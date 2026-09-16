LINE เริ่มลบข้อมูลบางส่วนใน Note เช็กอะไรหาย-ยังอยู่ เริ่ม 7 ตุลาคม 69

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 12:16 น.
LINE เริ่มลบข้อมูลบางส่วนใน Note เช็กอะไรหาย-ยังอยู่ เริ่ม 7 ตุลาคม 69

ผู้ใช้ LINE ตรวจสอบข้อมูลในฟีเจอร์ Note หลังบริษัทเตรียมลบโพสต์บางประเภท รวมถึงโพสต์โหวต ตารางนัดหมาย และโพสต์จาก LINE VOOM พร้อมความคิดเห็นและรีแอกชัน ย้ำไม่ได้ลบ Note ทั้งหมด

LINE ประกาศปรับการให้บริการฟีเจอร์ Note ภายในห้องแชต โดยจะเริ่มลบโพสต์และข้อมูลบางประเภทตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ผู้ใช้ที่มีข้อมูลสำคัญอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควรคัดลอกหรือสำรองไว้ล่วงหน้า เพราะข้อมูลที่ถูกลบแล้วอาจไม่สามารถเรียกคืนได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า LINE จะปิดฟีเจอร์ Note หรือลบข้อมูลทั้งหมด โพสต์ทั่วไปที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง เช่น ข้อความ รูปภาพ ลิงก์ และข้อมูลที่บันทึกไว้ตามปกติ ยังสามารถใช้งานได้

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LINE Note อะไรจะถูกลบวันที่ 7 ตุลาคม

1. โพสต์จาก LINE Poll ที่ระบบบันทึกลง Note อัตโนมัติ

เมื่อผู้ใช้สร้างแบบโหวตหรือ LINE Poll ภายในห้องแชต ระบบอาจเคยสร้างโพสต์ขึ้นใน Note โดยอัตโนมัติ โพสต์ประเภทนี้จะถูกลบทั้งโพสต์ รวมถึงความคิดเห็นและรีแอกชันที่อยู่ใต้โพสต์

การลบดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าฟังก์ชันสร้างแบบโหวตในห้องแชตจะยุติให้บริการ ผู้ใช้ยังสามารถสร้างและใช้งาน Poll ได้ตามปกติ เพียงแต่ระบบจะไม่นำโพสต์จาก Poll ไปสร้างไว้ใน Note โดยอัตโนมัติอีกต่อไป

2. โพสต์จาก LINE Schedule

โพสต์ที่ระบบสร้างไว้ใน Note จากการใช้ LINE Schedule หรือฟังก์ชันนัดหมายวันเวลา จะถูกลบทั้งโพสต์เช่นกัน โดยข้อมูลการตอบรับ ความคิดเห็น และรีแอกชันที่เชื่อมโยงกับโพสต์อาจถูกลบไปพร้อมกัน

หากใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อยืนยันวันประชุม นัดหมายเดินทาง หรือนัดทำกิจกรรม ควรคัดลอกรายละเอียดและรายชื่อผู้ตอบรับไปบันทึกในปฏิทินหรือแอปอื่นก่อนถึงกำหนด

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3. โพสต์จาก LINE VOOM ที่แชร์มาเก็บใน Note

โพสต์จาก LINE VOOM หรือบริการที่เคยใช้ชื่อว่า LINE Timeline ซึ่งถูกแชร์เข้ามาใน Note จะถูกลบทั้งโพสต์ พร้อมความคิดเห็นและรีแอกชันที่อยู่ภายใน

ผู้ใช้ที่เคยแชร์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ หรือโพสต์สำคัญจาก VOOM มาเก็บไว้ใน Note ควรเปิดตรวจสอบและบันทึกเนื้อหาที่ต้องการเก็บไว้ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม

4. รายการ LINE MUSIC ภายในโพสต์ Note

ข้อมูลรายการเพลงจาก LINE MUSIC ที่ฝังอยู่ภายในโพสต์ Note อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน ระบบจะลบเฉพาะรายการ LINE MUSIC ภายในโพสต์ ไม่ได้ลบโพสต์ Note ทั้งหมด

หากโพสต์เดียวกันมีข้อความ รูปภาพ ลิงก์ หรือสื่อประเภทอื่น เนื้อหาเหล่านั้นจะยังคงอยู่ ผู้ใช้ที่ต้องการเก็บรายชื่อเพลงควรจดชื่อเพลง ศิลปิน หรือลิงก์เพลงไว้ในรูปแบบอื่นล่วงหน้า

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ข้อมูลประเภทใดยังอยู่ ไม่ถูกลบ

โพสต์ Note ทั่วไปที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองไม่ได้อยู่ในขอบเขตการลบครั้งนี้ เช่น

  • โพสต์ข้อความทั่วไป
  • รูปภาพที่แนบใน Note
  • ลิงก์เว็บไซต์
  • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
  • สติกเกอร์หรือสื่อทั่วไปที่ยังได้รับการรองรับ
  • สรุปงาน รายละเอียดการประชุม และข้อความที่บันทึกไว้โดยตรง

ผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องสำรอง Note ทุกโพสต์ แต่ควรเน้นตรวจสอบโพสต์ที่มาจาก Poll, LINE Schedule, LINE VOOM และรายการ LINE MUSIC เป็นหลัก

LINE หยุดสร้างโพสต์ Note บางประเภทแล้ว

ก่อนเริ่มลบข้อมูลเดิม LINE ได้หยุดรองรับการสร้างโพสต์ Note บางประเภทตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2569 ได้แก่

  • การ์ดข้อความที่สามารถใส่พื้นหลังให้ข้อความ
  • โพสต์แบบโหวตที่ระบบสร้างลง Note อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้สร้าง Poll ในห้องแชต

สำหรับการ์ดข้อความแบบมีพื้นหลังที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ระบบจะเปลี่ยนให้แสดงเป็นโพสต์ข้อความธรรมดา ไม่ได้ลบข้อความทั้งหมด ส่วนฟังก์ชัน Poll ภายในห้องแชตยังใช้งานต่อได้

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วิธีตรวจสอบและสำรองข้อมูลใน LINE Note

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ Note ในแต่ละห้องแชตหรือกลุ่มได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดห้องแชตหรือกลุ่มที่ต้องการตรวจสอบ
  2. กดเมนูบริเวณมุมขวาบน
  3. เลือก “โน้ต” หรือ “Note”
  4. ตรวจหาโพสต์จาก Poll, Schedule, VOOM หรือ LINE MUSIC
  5. คัดลอกข้อความสำคัญไปเก็บในแอปบันทึกข้อความ เอกสาร หรือพื้นที่คลาวด์
  6. บันทึกรูปภาพและวิดีโอลงในอุปกรณ์
  7. จับภาพหน้าจอ หากต้องการเก็บความคิดเห็น ผลโหวต หรือรีแอกชันไว้เป็นหลักฐาน

หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับงาน การเงิน นัดหมาย หรือข้อตกลงสำคัญ ไม่ควรเก็บไว้ใน LINE เพียงแห่งเดียว ควรทำสำเนาไว้ในระบบจัดเก็บอื่นที่สามารถค้นหาและกู้คืนได้

แหล่งอ้างอิง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 12:16 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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