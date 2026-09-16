ลูกค้าเซ็ง สั่งพิซซ่าหน้าอร่อย แต่ได้หน้าไหล สภาพเละเทะ ไรเดอร์มีพิรุธรีบส่งรีบชิ่ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 14:44 น.

ผิดที่ร้านหรือผิดที่ใคร? ลูกค้าเซ็ง สั่งพิซซ่าหน้าอร่อย แต่ได้หน้าไหล สภาพเละเทะติดฝากล่อง ไรเดอร์มีพิรุธรีบส่งรีบชิ่ง

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เรื่องราวผ่านกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค พร้อมภาพพิซซ่าถาดหนึ่งที่มีสภาพหน้าไหลกองรวมกันเป็นก้อนใหญ่ ทั้งชีสและท็อปปิ้งบางส่วนติดกระจายอยู่บนฝากล่องด้านบน จนหน้าพิซซ่าครึ่งหนึ่งแทบไม่เหลือรูปทรงเดิม ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของถาดยังพอเห็นหน้าตาชีสและท็อปปิ้งอาหารทะเลอย่างกุ้งและปูอัดอยู่บ้าง โดยระบุข้อความว่า

“สั่งพิซซ่าหน้าไหลกองรวมกัน ผิดที่ร้านหรือไรเดอร์? สั่งพิซซ่ามา สภาพหน้าไหลกองรวมกันแบบนี้ ความผิดร้านหรือไรเดอร์ครับ แต่ดูทรงแล้วไรเดอร์น่าจะรู้ตัว รีบส่งรีบไป ไม่ได้บอกกล่าวอะไรสักคำ ถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้ แต่มันไม่น่ากิน สภาพแบบนี้”

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โพสต์ลูกค้าสั่งพิซซ่า
FB/ พวกเราคือผู้บริโภค

จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความรู้สึกเห็นใจ พร้อมคาดเดาว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไรเดอร์ที่จัดส่งไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ชาวเน็ตบางส่วนยังแนะนำให้เจ้าของโพสต์ติดต่อแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เพื่อขอเคลมค่าอาหารคืน

ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งซึ่งประกอบอาชีพไรเดอร์เช่นเดียวกัน ได้ตั้งข้อสังเกตว่ากระเป๋าสำหรับใส่อาหารของไรเดอร์มีขนาดเล็กเกินไป จึงทำให้ไม่สามารถใส่กล่องพิซซ่าได้พอดี ซึ่งปัญหาลักษณะนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้สายรัดยึดกล่องพิซซ่าไว้บนกระเป๋าอีกชั้นหนึ่ง พร้อมแนะนำให้ลูกค้าสั่งกับร้านพิซซ่าโดยตรง เนื่องจากผู้จัดส่งของร้านจะได้รับการฝึกฝนและมีความชำนาญในการจัดส่งอาหารประเภทนี้มากกว่า

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 14:44 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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