เจ้าหน้าที่เข้าคุยแล้ว “คุณยายตัวตึง” ขับรถเร่งมรดกซิ่งบนถนนใหญ่ หวั่นเป็นอันตราย
เจ้าหน้าที่เข้าคุยแล้ว “คุณยายตัวตึง” ขับรถเร่งมรดกซิ่งบนถนนใหญ่ หวั่นเป็นอันตราย ดำเนินการพูดคุยหาทางแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลด
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก หมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉัน “เขตบางแคบ้านเรา” โพสต์ภาพคุณยายรายหนึ่งขณะขับรถสามล้อไฟฟ้า หรือ “รถเร่งมรดก” บนถนนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ โดยระบุข้อความว่า
“นี่คือปัญหาหนึ่งของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจเมื่อ (คุณยายตัวตึง) ขับรถไฟฟ้าออกสู่ท้องถนนเมื่อเวลาเร่งด่วน 16.50 น. ของวันที่ 14/9/2569 ในขณะที่การจราจรคับคั่งเกรงจะเกิดอันตราย วอนผู้เกี่ยวข้องช่วยมาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับ” ซึ่งกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านคุณยาย เพื่อดำเนินการพูดคุยหาทางแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
สำหรับข้อกฎหมาย หากนำรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน มาใช้บนผิวจราจร เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6 มีโอกาสถูกปรับเป็นพินัย ไม่เกิน 10,000 บาท และหากขับในลักษณะ กีดขวางการจราจร / ประมาท / น่าหวาดเสียว อาจผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (3) (4) มีโอกาสถูกปรับเป็นพินัย ไม่เกิน 4,000 บาท
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