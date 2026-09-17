ถ่ายทอดสด บาสหญิง อินโดนีเซีย พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 17 ก.ย. 69
ดูถ่ายทอดสดบาสเกตบอลหญิง 5×5 ทีมชาติไทย พบอินโดนีเซีย เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 17 กันยายน เวลา 11.00 น. ทาง TSports 7 และ AIS PLAY
ถ่ายทอดสดบาสเกตบอลหญิง อินโดนีเซีย พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย แฟนกีฬารับชมได้ทาง T Sports 7 และ AIS PLAY โดยผัง T Sports 7 เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 10.55 น.
เกมนี้เป็นการแข่งขัน บาสเกตบอลหญิง 5×5 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A ที่ Aichi International Arena ประเทศญี่ปุ่น ไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับอินโดนีเซียและจีน
ตารางอย่างเป็นทางการของเจ้าภาพกำหนดให้ อินโดนีเซีย พบ ไทย เวลา 13.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับ 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
หลังจบเกมกับอินโดนีเซีย ทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่สองพบจีน วันที่ 19 กันยายน เวลา 10.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น หรือ 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ก่อนเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ตามอันดับของรอบแบ่งกลุ่ม
ถ่ายทอดสด อินโดนีเซีย พบ ไทย บาสเกตบอลหญิง
- วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569
- เวลาแข่งขัน 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ตรงกับ 13.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น
- รายการ บาสเกตบอลหญิง 5×5 เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A
- สนาม Aichi International Arena จังหวัดไอจิ
- ถ่ายทอดสด T Sports 7 เริ่มผัง 10.55 น.
- ดูออนไลน์ AIS PLAY
AIS ยืนยันว่า AIS PLAY เป็น Official Broadcaster ของเอเชียนเกมส์ 2026 สำหรับแพลตฟอร์ม OTT, Online และ IPTV ในประเทศไทย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวมช่องถ่ายทอดสด เอเชียนเกมส์ 2026 แข่งวันไหน ทุกชนิดกีฬา ที่คนไทยต้องรู้
- ตารางเอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 11 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ เช็กช่องถ่ายทอดสด
- ตารางแข่งเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 10 ก.ย. เปิดฉาก 4 คู่บาสชาย เช็กช่องถ่ายทอดสด
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Aichi-Nagoya 2026 ตารางบาสเกตบอลหญิง 5×5 อย่างเป็นทางการ
- Aichi-Nagoya 2026 ข้อมูลสนาม Aichi International Arena
- กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ข้อมูลช่องถ่ายทอดสดเอเชียนเกมส์ 2026
- AIS PLAY ช่องทางถ่ายทอดสด Asian Games 2026
- คมชัดลึก ผังถ่ายทอดสดวันที่ 17 กันยายน 2569