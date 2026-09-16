ดูบอลสด ไทย พบ คีร์กีซสถาน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้
ถ่ายทอดสด ฟุตบอลเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ทีมชาติไทย U23 พบ คีร์กีซสถาน เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ONE HD31 และ AIS PLAY “โค้ชวัง” ตั้งเป้าชนะสองเกมแรก ก่อนปิดรอบแบ่งกลุ่มกับญี่ปุ่น
ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เตรียมลงสนามนัดแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 พบทีมชาติคีร์กีซสถาน ที่สนามโตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น วันพุธที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
เกมนี้มีความสำคัญต่อโอกาสผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ เพราะไทยอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับญี่ปุ่น เจ้าภาพและหนึ่งในทีมเต็ง คีร์กีซสถาน และฮ่องกง โดยสองทีมอันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไป
ดูบอลสด ไทย พบ คีร์กีซสถาน
- รายการ: ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดแรก
- คู่แข่งขัน: ไทย U23 พบ คีร์กีซสถาน U23
- วันแข่งขัน: วันพุธที่ 16 กันยายน 2569
- เวลาแข่งขัน: 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
- สนาม: โตโยต้า สเตเดียม จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
- ถ่ายทอดสด: ONE HD31 และ AIS PLAY
ความพร้อมทีมชาติไทย
ทีมชาติไทยเอเชียนเกมส์ ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล เรียกนักเตะเข้าเก็บตัวตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน ก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ตั้งเป้าเก็บ 6 คะแนนจากสองเกมแรกกับคีร์กีซสถานและฮ่องกง เพื่อเพิ่มโอกาสเข้ารอบก่อนพบญี่ปุ่นในนัดสุดท้าย
อย่างไรก็ตาม ไทยขาดสองผู้เล่นสำคัญอย่าง คคนะ คำยก และเสกสรรค์ ราตรี ขณะที่ยศกร บูรพา กับธนวัฒน์ โพธิ์ชัย เดินทางมาสมทบทีมในวันที่ 15 กันยายน เพียงหนึ่งวันก่อนแข่งขัน จึงต้องประเมินสภาพร่างกายและความพร้อมอีกครั้ง
ยศกรเพิ่งลงเล่นให้ชลบุรี เอฟซี ในศึกไทยลีกเมื่อวันที่ 13 กันยายน ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น ส่วนธนวัฒน์ค้าแข้งอยู่กับเอสซี ซากามิฮาระ ในเจลีก 3 และเดินทางมาร่วมทีมที่ญี่ปุ่นโดยตรง ทั้งคู่อาจเริ่มเกมบนม้านั่งสำรอง ก่อนถูกส่งลงมาช่วยเพิ่มความอันตรายในแนวรุกระหว่างการแข่งขัน
แนวรับนำโดยชนภัช บัวพันธ์ กัปตันทีมและปราการหลังตัวหลัก ขณะที่แดนกลางมีสิรภพ วันดี กับปฎิภาณชัย โพธิ์เทพ ทำหน้าที่ควบคุมจังหวะเกม ส่วนแนวรุกคาดว่าจะใช้ธนกฤต โชติเมืองปัก, ชวัลวิทย์ แซ่เล้า และวรวุฒิ น้อยศรี สนับสนุนเจะฮานาฟี มามะ ซึ่งมีโอกาสออกสตาร์ตเป็นกองหน้าตัวเป้า
ความพร้อมคีร์กีซสถาน
