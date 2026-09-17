ถ่ายทอดสด คีร์กีซสถาน พบ ไทย วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 17.00 น.
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิง คีร์กีซสถาน พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ในการแข่งขันรอบแรก กลุ่ม C ที่จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น รับชมสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY
PPTV กำหนดช่วงถ่ายทอดสดคู่คีร์กีซสถาน พบ ไทย ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.30 น. ถึง 19.00 น. ส่วนการแข่งขันตามโปรแกรมเริ่มเวลา 17.00 น.
ทีมชาติไทยอยู่ใน กลุ่ม C ร่วมกับไชนีส ไทเป คีร์กีซสถาน และมองโกเลีย โดยลงสนามรอบแรก 3 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 18 กันยายน
นัดแรกของไทยเป็นการพบมองโกเลีย วันที่ 16 กันยายน เวลา 14.00 น. ก่อนลงสนามพบคีร์กีซสถานในวันที่ 17 กันยายน และปิดรอบแรกด้วยเกมพบไชนีส ไทเป วันที่ 18 กันยายน เวลา 17.00 น.
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 มีทั้งหมด 14 ทีม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยการแข่งขันประเภทหญิงมีขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 22 กันยายน ก่อนเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศวันที่ 20 กันยายน รอบรองชนะเลิศวันที่ 21 กันยายน และรอบชิงเหรียญวันที่ 22 กันยายน
แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถชม ถ่ายทอดสด คีร์กีซสถาน พบ ไทย ทางโทรทัศน์ช่อง PPTV HD 36 หรือรับชมออนไลน์ผ่าน AIS PLAY โดย AIS เปิดช่องถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 หลายช่องตลอดการแข่งขัน
ถ่ายทอดสด คีร์กีซสถาน พบ ไทย
- วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569
- เวลาแข่งขัน 17.00 น.
- รายการ วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแรก กลุ่ม C
- ถ่ายทอดสด PPTV HD 36
- ดูออนไลน์ AIS PLAY
หลังจบเกมกับคีร์กีซสถาน ทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแรกนัดสุดท้ายพบ ไชนีส ไทเป วันที่ 18 กันยายน เวลา 17.00 น. ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ AIS PLAY เช่นกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดสด ไทย VS มองโกเลีย วอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026
- รายชื่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ 2026
- ตารางเอเชียนเกมส์ 16 ก.ย. 69 บอลชายไทย วอลเลย์บอลหญิง ลงพร้อมกัน 14.00 น.