การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 14:01 น.
การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์

จ๋าย ไททศมิตร เปิดเผยว่าตนเสียหายหลักแสนจากการพรีออเดอร์การ์ด ชวนเทียบราคาการ์ด One Piece ระดับสถิติกับพระเครื่องไทย ตั้งแต่หลักสิบล้านถึงหลักร้อยล้าน

กระแสการ์ดสะสมกลับมาได้รับความสนใจ หลัง จ๋าย ไททศมิตร หรือ อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี เปิดเผยว่าตัวเองได้รับความเสียหายหลักแสนบาทจากการพรีออเดอร์การ์ดแล้วไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลง พร้อมรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายรายอื่นเพื่อนำปัญหาเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ

เรื่องนี้ทำให้คำถามหนึ่งกลับมาอีกครั้งว่า ทำไมการ์ดกระดาษหนึ่งใบถึงมีราคาหลักแสน หลักล้าน หรือมากกว่านั้น และถ้าเทียบกับตลาดพระเครื่องไทย ของสะสมชนิดไหนมีราคาแพงกว่ากัน

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หากเทียบเฉพาะตัวเลขระดับบนที่มีหลักฐานหรือรายงานการซื้อขาย คำตอบตอนนี้คือ พระเครื่องไทยระดับตำนานยังมีราคาที่มีรายงานว่าสูงกว่าสถิติการขายการ์ด One Piece ต่อสาธารณะ

เดือนสิงหาคม 2569 การ์ด Monkey D. Luffy Trophy Card สำหรับผู้ชนะ One Piece Chinese Year One World Championship ปี 2024 ถูกขายผ่าน Goldin ในราคา 713,700 ดอลลาร์สหรัฐ รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ หรือประมาณ 23.6 ล้านบาท Goldin ระบุว่าเป็นราคาขายต่อสาธารณะสูงที่สุดของการ์ด One Piece ที่บันทึกได้ในขณะนั้น

จุดสำคัญคือ การ์ดใบนี้ไม่ใช่การ์ดธรรมดาที่ซื้อซองแล้วมีโอกาสเปิดเจอ แต่เป็นการ์ดรางวัลอันดับ 1 จากการแข่งขันชิงแชมป์ในจีน และเป็นของสะสมที่มีความหายากระดับสูงมาก จึงไม่ควรนำราคา 23.6 ล้านบาทไปใช้แทนมูลค่าของการ์ดวันพีซทั่วไป

ก่อนหน้านั้น เดือนธันวาคม 2568 การ์ด Monkey D. Luffy สีทองจาก World Finals ซึ่งได้รับเกรด CGC Pristine 10 ถูกขายผ่านการประมูลของ Alt ในราคา 315,600 ดอลลาร์สหรัฐ CGC ระบุในเวลานั้นว่าเป็นสถิติใหม่ของการ์ด One Piece ก่อนที่สถิตินี้จะถูกทำลายในปีถัดมา

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One Piece Card Game เองเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับพระเครื่อง เพราะชุดแรก Romance Dawn วางจำหน่ายในปี 2022 และการแข่งขันชิงแชมป์โลกระดับแรกเริ่มตามมาในภายหลัง

ฝั่งประเทศไทยมีตัวเลขที่สูงกว่าสถิติ Goldin ถูกพูดถึงเช่นกัน หลัง “วสิน” หรือ Wasinha คว้าแชมป์ One Piece Card Game World Championship 2025 ถึง 2026 และได้รับการ์ดลูฟี่แชมป์โลกสีทองซึ่งผลิตเพียง 1 ใบ The Thaiger เคยรายงานถึงความหายากของการ์ดใบนี้หลังการแข่งขันเมื่อเดือนมีนาคม

ต่อมา SASOM ระบุว่า ตลาดมีการ ประเมินมูลค่า การ์ดแชมป์ของวสินไว้ถึงระดับ 100 ล้านบาท แต่คำว่า “ประเมิน” ตรงนี้สำคัญมาก เพราะยังไม่ใช่หลักฐานว่ามีผู้ซื้อจ่ายเงิน 100 ล้านบาทและเกิดการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ดังนั้น หากพูดถึง “การ์ดวันพีซ 100 ล้านบาท” ต้องเขียนให้ครบว่าเป็น มูลค่าที่มีการประเมิน ไม่ใช่สถิติราคาขายที่ยืนยันแล้ว

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เมื่อข้ามมายังโลกพระเครื่อง ตัวเลขระดับร้อยล้านมีรายงานมานานกว่า ไทยรัฐเคยรายงานถึง พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์ขุนศรี ว่ามีการเปลี่ยนมือจากครอบครัวอดีตรัฐมนตรีไปยังนักธุรกิจรายหนึ่งในราคา 120 ล้านบาท และระบุว่าเป็นราคาซื้อขายจริงตามข้อมูลในวงการพระขณะนั้น

