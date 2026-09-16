เพจเฟซบุ๊ก “ฮลุน โซโล่” เผยเตรียมโพสต์คลิปใหม่ 20 ก.ย. เป็นคลิปที่น้องถ่ายไว้ก่อนเสีย
เพจเฟซบุ๊ก “ฮลุน โซโล่” เผยเตรียมโพสต์คลิปใหม่ 20 ก.ย. เป็นคลิปที่น้องถ่ายไว้ก่อนเสีย ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่อยากส่งต่อให้ทุกคนได้รับชม
จากกรณีที่นายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สร้างความเศร้ากับแฟนคลับเป็นจำนวนมากนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของ ฮลุน โซโล่ มีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยระบุว่า “สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันที่ 20 กันยายนนี้ ทางครอบครัวจะนำคลิปใหม่ของน้องมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ เป็นอีกหนึ่งคลิปที่น้องถ่ายเอาไว้ และยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่อยากส่งต่อให้ทุกคนได้ชมครับ ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามและรอชมคลิปของน้องเสมอนะครับ” ทั้งนี้ไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม”
ขณะที่ นายสมศักดิ์ บุตรศรี หรือ มอส พี่ชายของฮลุน ได้เขียนข้อความว่า “คิดถึงมากจังงงงงงงงงงงง”
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