หมอของขวัญ ด่าแรง โค้ชดุล ลั่น “ผู้ชายตกเกรด-เบ้าหน้าต้องทุบอีก 70 รายการ”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 16:22 น.
หมอของขวัญ ฟาดแรง ไลฟ์โค้ช ด้อยค่าผู้หญิง ลั่น "อย่าด่าใครถ้าตัวเองยังตกเกรด"

หมอของขวัญ โพสต์ด่าแรง ไลฟ์โค้ชวัย 35 ลั่น “ผู้ชายตกเกรด-เบ้าหน้าต้องทุบอีก 70 รายการ ไม่เห็นมีอะไรดี”

จากกรณีชาย 2 คนจัดรายการพอดแคสต์ผ่านช่องยูทูปแล้วกล่าวถึงผู้หญิงวัย 35 ปี วิเคราะห์ว่าแก่แล้ว ไม่สวย หากตนจะคบใครต้องเป็นคนที่สวย มิฉะนั้นจะพัฒนาตนเองไปเพื่ออะไร

ทั้งยังพูถึงประเด็นเรื่องเงินเดือนว่าผู้หญิงที่มีรายได้ 30,000 บาท แทบไม่มีทางเลือกผู้ชายที่มีเงินเดือน 15,000 บาท แต่ผู้ชายสามารถเลือกผู้หญิงที่ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวได้ เพราะเพศชายมีสัญชาตญาณการเป็นผู้นำ ขณะที่ผู้หญิงจะเป็นผู้ตาม คลิปดังกล่าวเผยแพร่มาแล้วประมาณ 3 เดือน ก่อนจะเป็นกระแสดราม่าในช่วงนี้ ตามที่ได้รายงานไป

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ล่าสุด หมอของขวัญ ประกาศตัวขอเป็นตัวแทนผู้หญิงออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวเช่นกัน โดยโพสต์ข้อความถึง ไลฟ์โค้ชคนดัง ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก Doctorkatekate ระบุว่า “ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านตอบพี่ปลาดุกดาวน์ชนเขื่อนชุบแป้งทอดอมน้ำมันค้างคืนนะคะ

– ผู้หญิงสาวอายุ20-25 ยังไม่ฉลาดมาก
ผู้ชายบางคนอายุเท่าไหร่ไม่รู้ แต่อายุหนังหน้าเกือบ60แล้ว… ก็ยังไม่ฉลาดอยู่ดี

– ผู้หญิงอายุ35 แก่ไม่สวย
ค่าาาาาาา แม่มึง34ตลอดปัย

– ผู้หญิงอยากเป็นง่อยอยู่บ้านเฉยๆ
แหมอยู่ใกล้มือหน่อยไม่ได้ แม่จะไซด์คิกให้ติดเตียงเป็นอัมพาธอยู่บ้านไปจริงๆ

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– ผู้หญิงทำอะไรให้โลกบ้าง ประดิษฐ์อะไรบ้าง ในโลกใบนี้มีสิ่งไหนที่ผู้หญิงประดิษฐ์
พูดเหมือนตัวเองไม่ได้เกิดมาจากHee

– สิ่งเดียวที่ผู้หญิงให้ผู้ชายได้คือs_ e_ x ให้ความสงบก็ไม่ได้ ให้เงินก็ไม่ได้
จะเปย์ใคร จะเอาใคร ผู้หญิงก็เลือกจ้า เราต้องดูหนังหน้า หุ่น เทส การแต่งตัว สมอง สันดาน การศึกษา กำพืด เลเวล ผู้หญิงเค้าจะเปย์ใคร เค้าดูหัวจรดตีนค่ะ ไอ้ประเภทหัวเหมือนหัวแม่ตีนเนี่ย เอาเก็บไว้แข่งกับกบในบ่อพอ

– ผู้หญิงมีอะไรดีนอกจากความสวย
แล้วคุณพรี่มีอะไรดีนอกจาก นอกจาก นอกจากอะไรวะหาไม่เจอ?

อย่าหาด่าใครถ้าเรายังเป็นผู้ชายตกเกรดที่เบ้าหน้ายังต้องแก้ไขด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีก 70 กว่ารายการ ที่ในชีวิตไม่มีอะไรเหลือให้ภูมิใจเลยต้องเหยียดเพศแม่กลบเกลื่อนเพียงเพราะมรึงมีฆรวยไม้จิ้มฟันอันเดียว!

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พี่เค้าสาดความหล่อมาแล้วสมาชิกกกก….หลบเร็ว”

หมอของขวัญ ด่าแรง ไลฟ์โค้ชด้อยค่าผู้หญิง ลั่น ผู้ชายตกเกรด-เบ้าหน้าต้องทุบอีก 70 รายการ-1

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อ้างอิงจาก : FB Doctorkatekate

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 16:22 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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