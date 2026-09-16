ส่งกำลังใจ ครูชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ วัย 84 ปี ประสบอุบัติเหตุเย็บ 3 เข็ม
ร่วมส่งกำลังใจ ครูชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ วัย 84 ปี ประสบอุบัติเหตุ ไม้ตกใส่บริเวณเหนือคิ้ว ต้องเย็บ 3 เข็ม
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ แจ้งข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ ครูชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ วัย 84 ปี โดยระบุว่า
“ทีมข่าวดาราภาพยนตร์ ขอกราบส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยัง “ครูชัยชนะ บุญนะโชติ” ศิลปินแห่งชาติ วัย 84 ปี หลังประสบอุบัติเหตุถูกไม้หล่นโดนบริเวณเหนือคิ้วจนได้รับบาดเจ็บ ต้องเย็บ 3 เข็ม ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โดย คุณจุก บุญนะโชติ บุตรชายของครูชัยชนะ ได้แจ้งข่าวให้สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยทราบว่า ภายหลังเกิดอุบัติเหตุ ครูชัยชนะได้รับการตรวจจากคณะแพทย์แล้ว เบื้องต้นไม่พบอาการผิดปกติหรือภาวะกระทบกระเทือนทางสมอง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ครูยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อเฝ้าดูอาการและรอรับการตรวจประเมินอีกครั้ง”
อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์