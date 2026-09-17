ถ่ายทอดสด บาสหญิง อินโดนีเซีย พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 17 ก.ย. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:31 น.
ถ่ายทอดสด บาสหญิง อินโดนีเซีย พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ 17 ก.ย. 69

ดูถ่ายทอดสดบาสเกตบอลหญิง 5×5 ทีมชาติไทย พบอินโดนีเซีย เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 17 กันยายน เวลา 11.00 น. ทาง TSports 7 และ AIS PLAY

ถ่ายทอดสดบาสเกตบอลหญิง อินโดนีเซีย พบ ไทย เอเชียนเกมส์ 2026 วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569 เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย แฟนกีฬารับชมได้ทาง T Sports 7 และ AIS PLAY โดยผัง T Sports 7 เริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 10.55 น.

เกมนี้เป็นการแข่งขัน บาสเกตบอลหญิง 5×5 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A ที่ Aichi International Arena ประเทศญี่ปุ่น ไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับอินโดนีเซียและจีน

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ตารางอย่างเป็นทางการของเจ้าภาพกำหนดให้ อินโดนีเซีย พบ ไทย เวลา 13.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับ 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

หลังจบเกมกับอินโดนีเซีย ทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่สองพบจีน วันที่ 19 กันยายน เวลา 10.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น หรือ 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ก่อนเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ตามอันดับของรอบแบ่งกลุ่ม

ดูถ่ายทอดสดบาสเกตบอลหญิง 5×5 ทีมชาติไทย พบอินโดนีเซีย เอเชียนเกมส์ 2026 วันที่ 17 กันยายน เวลา 11.00 น. ทาง TSports 7 และ AIS PLAY
Basketball Sport Association of Thailand

ถ่ายทอดสด อินโดนีเซีย พบ ไทย บาสเกตบอลหญิง

  • วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569
  • เวลาแข่งขัน 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ตรงกับ 13.00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น
  • รายการ บาสเกตบอลหญิง 5×5 เอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A
  • สนาม Aichi International Arena จังหวัดไอจิ
  • ถ่ายทอดสด T Sports 7 เริ่มผัง 10.55 น.
  • ดูออนไลน์ AIS PLAY

AIS ยืนยันว่า AIS PLAY เป็น Official Broadcaster ของเอเชียนเกมส์ 2026 สำหรับแพลตฟอร์ม OTT, Online และ IPTV ในประเทศไทย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 ก.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 17 ก.ย. 2569 09:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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