อัปเดตอาการ “คาซึกิ ยาโนะ” นักแสดงรุ่นใหญ่ ล่าสุดได้ออกจากห้อง ICU แล้ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 15:34 น.
อัปเดตอาการ "คาซึกิ ยาโนะ" นักแสดงรุ่นใหญ่ ล่าสุดได้ออกจากห้อง ICU เข้าสู่ช่วงการรักษาแบบประคับประคอง

อัปเดตอาการ “คาซึกิ ยาโนะ” นักแสดงรุ่นใหญ่ หลังป่วยมะเร็งหลอดอาหาร-ติดเชื้อในกระแสเลือด ล่าสุดออกจากห้อง ICU เข้าสู่ช่วงการรักษาแบบประคับประคอง

เมื่้อวันที่ 15 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก VICH Production ออกมาแจ้งอัปเดตอาการป่วยล่าสุดของนักแสดงรุ่นใหญ่ชาวญี่ปุ่นที่คนไทยคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดี “คาซึกิ ยาโนะ” (Kazuki Yano) หลังจากล้มป่วยหนักอาการวิกฤต และเข้ารับการรักษาในห้อง ICU มาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา

“แจ้งข่าว UPDATE #4 อาการของ “Kazuki Yano” อัปเดตอาการและการรักษา

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1- ขณะนี้ คุณยาโน่เข้าสู่ช่วงการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) ซึ่งร่างกายของคุณยาโน่ยังคงอ่อนแรง ไม่สามารถพูดคุยหรือมีพละกำลังได้เหมือนปกติ

2- ทางทีมแพทย์ให้ ‘มอร์ฟีน’ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดอาการเจ็บปวด ให้ออกซิเจนผ่านทางหน้ากาก และรับสารอาหารทางเส้นเลือด

3- ปัจจุบัน ทีมแพทย์ได้ย้ายคุณยาโน่จากห้อง ICU มาพักที่หอผู้ป่วยทั่วไป ชั้น 13B อาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

** สามารถเข้าเยี่ยมคุณยาโน่ได้ โดยเวลาเยี่ยมของแผนกดังกล่าวคือ 11:00–13:00 น. และ 17:00–20:00 น. **

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【ค่าใช้จ่ายการรักษา และอัพเดทการเงินล่าสุด】

4- ค่าใช้จ่ายรอบที่ 4 | วันที่ 9 กันยายน 2026 (ค่าใช้จ่ายการรักษาวันที่ 5 กันยายน – 7 กันยายน) = 66,327.50 บาท (ชำระโดยบัญชีเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคุณยาโน่)

5- ค่าใช้จ่ายรอบที่ 5 | วันที่ 14 กันยายน 2026 (ค่าใช้จ่ายการรักษาวันที่ 8 กันยายน – 13 กันยายน) = 35,272.50 บาท (ชำระโดยบัญชีเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคุณยาโน่)

พวกเราขอส่งกำลังใจให้คุณยาโน่ และขอขอบคุณทุกกำลังใจและความช่วยเหลือจากทุกท่านครับ”

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อัปเดตอาการ คาซึกิ ยาโนะ นักแสดงรุ่นใหญ่ ล่าสุดได้ออกจากห้อง ICU แล้ว-1

อัปเดตอาการ คาซึกิ ยาโนะ นักแสดงรุ่นใหญ่ ล่าสุดได้ออกจากห้อง ICU แล้ว-2
ภาพจาก : FB Kazuki Yano
อัปเดตอาการ คาซึกิ ยาโนะ นักแสดงรุ่นใหญ่ ล่าสุดได้ออกจากห้อง ICU แล้ว-3
ภาพจาก : FB Kazuki Yano

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อ้างอิงจาก : FB VICH Production

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 15:34 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 15:34 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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