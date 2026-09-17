ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไชนีส ไทเป ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 14.00 น.
ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พบ ไชนีส ไทเป รอบแบ่งกลุ่มเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 17 กันยายน เวลา 14.00 น. ทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY
ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิง ไทย พบ ไชนีส ไทเป เอเชียนเกมส์ 2026 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา ประเทศญี่ปุ่น รับชมทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันโปรแกรมและช่องถ่ายทอดสดของเกมนี้แล้ว
เกมนี้เป็นนัดที่ 2 ของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม E หลังนัดแรกพ่ายเจ้าภาพญี่ปุ่น 0 ต่อ 8 เมื่อวันที่ 14 กันยายน
กลุ่ม E ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ไชนีส ไทเป เวียดนาม และไทย แข่งขันแบบพบกันหมด ทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ พร้อมทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 2 ทีมจากทั้งหมด 3 กลุ่ม
ไทยจึงยังมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไป โดยเหลือการแข่งขันกับไชนีส ไทเปและเวียดนามอีก 2 นัด หลังจบเกมกับญี่ปุ่น เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ระบุว่าได้พักผู้เล่นบางส่วนในช่วงครึ่งหลังเพื่อเตรียมทีมสำหรับสองเกมที่เหลือ
แฟนฟุตบอลสามารถรับชม ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไชนีส ไทเป ทาง 9 MCOT HD ช่อง 30 และดูออนไลน์ผ่าน AIS PLAY ตั้งแต่เวลาแข่งขัน 14.00 น. โดย AIS ยืนยันว่าเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 บนแพลตฟอร์ม OTT และ Online ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไชนีส ไทเป ฟุตบอลหญิง
- วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569
- เวลาแข่งขัน 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
- รายการ ฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม E
- สนาม ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา ประเทศญี่ปุ่น
- ถ่ายทอดสด MCOT HD 30
- ดูออนไลน์ AIS PLAY
หลังจบเกมนี้ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย พบ เวียดนาม วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่นากาอิ สเตเดียม เมืองโอซาก้า ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY เช่นกัน
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- FA Thailand โปรแกรมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026
- FA Thailand ผลการแข่งขัน ญี่ปุ่น พบ ไทย
- FA Thailand สัมภาษณ์ เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์ หลังเกมญี่ปุ่น
- AIS PLAY ข้อมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026
- 9 MCOT HD