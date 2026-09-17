ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไชนีส ไทเป ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 14.00 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:31 น.
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไชนีส ไทเป ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 14.00 น.

ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พบ ไชนีส ไทเป รอบแบ่งกลุ่มเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 17 กันยายน เวลา 14.00 น. ทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY

ถ่ายทอดสดฟุตบอลหญิง ไทย พบ ไชนีส ไทเป เอเชียนเกมส์ 2026 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา ประเทศญี่ปุ่น รับชมทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันโปรแกรมและช่องถ่ายทอดสดของเกมนี้แล้ว

เกมนี้เป็นนัดที่ 2 ของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม E หลังนัดแรกพ่ายเจ้าภาพญี่ปุ่น 0 ต่อ 8 เมื่อวันที่ 14 กันยายน

โฆษณา

กลุ่ม E ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ไชนีส ไทเป เวียดนาม และไทย แข่งขันแบบพบกันหมด ทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ พร้อมทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 2 ทีมจากทั้งหมด 3 กลุ่ม

ไทยจึงยังมีโอกาสลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไป โดยเหลือการแข่งขันกับไชนีส ไทเปและเวียดนามอีก 2 นัด หลังจบเกมกับญี่ปุ่น เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ระบุว่าได้พักผู้เล่นบางส่วนในช่วงครึ่งหลังเพื่อเตรียมทีมสำหรับสองเกมที่เหลือ

แฟนฟุตบอลสามารถรับชม ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไชนีส ไทเป ทาง 9 MCOT HD ช่อง 30 และดูออนไลน์ผ่าน AIS PLAY ตั้งแต่เวลาแข่งขัน 14.00 น. โดย AIS ยืนยันว่าเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026 บนแพลตฟอร์ม OTT และ Online ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไชนีส ไทเป ฟุตบอลหญิง

  • วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569
  • เวลาแข่งขัน 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • รายการ ฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม E
  • สนาม ชิซูโอกะ สเตเดียม อีโคปา ประเทศญี่ปุ่น
  • ถ่ายทอดสด MCOT HD 30
  • ดูออนไลน์ AIS PLAY

หลังจบเกมนี้ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย พบ เวียดนาม วันที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่นากาอิ สเตเดียม เมืองโอซาก้า ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30 และ AIS PLAY เช่นกัน

โฆษณา
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ก่อนเกมพบไชนีส ไทเป เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 17 กันยายน 2569
FA Thailand

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฟิจิ ประกาศให้ HIV เป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ หลังยอดผู้ป่วยใหม่พุ่งต่อเนื่อง

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
หนุ่มดวงซวย กัดเจอไมโครชิปสัตว์ในบะหมี่เดลิเวอรี ชาวเน็ตผวาเนื้ออะไร

หนุ่มดวงซวย กัดเจอไมโครชิปสัตว์ในบะหมี่เดลิเวอรี ชาวเน็ตผวาเนื้ออะไร

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ยายวัย 66 นั่งรถข้ามจังหวัด รอเจอหนุ่มอ้างเป็นนักบิน ในสนามบิน สุดท้ายเป็น AI

ยายวัย 66 นั่งรถข้ามจังหวัด รอเจอหนุ่มอ้างเป็นนักบิน ในสนามบิน สุดท้ายเป็น AI

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569

วงการบันเทิงร่วมอาลัย “ต้น ชานนท์” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 64 ปี สิ้นผู้กำกับฝีมือดี

เผยแพร่: 17 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ฟิจิ ประกาศให้ HIV เป็นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ หลังยอดผู้ป่วยใหม่พุ่งต่อเนื่อง

5 นาที ที่แล้ว
หนุ่มดวงซวย กัดเจอไมโครชิปสัตว์ในบะหมี่เดลิเวอรี ชาวเน็ตผวาเนื้ออะไร ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มดวงซวย กัดเจอไมโครชิปสัตว์ในบะหมี่เดลิเวอรี ชาวเน็ตผวาเนื้ออะไร

7 นาที ที่แล้ว
ยายวัย 66 นั่งรถข้ามจังหวัด รอเจอหนุ่มอ้างเป็นนักบิน ในสนามบิน สุดท้ายเป็น AI ข่าว

ยายวัย 66 นั่งรถข้ามจังหวัด รอเจอหนุ่มอ้างเป็นนักบิน ในสนามบิน สุดท้ายเป็น AI

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

รู้จัก 6 กีฬาใหม่ เอเชียนเกมส์ 2026 ไทยส่งครบทุกชนิด ลุ้นเหรียญจากใครบ้าง

10 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

วงการบันเทิงร่วมอาลัย “ต้น ชานนท์” เสียชีวิตแล้ว ในวัย 64 ปี สิ้นผู้กำกับฝีมือดี

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศุภณัฐ เปิด 7 พิรุธ รถขยะ EV กทม. ผ่านงบหมื่นล้านแต่ล่มหมด

