ด่วน! เลื่อน “ไทยเที่ยวไทยพลัส” หวังใช้งบ 4 พันล้าน กระตุ้นช่วงโลว์ซีซั่น
ด่วน! รมว.ท่องเที่ยวฯ สั่ง เลื่อนลงทะเบียนโครงการ ไทยเที่ยวไทยพลัส จากเดิม ต.ค. 69 ไปเริ่ม เม.ย. 70 หวังกระตุ้นช่วงโลว์ซีซั่น
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย พลัส เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ล่าสุดมีแนวโน้มเลื่อนกำหนดเริ่มต้นโครงการ จากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ขยับไปเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือโลว์ซีซั่น ในเดือนเมษายน 2570 เป็นต้นไป
หลังจากการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรี ทุกฝ่ายเห็นพ้องเรื่องความจำเป็นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่มีความเห็นต่างเรื่องช่วงเวลา รัฐบาลมองว่าไม่ควรจัดสรรงบประมาณลงไปในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนออกเดินทางจำนวนมาก โรงแรมส่วนใหญ่มีผู้เข้าพักเต็มตามปกติ การนำงบประมาณไปอัดฉีดจึงอาจไม่ช่วยสร้างแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างคุ้มค่า
จากการสำรวจความเห็นภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงแรมบางส่วนเห็นตรงกันว่า การจัดโครงการช่วงไฮซีซั่นไม่ก่อประโยชน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยววางแผนจองที่พักล่วงหน้าไว้แล้ว แต่ยังมีผู้ประกอบการบางกลุ่มที่มีห้องพักเหลือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปชัดเจน ประกอบกับกำหนดการเดิมมีการเว้นระยะห้ามใช้สิทธิช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2569 ถึง 15 มกราคม 2570 อาจสร้างความสับสนจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่ต่อเนื่อง จึงเห็นควรรวบยอดไปจัดทำครั้งเดียวหลังพ้นช่วงปีใหม่
โครงการไทยเที่ยวไทย พลัส วางกรอบงบประมาณไว้ 4,000 ล้านบาท จัดสรรมาจากพระราชกำหนดเงินกู้ รองรับผู้รับสิทธิรวม 1 ล้านสิทธิ รัฐบาลสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืน สูงสุด 5 คืน แจกคูปองดิจิทัลร่วมจ่ายในสัดส่วน 50 ต่อ 50 สำหรับเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวัน เมืองรอง 2,000 บาทต่อวัน รายละเอียดเงื่อนไขได้รับความเห็นชอบในหลักการแล้ว รอเพียงการตกผลึกเรื่องช่วงเวลาดำเนินงาน ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติอย่างเป็นทางการ
สำหรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ รัฐบาลเตรียมต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย พลัส ช่วยขับเคลื่อนกำลังซื้อล่วงหน้า 2 ถึง 3 เดือนจนถึงสิ้นปี จากนั้นจึงจะเริ่มดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย พลัส ในช่วงเดือนเมษายน 2570 ตรงกับช่วงปิดภาคเรียน เปิดโอกาสให้ประชาชนพาเด็กๆ เดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวได้มากขึ้น
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อ้างอิงจาก : ข่าวสด