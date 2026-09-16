ร้านการ์ดออฟิเชียล อธิบายขั้นตอนจองการ์ดวันพีช มองดราม่ากระทบภาพลักษณ์วงการการ์ด
ร้านการ์ดออฟิเชียล อธิบายขั้นตอนจองการ์ดวันพีช หลังดราม่าโหนกระแสพรีการ์ดทิพย์ มองดราม่ากระทบภาพลักษณ์วงการการ์ด
จากกรณีประเด็นของรายการโหนกระแส โหนกระแส พรีการ์ดทิพย์ สูญเงินกว่า 100 ล้าน ว่าด้วยการ์ดวันพีช โดยประเด็นดังกล่าวมาจากที่เจ้าของร้านการ์ดโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังจากที่มีลูกค้าจำนวนมากสั่งการ์ดแต่ไม่ได้ ซึ่งทางร้านอ้างว่าคนที่ทางร้านฝากจองอีกทีไม่ยอมมอบสินค้าให้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว TheThaiger ได้คุยกับคุณมิ้น เจ้าของร้าน R Card Shop ถึงประเด็นดังกล่าว โดยทางร้านอธิบายให้ผู้สื่อข่าวถึงขั้นตอนการจองการ์ดว่า ปกติทางร้านที่เป็นตัวแทนขายอย่างเป็นทางการจะสั่งผ่านทางร้านค้ากลางที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่ง ซึ่งแต่ละร้านก็จะได้โควต้าที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นสั่งของมาตลอดหรือไม่มีการจัดแข่งรึเปล่า อย่างทาง R Card จะได้สองลัง ลังละ 12 กล่อง ทุนต่ำกว่า 2 หมื่น โดยลูกค้าที่ซื้อประจำก็จะจ่ายเงินประมาณ 1,800-2,000 ต่อกล่อง
คุณพี่มิ้นยังมองถึงประเด็นจากรายการโหนกระแสด้วยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายกับภาพลักษณ์วงการการ์ด แต่สำหรับลูกค้าประจำที่สั่งกับร้านทางการจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด คุณมิ้นยังบอกอีกด้วยว่าผู้ “เร่น” (กลุ่มคนที่เก็งกำไร) ทำให้สินค้าราคาแพงขึ้น การ์ดใบเดียวหรือบ็อคก็แพงขึ้นไปด้วย
นอกจากสำนักข่าว TheThaiger ยังได้คุยกับคุณนัท จากร้าน RagnaRogue ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า จะมี google form จากบริษัทส่งมาในกลุ่มไลน์ Openchat ของตัวแทนจำหน่ายครับ กรอกจำนวนและรอเรียกเก็บมัดจำ ข้อมูลการสั่งจะถูกบันทึกครับ
อีกทางคือจะสั่งผ่านเว็บไซต์ของทางบริษัทครับ ส่วนวิธีเรียกเก็บเงินจะเป็นเก็บเงินเมื่อสินค้าจะวางจำหน่ายใน 1-3 วันครับ โดยทางร้านขายการ์ดหลายตัวเลย ปกติจะราวๆ 5 หมื่น – 1 แสน ขึ้นอยู่กับว่าการ์ดได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการมากขนาดไหน โดยทางร้านจะได้ 5 คาตั้น และสามารถสั่งเพิ่มมาเติมได้ 2-3 คาตั้น
คุณนัทยังมองถึงดราม่าวงการการ์ดที่ผ่านมาด้วยว่า กระทบน่าจะเป็นภาพลักษณ์มากกว่าคนมองเข้ามาเขาเหมาไปแล้วว่ามันเป็นแบบนี้ ขนาดพ่อแม่เด็กในร้านยังมาฟ้องเลยว่านั่งดูกับแม่ แม่ยังถามว่า เล่นการ์ดเหมือนเป็นหวยเลยหรอ มันหาเงินได้ดีขนาดนั้นเลยหรอ เลยโกงกันได้ขนาดนั้น
ในมุมคนที่ขาดความรู้ ก็จะเข้ามาแสวงโชคกัน หวังรวยซื้อซองเดียว หรือกล่องเดียวกะเอาท่วมเลย พอซื้อแล้วไม่ได้ก็จะมองว่าร้านโกงเขาหรือเปล่า
ส่วนเรื่องราคาที่มันสวิงขึ้นลงจากผลกระทบคนเข้ามารีเซล ผลกระทบของโหนกระแสรอบนี้ ผู้เล่น-ร้านค้า ไม่ได้กระทบมากครับถ้าราคามันจะตก มันตกมาอยู่ในจุดที่ในควรจะเป็นมากกว่า ก่อนหน้านี้คือราคามันกระโดดเว่อร์ๆ ร้านค้าก็ได้ขายในราคาดีมานด์นั้นไปด้วย
ขอบคุณภาพจาก : RagnaRogueอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
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