คีร์กีซสถานเดินทางมาญี่ปุ่นด้วยผู้เล่น 25 คน ภายใต้การคุมทีมของนาดีร์ มามาดาลิเยฟ จุดเด่นอยู่ที่สภาพร่างกาย ความแข็งแกร่งในการปะทะ และระเบียบเกมรับ ตามการประเมินของทีมงานผู้ฝึกสอนไทย
ผลงานในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U23 เมื่อต้นปี 2026 แสดงให้เห็นว่าคีร์กีซสถานสามารถต่อกรกับคู่แข่งในระดับทวีปได้ แม้จะพ่ายเวียดนาม 1-2 จากประตูในช่วงท้ายเกมก็ตาม
รูปแบบการเล่นที่ไทยต้องระวังคือการเปลี่ยนจากรับเป็นรุก การใช้บอลยาวเข้าโจมตีพื้นที่ด้านหลังแนวรับ และลูกตั้งเตะ ไทยจึงต้องหลีกเลี่ยงการเสียบอลง่ายในแดนกลาง รวมถึงไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งได้ฟรีคิกใกล้กรอบเขตโทษ
คาดการณ์ 11 ตัวจริงทีมชาติไทย
ระบบ 4-2-3-1
- ผู้รักษาประตู: ศรวัสย์ โพธิ์สมัน
- กองหลัง: ชานนท์ ทำมา, ชนภัช บัวพันธ์, พิชิตชัย เศียรกระโทก, อูแซมมา เทียงคาม
- กองกลาง: ปฎิภาณชัย โพธิ์เทพ, สิรภพ วันดี
- แนวรุก: ชวัลวิทย์ แซ่เล้า, ธนกฤต โชติเมืองปัก, วรวุฒิ น้อยศรี
- กองหน้า: เจะฮานาฟี มามะ
สถิติ ผลงานที่ผ่านมา
ฟุตบอลชายทีมชาติไทยเคยจบอันดับ 4 ในเอเชียนเกมส์ทั้งหมด 4 ครั้ง แต่ยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัล ส่วนการแข่งขันครั้งก่อนที่นครหางโจว ประเทศจีน ไทยผ่านถึงรอบก่อนรองชนะเลิศ ก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน 0-4
สถิติการเจอกันของ ทีมชาติไทย กับ ทีมชาติคีร์กีซสถาน จากการเจอกันทั้งหมด 2 เกม ชนะ 1 เกม เสมอ 1 เกม พึ่งจะพบกันไปตอน ฟีฟ่า เดย์ เดือนมิถุนายน ในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่อง
ทายผลบอล วิเคราะห์ผลการแข่งขัน
ไทยน่าจะเป็นฝ่ายครองบอลและพยายามเปิดเกมรุกมากกว่า แต่ต้องรับมือกับการปะทะและแนวรับที่มีวินัยของคีร์กีซสถาน การเคลื่อนที่ระหว่างแนวของธนกฤตและชวัลวิทย์ รวมถึงการเติมเกมจากริมเส้น จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างพื้นที่เข้าทำ
อีกประเด็นคือความเฉียบคมหน้าประตู หากไทยทำประตูแรกได้เร็ว เกมจะเปิดกว้างและช่วยลดความกดดัน แต่หากปล่อยให้คู่แข่งตั้งรับได้ต่อเนื่อง เกมอาจตัดสินกันด้วยลูกตั้งเตะหรือความผิดพลาดเพียงจังหวะเดียว
ผลที่คาด: ไทย ชนะ คีร์กีซสถาน 2-1
โปรแกรมทีมชาติไทย รอบแบ่งกลุ่ม
- 16 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ไทย พบ คีร์กีซสถาน
- 20 กันยายน 2569 เวลา 14.00 น. ไทย พบ ฮ่องกง
- 23 กันยายน 2569 เวลา 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ ไทย
ทั้งสามนัดแข่งขันที่สนามโตโยต้า สเตเดียม โดยไทยจำเป็นต้องเก็บแต้มจากสองเกมแรกให้ได้มากที่สุด ก่อนเผชิญเจ้าภาพญี่ปุ่นในนัดสุดท้าย
แหล่งอ้างอิง
- Olympics – ตารางและผลฟุตบอลเอเชียนเกมส์ 2026
- AFC – ผลการจับสลากเอเชียนเกมส์ 2026
- สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น – ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย