อาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ เสียชีวิต
สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมอาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญตะวันออกกลาง กำหนดฌาปนกิจ 19 ก.ย. 69
วงวิชาการร่วมอาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังมีการแจ้งข่าวการเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569
สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไป พร้อมระบุสถานะว่า รศ.ดร.ชูเกียรติ เป็นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
กำหนดการบำเพ็ญกุศลจัดขึ้นที่ วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) ศาลา 1 เริ่มวันที่ 16 กันยายน เวลา 16.00 น. ด้วยพิธีรดน้ำศพ และเวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 17 และ 18 กันยายน มีพิธีสวดพระอภิธรรมเวลา 18.30 น. ก่อนฌาปนกิจวันที่ 19 กันยายน เวลา 16.00 น. ครอบครัวขอความกรุณางดพวงหรีด โดยเงินทำบุญทั้งหมดจะนำไปมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รศ.ดร.ชูเกียรติทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและตะวันออกกลางมาเป็นเวลานาน กระทรวงการต่างประเทศเคยระบุชื่อเขาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมนักศึกษาไทยในตุรกีเมื่อปี 2556
ครั้งนั้นบรรยายหัวข้อบทบาทของตุรกีในบริบทระหว่างประเทศหลังเหตุการณ์อาหรับสปริง รวมถึงทิศทางนโยบายต่างประเทศไทยต่อตุรกีและภูมิภาคตะวันออกกลาง
หนึ่งในผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศคือหนังสือ US-Kuwaiti Relations, 1961-1992: An Uneasy Relationship จัดพิมพ์โดย Routledge ในปี 2548 เนื้อหาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับคูเวต ตั้งแต่คูเวตได้รับเอกราชในปี 2504 รวมถึงมิติการเมือง การทูต และการทหารของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
ประวัติผู้เขียนที่ Routledge เผยแพร่ระบุว่า รศ.ดร.ชูเกียรติทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ หรือ ISIS Thailand
นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิชาการเกี่ยวกับการเมืองและนโยบายต่างประเทศในตะวันออกกลาง เช่น งานศึกษานโยบายต่างประเทศของอียิปต์ต่อโลกอาหรับในสมัยประธานาธิบดีอันวาร์ ซาดัต ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเมื่อปี 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเคยเผยแพร่ประกาศในปี 2559 ซึ่งมีชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขารัฐศาสตร์
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