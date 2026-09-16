รวบอดีตครูวิทย์ ล้างสมองเด็ก 17 ซ่อนในบ้าน 263 วัน ช็อกประวัติฉาวกับศิษย์
บุกค้นบ้านอดีตครูวิทย์วัย 48 ปี พบอยู่กับเด็ก 17 ปีนาน 263 วัน ครอบครัวแฉพฤติกรรมล้างสมอง-หลอกลวง ช็อกประวัติพักงานเพราะมีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียน
กองกำลังพิเศษของสหรัฐฯ (US Marshals) บุกเข้าตรวจค้นบ้านพักของ โจบ บิงค์ลีย์ อดีตครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์วัย 48 ปี และพบเด็กสาววัย 17 ปีซ่อนตัวอยู่ภายในบ้าน หลังจากที่เธอหนีออกจากศูนย์พักพิงในเมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคมปีที่แล้ว หายตัวไปนานถึง 263 วัน หรือประมาณ 8 เดือน
ครอบครัวของเด็กสาวเปิดเผยว่า อดีตครูรู้จักกับเด็กที่โรงเรียนเมื่อ 2 ปีก่อน โดยมีพฤติกรรมล่อลวง เชลซี วอร์เนอร์ ญาติองเด็ก ระบุว่า บิงค์ลีย์ฉวยโอกาสจากการที่เด็กมีปัญหากับแม่ของตัวเองทำทีเข้ามาเป็นที่พึ่งพิง นับเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจอย่างมาก และเด็กสาวถูกล้างสมองจนมองไม่เห็นความจริงว่าผู้ชายคนนี้ทำอะไรกับเธอไว้บ้าง
ตลอดช่วงเวลาที่เด็กสาวหายตัวไป ครอบครัวพยายามแจ้งตำรวจหลายครั้งให้เข้าไปตรวจสอบบ้านของบิงค์ลีย์ พร้อมส่งหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่เด็กสาวถือปืนอยู่ภายในบ้านหลังนั้น รวมถึงแจ้งข้อมูลเรื่องที่อดีตครูเคยถูกนักเรียนคนอื่นร้องเรียน แต่เจ้าหน้าที่กลับบอกว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ ก่อนหน้านี้ตำรวจเคยพยายามขอเข้าตรวจค้นบ้านแล้ว 2 ครั้ง แต่บิงค์ลีย์ปฏิเสธไม่ให้เข้าบ้าน อ้างว่าเด็กสาวไม่ได้อยู่ในบ้าน
หลังจากการบุกค้น ตำรวจจับกุมบิงค์ลีย์และตั้งข้อหาแทรกแซงสิทธิการปกครองบุตร ซึ่งเป็นความผิดลหุโทษระดับ 1 เขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและได้รับการประกันตัวออกไป อัยการในคดีนี้ยอมรับว่าไม่สามารถตั้งข้อหาที่รุนแรงกว่านี้ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากตัวเด็ก
ทางด้าน แดเนียล ฟลินต์ เพื่อนบ้าน เปิดเผยว่า เคยเห็นโพสต์ในเฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตว่าเด็กหญิงอาจอยู่ในบ้านหลังนี้ เธอพยายามมองเข้าไปในบ้านเพื่อดูว่าเด็กสาวอยู่ด้านหลังบ้านหรือออกมาตอนกลางคืนหรือไม่ แต่ก็ไม่เคยเห็น พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า “ฉันคงแทบขาดใจแน่ ๆ ถ้าเด็กคนนั้นเป็นลูกสาวของฉัน”
สำหรับ โจบ บิงค์ลีย์ อดีตครูวิทย์ เคยถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียนมาแล้วหลายครั้ง ในโรงเรียนเขตเมืองสปริงฟิลด์ ทั้งยังถูกสั่งพักงานเขาในเดือนพฤศจิกายน 2557 และมกราคม 2558 ก่อนจะมีคำสั่งไล่ออกในเดือนถัดมา เนื่องจากละเมิดนโยบายการใช้เทคโนโลยีของโรงเรียน
ญาติกล่าวเสริมข้อมูลว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว สาววัย 17 ปีเคยหนีออกจากบ้านและหายตัวไป ก่อนจะมีคนพบว่าเธอไปพักอยู่กับบิงค์ลีย์มาแล้วครั้งหนึ่ง
ศาลนัดพิจารณาคดีก่อนการพิจารณาคดีจริงในช่วงปลายเดือนนี้ สื่อได้ติดต่อไปยัง นายโจเซฟ เอ็ม. เจอร์เกนส์ ทนายความของนายบิงค์ลีย์เพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมแล้ว
ข้อมูลจาก : independent และ thesun
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