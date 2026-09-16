ถึงคราวอำลา! พนักงาน โรงงานดัง 357 คน สมัครใจลาออก รับเงินชดเชยก้อนโต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 15:17 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 15:17 น.

ถึงคราวอำลา! พนักงาน โรงงานดัง 357 คน เข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออก รับเงินชดเชยก้อนโต ก่อนเริ่มต้นเส้นทางในชีวิตใหม่

พนักงานหนุ่มสาวของโรงงานดังทยอยโพสต์ข้อความอำลา หลังตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออก โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมด 357 คน และได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้

บรรยากาศในช่วงนี้เต็มไปด้วยทั้งความผูกพันและการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิต หลังพนักงานหลายคนเผยภาพเงินก้อนที่ได้รับจากโครงการผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีรายงานว่าพนักงานบางรายได้รับเงินชดเชยในระดับหลักแสนบาท ขณะที่บางรายได้รับเงินชดเชยสูงถึงประมาณ 500,000 บาท

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FB/ มนุษย์โรงงาน Story

พนักงานบางส่วนโพสต์ข้อความขอบคุณและอำลาเพื่อนร่วมงาน พร้อมเตรียมแยกย้ายกันไปเดินหน้าสู่เส้นทางใหม่ของชีวิต หลังใช้เวลาทำงานร่วมกับบริษัทมาเป็นเวลานาน

เหตุการณ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของพนักงานที่ตัดสินใจรับข้อเสนอเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออก ก่อนปิดฉากการทำงานกับบริษัทเดิม และเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตในเส้นทางที่แต่ละคนเลือก

พนักงานโรงงานถ่ายภาพคู่กับเพื่อนร่วมงานก่อนอำลา
FB/ มนุษย์โรงงาน Story
FB/ มนุษย์โรงงาน Story

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 15:17 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 15:17 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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