แต่ตลาดพระเครื่องมีข้อจำกัดในการตรวจสอบมากกว่าการประมูลการ์ดระดับโลก เพราะดีลจำนวนมากเกิดขึ้นเป็นการส่วนตัว ไม่มีหน้าประมูลที่แสดงราคาปิด ผู้ซื้อ ผู้ขาย และค่าธรรมเนียมแบบตลาด Goldin จึงควรเขียนว่า “มีรายงานว่าเปลี่ยนมือในราคา 120 ล้านบาท” แทนการประกาศว่าเป็นสถิติโลกที่ตรวจสอบได้แบบเดียวกับการประมูลสาธารณะ

ตัวเลขที่สูงกว่า 120 ล้านบาทก็มีในวงการพระ แต่ต้องแยกประเภทให้ชัด เช่น ไทยรัฐรายงานว่า พระสมเด็จวัดระฆังองค์ครูเอื้อ เคยมีผู้เสนอซื้อ 200 ล้านบาท แต่เจ้าของไม่ขาย ตัวเลข 200 ล้านบาทจึงเป็นข้อเสนอซื้อ ไม่ใช่ราคาที่มีการซื้อขายสำเร็จ

เมื่อใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งสองฝั่ง ภาพจึงชัดขึ้น การ์ดแชมป์โลกของวสินที่มีการประเมิน 100 ล้านบาทไม่ควรนำไปเทียบกับพระที่ขายจริง 120 ล้านบาท และพระที่มีคนเสนอซื้อ 200 ล้านบาทก็ไม่ควรนำไปเทียบกับการ์ดที่ประมูลขายจริง 713,700 ดอลลาร์โดยเรียกทั้งหมดว่า “ราคาขาย”

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สิ่งที่ทำให้การ์ดกับพระเครื่องราคาแพงมีหลักคล้ายกันอยู่หลายอย่าง ทั้งความหายาก สภาพ จำนวนที่มีอยู่ ประวัติที่มา และชื่อเสียงของชิ้นนั้น แต่ระบบประเมินแตกต่างกัน

ตลาดการ์ดมีบริษัทรับรองเกรด เช่น CGC หรือ PSA รวมถึงระบบ Serial Number และประวัติการประมูลที่ติดตามย้อนหลังได้ ส่วนพระเครื่องต้องอาศัยการพิจารณาพิมพ์ เนื้อ สภาพ ความเก่า ประวัติการครอบครอง และการยอมรับในวงการ

ดังนั้น ถ้าถามว่า การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องหรือยัง จากข้อมูลที่ตรวจสอบได้ในปัจจุบันยังตอบแบบนั้นไม่ได้

สถิติการขายต่อสาธารณะของการ์ด One Piece ที่ตรวจพบอยู่ที่ 713,700 ดอลลาร์ หรือประมาณ 23.6 ล้านบาท ขณะที่พระสมเด็จวัดระฆังองค์ขุนศรีมีรายงานการเปลี่ยนมือที่ 120 ล้านบาท ส่วนตัวเลข 100 ล้านบาทของการ์ดแชมป์โลกไทยและ 200 ล้านบาทขององค์ครูเอื้ออยู่คนละสถานะ คือมูลค่าประเมินกับข้อเสนอซื้อ

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สำหรับกรณีของจ๋าย ประเด็นหลักไม่ได้อยู่ที่ว่าการ์ดมีราคาแพงเกินจริงหรือไม่ แต่เป็นเรื่องการพรีออเดอร์และการส่งมอบสินค้าตามที่ตกลงกัน

ผู้เสียหายพรีออร์เดอร์การ์ด
โหนกระแส 16 ก.ย. 69

จ๋ายระบุว่าความเสียหายของตัวเองอยู่ในหลักแสนบาท และมีผู้เสียหายรายอื่นอีกหลายกลุ่ม พร้อมตั้งข้อสงสัยถึงรูปแบบการซื้อขายที่คล้ายกัน แต่ยังย้ำว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณี เพราะยังต้องรอข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมาย

การ์ดราคา 20 ล้านบาทจึงไม่ได้ทำให้การพรีออเดอร์มีปัญหาโดยตัวมันเอง เช่นเดียวกับพระเครื่องราคา 100 ล้านบาทก็ไม่ได้หมายความว่าทุกองค์มีราคานั้น สิ่งที่ต้องแยกออกจากกันคือ มูลค่าของของสะสม กับ ความน่าเชื่อถือของธุรกรรมที่ใช้ซื้อขายของสะสม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 14:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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