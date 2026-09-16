อาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ เสียชีวิต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 13:11 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 13:11 น.
อาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ เสียชีวิต
สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมอาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญตะวันออกกลาง กำหนดฌาปนกิจ 19 ก.ย. 69

วงวิชาการร่วมอาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังมีการแจ้งข่าวการเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2569

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไป พร้อมระบุสถานะว่า รศ.ดร.ชูเกียรติ เป็นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

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กำหนดการบำเพ็ญกุศลจัดขึ้นที่ วัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) ศาลา 1 เริ่มวันที่ 16 กันยายน เวลา 16.00 น. ด้วยพิธีรดน้ำศพ และเวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 17 และ 18 กันยายน มีพิธีสวดพระอภิธรรมเวลา 18.30 น. ก่อนฌาปนกิจวันที่ 19 กันยายน เวลา 16.00 น. ครอบครัวขอความกรุณางดพวงหรีด โดยเงินทำบุญทั้งหมดจะนำไปมอบให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กำหนดการพิธีรดน้ำศพ
สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ชูเกียรติทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและตะวันออกกลางมาเป็นเวลานาน กระทรวงการต่างประเทศเคยระบุชื่อเขาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ และเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมนักศึกษาไทยในตุรกีเมื่อปี 2556

ครั้งนั้นบรรยายหัวข้อบทบาทของตุรกีในบริบทระหว่างประเทศหลังเหตุการณ์อาหรับสปริง รวมถึงทิศทางนโยบายต่างประเทศไทยต่อตุรกีและภูมิภาคตะวันออกกลาง

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หนึ่งในผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในต่างประเทศคือหนังสือ US-Kuwaiti Relations, 1961-1992: An Uneasy Relationship จัดพิมพ์โดย Routledge ในปี 2548 เนื้อหาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับคูเวต ตั้งแต่คูเวตได้รับเอกราชในปี 2504 รวมถึงมิติการเมือง การทูต และการทหารของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

ประวัติผู้เขียนที่ Routledge เผยแพร่ระบุว่า รศ.ดร.ชูเกียรติทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ หรือ ISIS Thailand

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์อาลัย
สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิชาการเกี่ยวกับการเมืองและนโยบายต่างประเทศในตะวันออกกลาง เช่น งานศึกษานโยบายต่างประเทศของอียิปต์ต่อโลกอาหรับในสมัยประธานาธิบดีอันวาร์ ซาดัต ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเมื่อปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเคยเผยแพร่ประกาศในปี 2559 ซึ่งมีชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขารัฐศาสตร์

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 13:11 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 13:11 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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