขารของ พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร) อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 เวลา 14.50 น. ด้วยอาการอันสงบ สิริอายุ 65 ปี 44 พรรษา

พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร) เดิมชื่อ ประจวบ คำมี เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2518 ณ วัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พระครูศรีพรหมโสภิต (แพ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง เป็นพระอุปัชฌาย์

โฆษณา

อุปสมบทเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ณ วัดพิกุลทอง โดยมี พระสุนทรธรรมภาณี (แพ เขมงฺกโร ) เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูธรรมสารคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัดผิว คงฺคปญฺโญ วัดพิกุลทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พระราชสุวัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดพิกุลทอง
FB/ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง

การศึกษา

  • พ.ศ. 2511 สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดแหลมทอง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
  • พ.ศ. 2520 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพิกุลทอง
  • พ.ศ. 2522 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดพิกุลทอง
  • ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
  • ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ฝ่ายปกครอง

  • พ.ศ. 2528 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
  • พ.ศ. 2535 รองเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง (เมื่อยังเป็นอารามราษฎร์)
  • พ.ศ. 2536 รองเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
  • พ.ศ. 2542 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
  • พ.ศ. 2543 เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง, รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน และเจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน
  • พ.ศ. 2545 พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
  • พ.ศ. 2557 รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

สมณศักดิ์

  • พ.ศ. 2533 พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชสิงหคณาจารย์ วิ. (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี วัดพิกุลทอง
  • พ.ศ. 2533 พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี วัดพิกุลทอง
  • พ.ศ. 2537 พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูปริยัติธีราภรณ์
  • พ.ศ. 2543 พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
  • 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิมลสุตาภรณ์
  • 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุวัฒนาภรณ์ สุนทรสังฆกิจสมาทาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร ป.ธ.4) อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุม 100 ปี วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

  • เวลา 09.30 น. เคลื่อนสรีระสังขาร พระราชสุวัฒนาภรณ์ จากโรงพยาบาลสิงห์บุรีมายังห้องประชุม 100 ปี วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
  • เวลา 12.00 – 15.30 น. คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าถวายน้ำสรงสรีระสังขาร
  • เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
  • เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  • เวลา 19.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
FB/ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 15:53 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 15:53 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม

บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569

พรีวิว แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด คาราบาวคัพ รอบ 3 คืนนี้

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
เข้าเต็ม 64 ย้อนเลขปฏิทินหลวงปู่ศิลา ก่อนหวยออก 16/9/69 มีเลขท้ายตรงรางวัล

เข้าเต็ม 64 ย้อนเลขปฏิทินหลวงปู่ศิลา ก่อนหวยออก 16/9/69 มีเลขท้ายตรงรางวัล

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 และ N3 งวด 16 กันยายน 2569

ตรวจสลากดิจิทัล N3 และ L6 งวด 16/9/69 รางวัลที่ 1 แตก 31 ใบ รวม 186 ล้าน

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

อุทาหรณ์! หลานหิวน้ำไม่ไหว อมลูกอมก่อนผ่าตัด สุดท้ายต้องเลื่อนนัดอีกหลายเดือน

4 นาที ที่แล้ว
บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พรีวิว แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด คาราบาวคัพ รอบ 3 คืนนี้

19 นาที ที่แล้ว
จ.ส.อ.พินัย ช่วยชีวิตเด็ก 1 ขวบเศษพลัดตกน้ำ ข่าว

นาทีชีวิต! จ่าสิบเอก ช่วยหนูน้อยขวบเศษพลัดตกน้ำ โซเชียลชมทหารกล้า

26 นาที ที่แล้ว
คุณเมย์ เพชรบูรณ์ ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส บอกนอท ไม่ต้องเอาเงินมาให้ ไม่อยากให้ใครรู้ ข่าว

“คุณเมย์” จ.เพชรบูรณ์ ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส งวด 16/9/69 บอกนอท ไม่ต้องเอาเงินมาให้ ไม่อยากให้ใครรู้