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เร่งล่าตัว ผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกาย ที่สะเดาะกุญแจมือ อาศัยจังหวะตำรวจเปิดประตู

20 นาที ที่แล้ว
ไทยแอร์เอเชีย แจ้งยุติเส้นทางบิน ดอนเมือง-โซล ตั้งแต่ 25 ต.ค. เป็นต้นไป เศรษฐกิจ

ไทยแอร์เอเชีย แจ้งยุติเส้นทางบิน ดอนเมือง-โซล ตั้งแต่ 25 ต.ค. เป็นต้นไป

25 นาที ที่แล้ว
ป้าดา ไม่ยอมจบ แจ้งกองปราบเอาผิดทุกหน่วยงาน หลังโอนที่ดิน 21 ไร่เป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม ข่าว

ป้าดา ไม่ยอมจบ แจ้งกองปราบเอาผิดทุกหน่วยงาน หลังโอนที่ดิน 21 ไร่เป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม

26 นาที ที่แล้ว
คุณหนูแอลลี่โต้กลับไลฟ์โค้ชชายปมเหยียดผู้หญิงอายุ 35 ข่าว

คุณหนูแอลลี่ ฟาดเจ็บ ไลฟ์โค้ชด้อยค่าผู้หญิง ชี้ผู้ชายกระจอกมักกลัวคนเก่งกว่า

27 นาที ที่แล้ว
สาวม.ดัง แฉวีรกรรม เพื่อนลวงโลก อ้างตัวเป็น นศ. รวยทิพย์ เนียนยืมเงินไม่คืน พบเหยื่อเพียบ ข่าว

สาวม.ดัง แฉวีรกรรม หนุ่ม LGBTQ+ อ้างตัวเป็นนศ.บ้านรวย เนียนยืมเงินไม่คืน พบเหยื่อเพียบ

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รู้แล้วโรงพักไหน สาวแฉตำรวจหลับ อีกนายเล่นเกม เร่งสอบข้อเท็จจริง

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฟลอริดา รวบหญิงวิตถาร กระทำอนาจารกับสุนัข หลังสามีเจอคลิปนาทีช็อก

53 นาที ที่แล้ว
เป็นไปได้! ทัพตะกร้อ ต้องนอนรอเข้าที่พักเป็นวัน เจ้าหน้าที่อ้าง ทำเอกสารหาย ข่าวกีฬา

เป็นไปได้! ทัพตะกร้อไทย นอนรอเข้าที่พักเป็นวัน หลังถึงญี่ปุ่น เหตุผู้จัดทำเอกสารหาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพร วทานิกา โต้ข่าวลือถูก บริษัทเรนวูด โฮลดิ้ง จำกัด ฟ้องผิดสัญญา ข่าว

แพร วทานิกา แถลงการณ์ วทานิกากรุ๊ป กรณีบริษัทฟ้องผิดสัญญาจ้าง ยันไม่ใช่ความจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอแล้ว! จุดรอยรั่วน้ำมัน พระราม 3 มาจากท่อขนส่งน้ํามัน ดำเนินการเร่งอุดรอยรั่ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจเตรียมปรับ ยายตัวตึง บางแค ขับรถเร่งมรดกบนถนน นัดคุย 22 ก.ย. ข่าว

ตำรวจเตรียมปรับ ยายตัวตึง บางแค ขับรถเร่งมรดกบนถนน นัดคุย 22 ก.ย.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของรับคืนแล้ว “สุนัขไซบีเรียน” หลังเล่นซนใน สภ.พัทยา ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย โรงงานเซรามิก เลิกจ้างฟ้าผ่า พนง. 200 ชีวิตเคว้ง กลัวไม่ได้เงินชดเชย เศรษฐกิจ

ใจหาย โรงงานเซรามิก เลิกจ้างฟ้าผ่า พนง. 200 ชีวิตเคว้ง กลัวไม่ได้เงินชดเชย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรื่องเล่าสุดซึ้ง กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่งหยุดรถพระที่นั่ง เสด็จลงมาทักทายสองพี่น้องนราธิวาส ข่าว

เรื่องเล่าสุดซึ้ง กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่งหยุดรถพระที่นั่ง เสด็จลงมาทักทายสองพี่น้องนราธิวาส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 17 ก.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 350 บาท ทองแท่งขาย 68,050 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไชนีส ไทเป ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 14.00 น. ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ ไชนีส ไทเป ฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 14.00 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้านมิชลิน 2 ดาวเกาหลีใต้ โดนปรับ เหตุใช้มดจากไทย-สหรัฐฯ ประกอบอาหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จ๋าย ไททศมิตร” โบกมือลาวงการการ์ดหลังจบโหนกระแส เลิกสะสม เล่นอย่างเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 เผยเจรจาเรียบร้อย เขมรยอมกลบคูเลต ปรับแนวลวดหนามกลับสภาพปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button