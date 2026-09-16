ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 13:43 น.
ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้

“วรศิษฎ์” เล็งเคาะกรอบเวลา บรรจุข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 ภายในเดือนตุลาคม เดินหน้าสางทุจริต ย้ำคนสอบผ่านต้องไม่เสียสิทธิ

นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการผลักดันแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เดินหน้าต่อว่า หลังจากกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบและดำเนินการกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขัน เตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่ 4 เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ก.กลาง ในวันที่ 17 กันยายนนี้

สำหรับกรอบการทำงานต้องการให้การแก้ปัญหาเดินหน้าไปพร้อมกัน ทั้งการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐาน และการดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการ ไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้น

โฆษณา

นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญที่เตรียมนำเข้าสู่การหารือกับ ก.กลาง มีด้วยกัน 4 เรื่อง ได้แก่

  • กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่ 4 หารือแนวทางและกรอบเวลา เพื่อให้สามารถเดินหน้าการเรียกบรรจุตามเป้าหมายภายในเดือนตุลาคม
  • การดูแลผู้บรรจุในรอบ 1-3 ที่ได้รับผลกระทบ หารือแนวทางดำเนินการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วน
  • การจัดการบัญชีและตำแหน่ง บริหารจัดการบัญชีและตำแหน่งควบคู่กับการตรวจสอบผู้ที่มีปัญหา เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิโดยสุจริต
  • ความชัดเจนหลังการประชุม เมื่อ ก.กลาง พิจารณาแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นายวรศิษฎ์ ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นต้องไม่หยุดอยู่เพียงการดำเนินการกับกรณีทุจริต แต่ต้องเดินหน้าต่อให้ถึงขั้นตอนการบริหารบัญชี ตำแหน่ง และการเรียกบรรจุ เพื่อให้ระบบสามารถเดินหน้าต่อได้ และผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

การประชุม ก.กลาง วันที่ 17 กันยายนนี้ จึงเป็นอีกขั้นสำคัญในการเดินหน้าแก้ปัญหาสอบท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการบรรจุรอบ 4 และผลักดันกระบวนการให้สามารถเดินหน้าได้ภายในเดือนตุลาคมนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 13:43 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก เครื่องบินสายการบินอิหร่านเพดานถล่ม หลังเครื่องขัดข้อง ต้องลงจอดฉุกเฉิน (คลิป)

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม

ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569

ครูไก่ เล่าที่มา “ลิซ่า” รำไทยใน The white Lotus ยืนยันเป็นระบำศรีวิชัย ไม่ใช่ขอม

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569

ศาลพิพากษาจำคุก “ศรัณย์วุฒิ” อดีต สส.เพื่อไทย 8 เดือน คดีเสียบบัตรแทนกัน

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์ ข่าว

การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก เครื่องบินสายการบินอิหร่านเพดานถล่ม หลังเครื่องขัดข้อง ต้องลงจอดฉุกเฉิน (คลิป)

17 นาที ที่แล้ว
ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้ ข่าว

ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้

18 นาที ที่แล้ว
ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม แฟชั่นและความงาม

ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม

24 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ครูไก่ เล่าที่มา “ลิซ่า” รำไทยใน The white Lotus ยืนยันเป็นระบำศรีวิชัย ไม่ใช่ขอม

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “ศรัณย์วุฒิ” อดีต สส.เพื่อไทย 8 เดือน คดีเสียบบัตรแทนกัน

44 นาที ที่แล้ว
อาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ เสียชีวิต ข่าว

อาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ เสียชีวิต

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

Pokémon Center เคาะ “เชมิน” เป็นสัญลักษณ์ประจำสาขากรุงเทพ เปิด ธ.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ไทย พบ คีร์กีซสถาน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ไทย พบ คีร์กีซสถาน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 กันยายน 69 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 กันยายน 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
LINE เริ่มลบข้อมูลบางส่วนใน Note เช็กอะไรหาย-ยังอยู่ เริ่ม 7 ตุลาคม 69 เทคโนโลยี

LINE เริ่มลบข้อมูลบางส่วนใน Note เช็กอะไรหาย-ยังอยู่ เริ่ม 7 ตุลาคม 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรคนจน 1 ต.ค. จ่อสแกนร้านไทยช่วยไทยพลัส ต่างจาก 60/40 ตรงไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 เช็กผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาเตรียมต้อนรับติ๊กต๊อกเกอร์อันดับ 1 โลก Khaby Lame ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึง ติ๊กต๊อกเกอร์ที่ 1 โลก เที่ยวนครวัด หวังดันท่องเที่ยวสู่สายตาโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิชาการกัมพูชาดิ้น ตั้งคำถาม “สีหศักดิ์” ปมเลิก MOU 44 แต่ย้ำเจรจาทวิภาคี ข่าวการเมือง

นักวิชาการกัมพูชาดิ้น ตั้งคำถาม “สีหศักดิ์” ปมเลิก MOU 44 แต่ย้ำเจรจาทวิภาคี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด โปเตโต้ 16/9/69 มาแล้ว วิ่ง 2-7 ไม้เดียว 14-41 เลขเด็ด

เลขเด็ด โปเตโต้ 16/9/69 มาแล้ว วิ่ง 2-7 ไม้เดียว 14-41

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า “ที่ดินวัดป่าอดุลยาราม” เจ้าพนักงานลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 21 ไร่ เป็นของวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องร้านดัง จ.ลำปาง กราบขอขมา ปมแต่งกายคล้ายพระ เต้นโชว์ปลัดขิกบนเวที ข่าว

นักร้องร้านดัง จ.ลำปาง กราบขอขมา ปมแต่งกายคล้ายพระ เต้นโชว์ปลัดขิกบนเวที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดอกบัวแฝด วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม งวด 16/9/69 ให้โชคกว่า 1 ล้าน แก้บนได้ 128 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดอกบัวแฝด วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม งวด 16/9/69 ให้โชคกว่า 1 ล้าน แก้บนได้ 128 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเร่งตั้ง 4 ระบบกลางสกัดเงินมิจฉาชีพ เชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงาน เพิ่มโอกาสผู้เสียหายได้เงินคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ทนายไก่ หอบกระเช้า-เงินเยียวยาขอโทษ สาวคู่กรณีเมิน เหตุสำนึกไม่จริง ยันลุยถอดทนายความต่อ ข่าว

นาที ทนายไก่ หอบกระเช้า-เงินเยียวยาขอโทษ สาวคู่กรณีเมิน เหตุสำนึกไม่จริง ยันลุยถอดทนายความต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย T-Skirt อัปเดตผลการตรวจเนื้อร้ายที่ปอดโตขึ้น ข่าวดารา

จอย T-Skirt ช็อก เนื้อร้ายที่ปอดโตขึ้นเร็ว ต้องผ่าตัด ลุยรับงานสู้ค่าใช้จ่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แปลกแต่จริง หวย 16 ก.ย. ย้อนหลัง 24 ปี รางวัลที่ 1 มีเลขซ้ำในชุดถึง 21 งวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 69 ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 กันยายน 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศผลรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาบึ้ง กบินทร์บุรี งวด 16/9/69 คอหวยเข้าป่ากลางดึก หย่อนกระดาษได้ 59 80 เลขเด็ด

เลขเด็ด พญาบึ้ง กบินทร์บุรี งวด 16/9/69 คอหวยเข้าป่ากลางดึก หย่อนกระดาษได้ 59 80

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button