27 นาที ที่แล้ว
เข้าเต็ม 64 ย้อนเลขปฏิทินหลวงปู่ศิลา ก่อนหวยออก 16/9/69 มีเลขท้ายตรงรางวัล เลขเด็ด

เข้าเต็ม 64 ย้อนเลขปฏิทินหลวงปู่ศิลา ก่อนหวยออก 16/9/69 มีเลขท้ายตรงรางวัล

43 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 และ N3 งวด 16 กันยายน 2569 ตรวจหวย

ตรวจสลากดิจิทัล N3 และ L6 งวด 16/9/69 รางวัลที่ 1 แตก 31 ใบ รวม 186 ล้าน

43 นาที ที่แล้ว
วิธีเช็ก เราเป็นคนกรุงเทพฯ Native หรือไม่ ดูเลขบนบัตรประชาชนตรงไหน เศรษฐกิจ

วิธีเช็ก เราเป็นคนกรุงเทพฯ Native หรือไม่ ดูเลขบนบัตรประชาชนตรงไหน

45 นาที ที่แล้ว
หมอของขวัญ ฟาดแรง ไลฟ์โค้ช ด้อยค่าผู้หญิง ลั่น &quot;อย่าด่าใครถ้าตัวเองยังตกเกรด&quot; ข่าว

หมอของขวัญ ด่าแรง โค้ชดุล ลั่น “ผู้ชายตกเกรด-เบ้าหน้าต้องทุบอีก 70 รายการ”

55 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้อมกราบอาลัย พระราชสุวัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ละสังขารอย่างสงบ ข่าว

น้อมกราบอาลัย พระราชสุวัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ละสังขารอย่างสงบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจเฟซบุ๊ก “ฮลุน โซโล่” เผยเตรียมโพสต์คลิปใหม่ 20 ก.ย. เป็นคลิปที่น้องถ่ายไว้ก่อนเสีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

PHILLIPS จัดแสดงสินค้าชิ้นเอกจากงานประมูล HONG KONG FALL WATCH AUCTIONS

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ &quot;คาซึกิ ยาโนะ&quot; นักแสดงรุ่นใหญ่ ล่าสุดได้ออกจากห้อง ICU เข้าสู่ช่วงการรักษาแบบประคับประคอง บันเทิง

อัปเดตอาการ “คาซึกิ ยาโนะ” นักแสดงรุ่นใหญ่ ล่าสุดได้ออกจากห้อง ICU แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ร้านการ์ดออฟิเชียล อธิบายขั้นตอนจองการ์ดวันพีช มองดราม่ากระทบภาพลักษณ์วงการการ์ด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ถึงคราวอำลา! พนักงาน โรงงานดัง 357 คน สมัครใจลาออก รับเงินชดเชยก้อนโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าเซ็ง สั่งพิซซ่าหน้าอร่อย แต่ได้หน้าไหล สภาพเละเทะ ไรเดอร์มีพิรุธรีบส่งรีบชิ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมที่เที่ยวกัมพูชา นึกออกแค่นครวัด ทั้งประเทศมีดีแค่กองหิน? ท่องเที่ยว

ทำไมที่เที่ยวกัมพูชา นึกออกแค่นครวัด ทั้งประเทศมีดีแค่กองหิน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เลื่อนลงทะเบียน ไทยเที่ยวไทยพลัส จากเดิม ต.ค. 69 ไปเริ่ม เม.ย. 70 หวังกระตุ้นช่วงโลว์ซีซั่น ข่าว

ด่วน! เลื่อน “ไทยเที่ยวไทยพลัส” หวังใช้งบ 4 พันล้าน กระตุ้นช่วงโลว์ซีซั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าหน้าที่เข้าคุยแล้ว “คุณยายตัวตึง” ขับรถเร่งมรดกซิ่งบนถนนใหญ่ หวั่นเป็นอันตราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย รองสารวัตรฯ โรคหัวใจกำเริบ ขณะระงับเหตุคนเมา เร่งยื้อชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ ครูชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ วัย 84 ปี ประสบอุบัติเหตุเย็บ 3 เข็ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์ ข่าว

การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก เครื่องบินสายการบินอิหร่านเพดานถล่ม หลังเครื่องขัดข้อง ต้องลงจอดฉุกเฉิน (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้ ข่าว

ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button