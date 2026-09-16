Pokémon Center เคาะ “เชมิน” เป็นสัญลักษณ์ประจำสาขากรุงเทพ เปิด ธ.ค. 69
Pokémon Center เคาะ “เชมิน” เป็นสัญลักษณ์ประจำสาขากรุงเทพ เตรียมเปิดให้บริการ ธ.ค. 69 ที่ชั้น 6 ศูนย์การค้า centralwOrld
เว็บไซต์ของโปเกม่อนได้แจ้งข่าวความคืบหน้าของ Pokémon Center สาขากรุงเทพว่า “เคาะแล้ว! โปเกมอนมายา “เชมิน” ขึ้นแท่นโปเกมอนสัญลักษณ์ประจำ Pokémon Center BANGKOK เตรียมเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2026 ที่ชั้น 6 ศูนย์การค้า centralwOrld! เตรียมสัมผัสโลกของโปเกมอนได้อย่างจุใจ พร้อมเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าโปเกมอนมากมายจากออฟฟิเชียลได้ที่นี่!
โปเกมอนมายา “เชมิน” ได้รับเลือกให้เป็นโปเกมอนสัญลักษณ์ประจำ Pokémon Center BANGKOK! พร้อมปรากฏตัวคู่พิคาชูในโลโก้ที่ทั้งคู่กำลังยิ้มอย่างสนุกสนานไปด้วยกัน พิคาชูและเชมินมารอต้อนรับทุกคนที่ทางเข้า พร้อมเสิร์ฟความสดใสตั้งแต่ก้าวแรก!”
สำหรับ Pokémon Center คือ ร้านจำหน่ายสินค้าของโปเกมอน ที่นอกจากจะมีสินค้าให้เลือกมากมายแล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันเทรดดิ้งการ์ดเกมและอีเวนต์พิเศษ ให้แฟน ๆ
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