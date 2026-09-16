ถึงคราวอำลา! พนักงาน โรงงานดัง 357 คน สมัครใจลาออก รับเงินชดเชยก้อนโต
ถึงคราวอำลา! พนักงาน โรงงานดัง 357 คน เข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออก รับเงินชดเชยก้อนโต ก่อนเริ่มต้นเส้นทางในชีวิตใหม่
พนักงานหนุ่มสาวของโรงงานดังทยอยโพสต์ข้อความอำลา หลังตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออก โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมด 357 คน และได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้
บรรยากาศในช่วงนี้เต็มไปด้วยทั้งความผูกพันและการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิต หลังพนักงานหลายคนเผยภาพเงินก้อนที่ได้รับจากโครงการผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีรายงานว่าพนักงานบางรายได้รับเงินชดเชยในระดับหลักแสนบาท ขณะที่บางรายได้รับเงินชดเชยสูงถึงประมาณ 500,000 บาท
พนักงานบางส่วนโพสต์ข้อความขอบคุณและอำลาเพื่อนร่วมงาน พร้อมเตรียมแยกย้ายกันไปเดินหน้าสู่เส้นทางใหม่ของชีวิต หลังใช้เวลาทำงานร่วมกับบริษัทมาเป็นเวลานาน
เหตุการณ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของพนักงานที่ตัดสินใจรับข้อเสนอเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออก ก่อนปิดฉากการทำงานกับบริษัทเดิม และเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตในเส้นทางที่แต่ละคนเลือก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตกงาน 724 ชีวิต! Nidec ปิดโรงงานในกัมพูชา ย้ายฐานผลิตกลับไทย หลังปิดด่านยืดเยื้อ
- บึ้มสนั่น! ระเบิดโรงงาน นิคมบางเพรียง บาดเจ็บ 3 คน เร่งหามส่งรพ.
- ลูกจ้างเฮ โรงงานดัง แจกโบนัส 6 เดือน พ่วงขวัญถุง 55000 บ. สวนวิกฤตเศรษฐกิจโลก