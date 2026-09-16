อาลัย รองสารวัตรฯ โรคหัวใจกำเริบ ขณะระงับเหตุคนเมา เร่งยื้อชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์
ร.ต.ต.แสนชัย ยุลี วูบหมดสติขณะเข้าระงับเหตุชายเมาสุราขัดขืนการจับกุม โรคหัวใจกำเริบ-ความดันลดฮวบ เร่งยื้อชีวิต แต่ไร้ปาฏิหาริย์เสียชีวิตสงบ
วันที่ 16 กันยายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก สถานีตำรวจภูธรภูกระดึง ภ.จว.เลย โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ร.ต.ต.แสนชัย ยุลี อายุ 54 ปี รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ภูกระดึง เสียชีวิตจากโรคหัวใจกำเริบขณะปฏิบัติหน้าที่
ร.ต.ต.แสนชัย ได้เข้าระงับเหตุชายวัย 24 ปี ที่กำลังเมาสุราอาละวาด บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านนาโก ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ก่อเหตุนั่งลงสงบสติอารมณ์ แต่ชายคนดังกล่าวซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่ขัดขืนและใช้กำลังต่อสู้ ทำให้ ร.ต.ต.แสนชัย และเจ้าหน้าที่นายอื่นต้องเข้าไปกอดปล้ำเพื่อควบคุมตัว ระหว่างที่ยื้อยุดกัน รองสารวัตรเกิดอาการวูบ เสียหลักล้มลงและหมดสติไป
เจ้าหน้าที่สายตรวจพร้อมด้วยพลเมืองดีรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำตัว ร.ต.ต.แสนชัย ส่ง รพ.สต.นาโก เมื่อไปถึง ร.ต.ต.แสนชัย ยังพอมีสติและพูดคุยได้ โดยแจ้งว่าโรคหัวใจกำเริบ แต่ไม่ได้พกยาอมใต้ลิ้นติดตัวมาด้วย เจ้าหน้าที่จึงให้ยาที่มีอยู่เพื่อประคองอาการ ขณะนั้นวัดความดันโลหิตได้สูงถึง 230 mmHg จึงรีบประสานรถกู้ชีพ (EMS) จากโรงพยาบาลภูกระดึงให้มารับตัวด่วน
ระหว่างรอรถกู้ชีพ ความดันของ ร.ต.ต.แสนชัย ยุลี ลดฮวบลงจาก 230 เหลือเพียง 80 mmHg เมื่อรถ EMS มาถึง ร.ต.ต.แสนชัย หมดสติและชีพจรเต้นช้าลงมาก เมื่อถึงโรงพยาบาลภูกระดึง แพทย์พยายามใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (AED) เพื่อยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ แต่ไม่เป็นผล ร.ต.ต.แสนชัย เสียชีวิตในเวลาต่อมา
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