นาทีชีวิต! จ่าสิบเอก ช่วยหนูน้อยขวบเศษพลัดตกน้ำ โซเชียลชมทหารกล้า
ชื่นชม “จ.ส.อ.พินัย ดอกจันทร์” ทหารฮีโร่ช่วยชีวิตเด็ก 1 ขวบเศษพลัดตกน้ำที่ท่าเรือพลี ชลบุรี จนปลอดภัย โซเชียลยกย่องความกล้า
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 15 กันยายน 2569 เกิดเหตุเด็กอายุประมาณ 1 ขวบเศษพลัดตกลงไปในน้ำ บริเวณสะพานท่าเรือพลี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ.ส.อ.พินัย ดอกจันทร์ กำลังพลสังกัด ร.902 พัน.3 รอ. รีบเข้าช่วยเหลือและทำการปฐมพยาบาลเด็กทันทีจนรอดพ้นขีดอันตรายและปลอดภัยในที่สุด
ต่อมา เพจเฟซบุ๊ก กองทัพบก Royal Thai Army เผยแพร่คลิปวิดีโอนาทีการช่วยเหลือ พร้อมข้อความยกย่อง จ.ส.อ.พินัย ชื่นชมในความกล้าหาญและความเสียสละ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยความมุ่งมั่นตามวิถีของทหารอาชีพ
หลังคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมการกระทำของทหารนายนี้ พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้เด็ก อาทิ
“ทหารของประเทศไทยเป็นที่รักและความไว้วางใจของประชาชนทุกเรื่อง ขอบคุณค่ะ”
“ขอชื่นชมในความดีของทหารกล้าคนเก่ง”
“ขอให้พระคุ้มครองเด็ก ขอให้เหตุการณ์นี้ถือเป็นการฟาดเคราะห์และพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ขอให้โตขึ้นเป็นเด็กดี”
“ขอให้เด็กปลอดภัยและขอชื่นชมบุคลากรทหารท่านนี้”
“อันดับแรกขอชื่นชมคนที่ช่วยน้อง ขอให้เด็กปลอดภัย เรียกขวัญให้กลับมา”
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