ส่งกำลังใจ ครูชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ วัย 84 ปี ประสบอุบัติเหตุเย็บ 3 เข็ม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 14:03 น.

ร่วมส่งกำลังใจ ครูชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ วัย 84 ปี ประสบอุบัติเหตุ ไม้ตกใส่บริเวณเหนือคิ้ว ต้องเย็บ 3 เข็ม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ดาราภาพยนตร์ แจ้งข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ ครูชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ วัย 84 ปี โดยระบุว่า

“ทีมข่าวดาราภาพยนตร์ ขอกราบส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยัง “ครูชัยชนะ บุญนะโชติ” ศิลปินแห่งชาติ วัย 84 ปี หลังประสบอุบัติเหตุถูกไม้หล่นโดนบริเวณเหนือคิ้วจนได้รับบาดเจ็บ ต้องเย็บ 3 เข็ม ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

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โดย คุณจุก บุญนะโชติ บุตรชายของครูชัยชนะ ได้แจ้งข่าวให้สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยทราบว่า ภายหลังเกิดอุบัติเหตุ ครูชัยชนะได้รับการตรวจจากคณะแพทย์แล้ว เบื้องต้นไม่พบอาการผิดปกติหรือภาวะกระทบกระเทือนทางสมอง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ครูยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพมหานคร เพื่อเฝ้าดูอาการและรอรับการตรวจประเมินอีกครั้ง”

ส่งกำลังใจ ครูชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ วัย 84 ปี ประสบอุบัติเหตุเย็บ 3 เข็ม-3
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์
ส่งกำลังใจ ครูชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ วัย 84 ปี ประสบอุบัติเหตุเย็บ 3 เข็ม-2
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์
ส่งกำลังใจ ครูชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ วัย 84 ปี ประสบอุบัติเหตุเย็บ 3 เข็ม-1
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์

คอมเมนต์แฟนคลับ

อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 14:03 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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