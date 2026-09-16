วัยรุ่น 18 ดับสลดจากโรคหัด เซ่นพ่อแม่ไม่ฉีดวัคซีน ป่วยพุ่ง 700 ราย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 21:26 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 21:26 น.
วัยรุ่น 18 ดับสลดจากโรคหัด เซ่นพ่อแม่ไม่ฉีดวัคซีน ป่วยพุ่ง 700 ราย

วัยรุ่นวัย 18 ปีในสหรัฐฯ ดับสลดจากโรคหัดหลังไม่ฉีดวัคซีน ดันยอดเสียชีวิตปี 2026 พุ่ง 4 ศพ แพทย์เตือนภาวะสมองอักเสบรุนแรง พร้อมแนะวิธีป้องกัน

นายแพทย์ แซคคารี รูบิน (Zachary Rubin, MD) กุมารแพทย์ในสหรัฐอเมริกา ออกมาเปิดเผยกรณีการเสียชีวิตของวัยรุ่นอายุ 18 ปี ในรัฐเพนซิลเวเนีย จากภาวะแทรกซ้อนของโรคหัด เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพประจำเทศมณฑลมัฟฟลินระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า เกิดจากโรคสมองและไขสันหลังอักเสบเฉียบพลัน (ADEM) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่พบได้ยาก แต่มีความรุนแรงอย่างยิ่ง ผู้เสียชีวิตไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดมาก่อน

ข้อมูลสถิติระบุว่า รัฐเพนซิลเวเนียมีรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคหัดในปี 2026 รวมแล้ว 4 ราย พบผู้ป่วยยืนยันแล้วเกือบ 700 คน ผู้เสียชีวิตสองรายล่าสุดต่างไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั้งคู่

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โรคหัดไม่ได้แสดงอาการเพียงแค่ไข้หรือผื่นคัน เชื้อไวรัสสามารถลุกลามทำให้เกิดโรคปอดบวม สมองอักเสบ ความผิดปกติทางระบบประสาทขั้นร้ายแรง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินว่า ผู้ป่วยโรคหัดประมาณ 1 ใน 5 คน จำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ราว 1 ถึง 3 รายต่อผู้ป่วย 1,000 คน

การฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) ครบสองเข็ม มีประสิทธิภาพป้องกันโรคได้สูงถึง 97% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังฝากข้อความถึงกลุ่มพ่อแม่ที่เคยชะลอหรือปฏิเสธการพาลูกไปฉีดวัคซีนว่า ไม่ได้ออกมาตำหนิ แต่อยากขอร้องให้ทบทวนเรื่องนี้ใหม่ หากมีความกังวลใจจากกระแสข่าวต่างๆ ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อขอข้อมูลและหลักฐานทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ไม่ควรนำข้อถกเถียงในโลกออนไลน์มาบดบังข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ พร้อมเตือนว่าหากคนในครอบครัวยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อรับวัคซีน MMR โดยเร็วที่สุด

วัยรุ่น 18 ดับสลดจากโรคหัด เซ่นพ่อแม่ไม่ฉีดวัคซีน ป่วยพุ่ง 700 ราย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 21:26 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 21:26 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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