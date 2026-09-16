ระทึก เครื่องบินสายการบินอิหร่านเพดานถล่ม หลังเครื่องขัดข้อง ต้องลงจอดฉุกเฉิน (คลิป)
ระทึก เครื่องบินสายการบินอิหร่านเพดานถล่ม หลังเครื่องขัดข้อง ต้องลงจอดฉุกเฉิน เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 16 กันยายน สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า เกิดเหตุเพดานเครื่องบินถล่มลงมาขณะที่เครื่องบินสายการบินเซปาราน สายการบินสัญชาติอิหร่านประสบปัญหาขัดข้องหลังขึ้นเทคออฟจากท่าอากาศยานนานาชาติชะฮีดฮาเชมีเนจาด ประจำเมืองมาฮ์ชัด และทำให้ต้องหันเครื่องกลับมาลงจอดฉุกเฉิน
จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นโบอิ้ง 737-300 มีกำหนดเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติชะฮีดฮาเชมีเนจาด และมีจุดหมายที่ท่าอากาศยานนานาชาติเคอร์มันชาห์ ซึ่งมีประชาชนสามารถถ่ายคลิปนาที่ที่เพดานถล่มไว้ได้ ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้โดยสาร ก่อนจะลงจอดได้อย่างปลอดภัย เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
เบื้องต้นยังไม่ได้มีรายงานว่าเหตุเกิดจากอะไร แต่มีรายงานเบื้องต้นว่าล้อเครื่องบินระเบิด และจำเป็นต้องทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป
WATCH: Cabin ceiling falls apart onboard a Sepehran Airlines Boeing 737 after a tire reportedly burst shortly after takeoff from Mashhad Airport causing engine damage and severe vibrations. pic.twitter.com/R7RP1AwZYX
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 15, 2026
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