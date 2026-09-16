อัปเดตอาการ “คาซึกิ ยาโนะ” นักแสดงรุ่นใหญ่ ล่าสุดได้ออกจากห้อง ICU แล้ว
อัปเดตอาการ “คาซึกิ ยาโนะ” นักแสดงรุ่นใหญ่ หลังป่วยมะเร็งหลอดอาหาร-ติดเชื้อในกระแสเลือด ล่าสุดออกจากห้อง ICU เข้าสู่ช่วงการรักษาแบบประคับประคอง
เมื่้อวันที่ 15 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก VICH Production ออกมาแจ้งอัปเดตอาการป่วยล่าสุดของนักแสดงรุ่นใหญ่ชาวญี่ปุ่นที่คนไทยคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดี “คาซึกิ ยาโนะ” (Kazuki Yano) หลังจากล้มป่วยหนักอาการวิกฤต และเข้ารับการรักษาในห้อง ICU มาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา
“แจ้งข่าว UPDATE #4 อาการของ “Kazuki Yano” อัปเดตอาการและการรักษา
1- ขณะนี้ คุณยาโน่เข้าสู่ช่วงการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) ซึ่งร่างกายของคุณยาโน่ยังคงอ่อนแรง ไม่สามารถพูดคุยหรือมีพละกำลังได้เหมือนปกติ
2- ทางทีมแพทย์ให้ ‘มอร์ฟีน’ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดอาการเจ็บปวด ให้ออกซิเจนผ่านทางหน้ากาก และรับสารอาหารทางเส้นเลือด
3- ปัจจุบัน ทีมแพทย์ได้ย้ายคุณยาโน่จากห้อง ICU มาพักที่หอผู้ป่วยทั่วไป ชั้น 13B อาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
** สามารถเข้าเยี่ยมคุณยาโน่ได้ โดยเวลาเยี่ยมของแผนกดังกล่าวคือ 11:00–13:00 น. และ 17:00–20:00 น. **
【ค่าใช้จ่ายการรักษา และอัพเดทการเงินล่าสุด】
4- ค่าใช้จ่ายรอบที่ 4 | วันที่ 9 กันยายน 2026 (ค่าใช้จ่ายการรักษาวันที่ 5 กันยายน – 7 กันยายน) = 66,327.50 บาท (ชำระโดยบัญชีเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคุณยาโน่)
5- ค่าใช้จ่ายรอบที่ 5 | วันที่ 14 กันยายน 2026 (ค่าใช้จ่ายการรักษาวันที่ 8 กันยายน – 13 กันยายน) = 35,272.50 บาท (ชำระโดยบัญชีเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคุณยาโน่)
พวกเราขอส่งกำลังใจให้คุณยาโน่ และขอขอบคุณทุกกำลังใจและความช่วยเหลือจากทุกท่านครับ”
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อ้างอิงจาก : FB VICH Production