น้อมกราบอาลัย พระราชสุวัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ละสังขารอย่างสงบ
น้อมกราบอาลัย พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร) อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดพิกุลทอง ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 65 ปี
เพจเฟซบุ๊ก วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง แจ้งข่าวการละสังขารของ พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร) อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 เวลา 14.50 น. ด้วยอาการอันสงบ สิริอายุ 65 ปี 44 พรรษา
พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร) เดิมชื่อ ประจวบ คำมี เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2518 ณ วัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พระครูศรีพรหมโสภิต (แพ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง เป็นพระอุปัชฌาย์
อุปสมบทเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ณ วัดพิกุลทอง โดยมี พระสุนทรธรรมภาณี (แพ เขมงฺกโร ) เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูธรรมสารคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปลัดผิว คงฺคปญฺโญ วัดพิกุลทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์
การศึกษา
- พ.ศ. 2511 สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดแหลมทอง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
- พ.ศ. 2520 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพิกุลทอง
- พ.ศ. 2522 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดพิกุลทอง
- ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
- ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
ฝ่ายปกครอง
- พ.ศ. 2528 เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
- พ.ศ. 2535 รองเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง (เมื่อยังเป็นอารามราษฎร์)
- พ.ศ. 2536 รองเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
- พ.ศ. 2542 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
- พ.ศ. 2543 เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง, รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน และเจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน
- พ.ศ. 2545 พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
- พ.ศ. 2557 รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
สมณศักดิ์
- พ.ศ. 2533 พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชสิงหคณาจารย์ วิ. (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี วัดพิกุลทอง
- พ.ศ. 2533 พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี วัดพิกุลทอง
- พ.ศ. 2537 พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูปริยัติธีราภรณ์
- พ.ศ. 2543 พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
- 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิมลสุตาภรณ์
- 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุวัฒนาภรณ์ สุนทรสังฆกิจสมาทาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระราชสุวัฒนาภรณ์ (ประจวบ สุธีโร ป.ธ.4) อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุม 100 ปี วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
- เวลา 09.30 น. เคลื่อนสรีระสังขาร พระราชสุวัฒนาภรณ์ จากโรงพยาบาลสิงห์บุรีมายังห้องประชุม 100 ปี วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
- เวลา 12.00 – 15.30 น. คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าถวายน้ำสรงสรีระสังขาร
- เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
- เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
- เวลา 19.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
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