ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้
“วรศิษฎ์” เล็งเคาะกรอบเวลา บรรจุข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 ภายในเดือนตุลาคม เดินหน้าสางทุจริต ย้ำคนสอบผ่านต้องไม่เสียสิทธิ
นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการผลักดันแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เดินหน้าต่อว่า หลังจากกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบและดำเนินการกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขัน เตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่ 4 เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ก.กลาง ในวันที่ 17 กันยายนนี้
สำหรับกรอบการทำงานต้องการให้การแก้ปัญหาเดินหน้าไปพร้อมกัน ทั้งการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐาน และการดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการ ไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้น
นายวรศิษฎ์ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญที่เตรียมนำเข้าสู่การหารือกับ ก.กลาง มีด้วยกัน 4 เรื่อง ได้แก่
- กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่ 4 หารือแนวทางและกรอบเวลา เพื่อให้สามารถเดินหน้าการเรียกบรรจุตามเป้าหมายภายในเดือนตุลาคม
- การดูแลผู้บรรจุในรอบ 1-3 ที่ได้รับผลกระทบ หารือแนวทางดำเนินการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกส่วน
- การจัดการบัญชีและตำแหน่ง บริหารจัดการบัญชีและตำแหน่งควบคู่กับการตรวจสอบผู้ที่มีปัญหา เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิโดยสุจริต
- ความชัดเจนหลังการประชุม เมื่อ ก.กลาง พิจารณาแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
นายวรศิษฎ์ ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นต้องไม่หยุดอยู่เพียงการดำเนินการกับกรณีทุจริต แต่ต้องเดินหน้าต่อให้ถึงขั้นตอนการบริหารบัญชี ตำแหน่ง และการเรียกบรรจุ เพื่อให้ระบบสามารถเดินหน้าต่อได้ และผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
การประชุม ก.กลาง วันที่ 17 กันยายนนี้ จึงเป็นอีกขั้นสำคัญในการเดินหน้าแก้ปัญหาสอบท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการบรรจุรอบ 4 และผลักดันกระบวนการให้สามารถเดินหน้าได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
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