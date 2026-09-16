ไขสาเหตุ Boeing 737 สั่นจนแผงเพดานหลุด? พบดอกยางแยก ก่อนนักบินแจ้งเครื่องยนต์ฉุกเฉิน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 21:00 น.
คลิประทึก Boeing 737 สั่นกลางอากาศ เพดานหลุด ผู้โดยสารกรีดร้อง ก่อนลงฉุกเฉินอิหร่าน
ภาพจาก @trtworld

เจ้าหน้าที่สนามบินอิหร่านยืนยันดอกยางล้อหนึ่งล้อหลุดขณะเทคออฟ ก่อนนักบินแจ้งภาวะฉุกเฉินของเครื่องยนต์ แต่ยังไม่มีผลสอบยืนยันว่า 2 เหตุการณ์เชื่อมโยงกันอย่างไร

สาเหตุที่ทำให้ Boeing 737 (โบอิง 737) ของสายการบิน Sepehran Airlines (เซเพห์ราน แอร์ไลน์ส) สั่นอย่างรุนแรงจนแผงภายในห้องโดยสารหลุด ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ แต่ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สนามบินอิหร่านช่วยเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ว่า เครื่องพบความผิดปกติที่ล้อขณะเทคออฟ ก่อนนักบินรายงานปัญหาเครื่องยนต์และตัดสินใจบินกลับสนามบินต้นทาง

เหตุเกิดช่วงเย็นวันที่ 15 กันยายน 2569 เครื่อง Boeing 737 ของ Sepehran Airlines เตรียมบินจากเมืองมัชฮัดไปยังเคอร์มานชาห์ ประเทศอิหร่าน หลังเที่ยวบินล่าช้ามาแล้ว 2 ครั้ง เครื่องออกเดินทางเวลาประมาณ 17.39 น. ตามเวลาท้องถิ่น

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ฮัสซัน จาฟารี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานในจังหวัดโคราซาน ราซาวี ระบุว่า ระหว่างเครื่องกำลังขึ้น ดอกหรือผิวหน้ายางของล้อหนึ่งล้อแยกออก แต่ยางไม่ได้ระเบิดตามที่มีรายงานในช่วงแรก

หลังขึ้นบิน นักบินแจ้งหอบังคับการบินว่าพบความผิดปกติกับเครื่องยนต์และประกาศภาวะฉุกเฉิน ก่อนตัดสินใจวกกลับไปยังสนามบินนานาชาติชาฮีด ฮาเชมีเนจาด เมืองมัชฮัด

ระหว่างนำเครื่องกลับลงจอด Boeing 737 เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง คลิปจากภายในห้องโดยสารเผยให้เห็นแผงบุเพดานเหนือผู้โดยสารบางส่วนหลุดลงมา และชิ้นส่วนบริเวณช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะได้รับความเสียหาย ผู้โดยสารส่งเสียงร้องและสวดภาวนาระหว่างรอเครื่องลงจอด

นักบินสามารถนำเครื่องกลับลงที่มัชฮัดได้อย่างปลอดภัย ผู้โดยสารและลูกเรือออกจากเครื่องโดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ ก่อนสายการบินจัดเที่ยวบินทดแทนพาผู้โดยสารเดินทางต่อไปยังเคอร์มานชาห์

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ส่วนคำถามว่า อะไรทำให้เครื่องสั่นรุนแรง ยังไม่มีคำตอบสุดท้าย แม้เหตุจะเริ่มจากดอกยางแยกออกและตามมาด้วยการรายงานปัญหาเครื่องยนต์ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยืนยันว่าดอกยางทำให้เครื่องยนต์เสียหาย หรือว่าเครื่องยนต์เป็นต้นเหตุโดยตรงของแรงสั่นที่เห็นในคลิป

จึงยังไม่ควรสรุปว่าเครื่องสั่นเพราะ “ยางระเบิด” หรือ “ดอกยางกระแทกเครื่องยนต์” จนกว่าการตรวจสอบทางเทคนิคจะเสร็จสิ้น ข้อมูลที่ยืนยันได้ขณะนี้คือ ดอกยางแยกระหว่างเทคออฟ นักบินพบปัญหาเครื่องยนต์ และเครื่องสั่นอย่างรุนแรงระหว่างเดินทางกลับสนามบิน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 21:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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