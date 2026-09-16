ไขสาเหตุ Boeing 737 สั่นจนแผงเพดานหลุด? พบดอกยางแยก ก่อนนักบินแจ้งเครื่องยนต์ฉุกเฉิน
เจ้าหน้าที่สนามบินอิหร่านยืนยันดอกยางล้อหนึ่งล้อหลุดขณะเทคออฟ ก่อนนักบินแจ้งภาวะฉุกเฉินของเครื่องยนต์ แต่ยังไม่มีผลสอบยืนยันว่า 2 เหตุการณ์เชื่อมโยงกันอย่างไร
สาเหตุที่ทำให้ Boeing 737 (โบอิง 737) ของสายการบิน Sepehran Airlines (เซเพห์ราน แอร์ไลน์ส) สั่นอย่างรุนแรงจนแผงภายในห้องโดยสารหลุด ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ แต่ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สนามบินอิหร่านช่วยเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ว่า เครื่องพบความผิดปกติที่ล้อขณะเทคออฟ ก่อนนักบินรายงานปัญหาเครื่องยนต์และตัดสินใจบินกลับสนามบินต้นทาง
เหตุเกิดช่วงเย็นวันที่ 15 กันยายน 2569 เครื่อง Boeing 737 ของ Sepehran Airlines เตรียมบินจากเมืองมัชฮัดไปยังเคอร์มานชาห์ ประเทศอิหร่าน หลังเที่ยวบินล่าช้ามาแล้ว 2 ครั้ง เครื่องออกเดินทางเวลาประมาณ 17.39 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ฮัสซัน จาฟารี ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานในจังหวัดโคราซาน ราซาวี ระบุว่า ระหว่างเครื่องกำลังขึ้น ดอกหรือผิวหน้ายางของล้อหนึ่งล้อแยกออก แต่ยางไม่ได้ระเบิดตามที่มีรายงานในช่วงแรก
หลังขึ้นบิน นักบินแจ้งหอบังคับการบินว่าพบความผิดปกติกับเครื่องยนต์และประกาศภาวะฉุกเฉิน ก่อนตัดสินใจวกกลับไปยังสนามบินนานาชาติชาฮีด ฮาเชมีเนจาด เมืองมัชฮัด
ระหว่างนำเครื่องกลับลงจอด Boeing 737 เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง คลิปจากภายในห้องโดยสารเผยให้เห็นแผงบุเพดานเหนือผู้โดยสารบางส่วนหลุดลงมา และชิ้นส่วนบริเวณช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะได้รับความเสียหาย ผู้โดยสารส่งเสียงร้องและสวดภาวนาระหว่างรอเครื่องลงจอด
นักบินสามารถนำเครื่องกลับลงที่มัชฮัดได้อย่างปลอดภัย ผู้โดยสารและลูกเรือออกจากเครื่องโดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ ก่อนสายการบินจัดเที่ยวบินทดแทนพาผู้โดยสารเดินทางต่อไปยังเคอร์มานชาห์
ส่วนคำถามว่า อะไรทำให้เครื่องสั่นรุนแรง ยังไม่มีคำตอบสุดท้าย แม้เหตุจะเริ่มจากดอกยางแยกออกและตามมาด้วยการรายงานปัญหาเครื่องยนต์ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยืนยันว่าดอกยางทำให้เครื่องยนต์เสียหาย หรือว่าเครื่องยนต์เป็นต้นเหตุโดยตรงของแรงสั่นที่เห็นในคลิป
จึงยังไม่ควรสรุปว่าเครื่องสั่นเพราะ “ยางระเบิด” หรือ “ดอกยางกระแทกเครื่องยนต์” จนกว่าการตรวจสอบทางเทคนิคจะเสร็จสิ้น ข้อมูลที่ยืนยันได้ขณะนี้คือ ดอกยางแยกระหว่างเทคออฟ นักบินพบปัญหาเครื่องยนต์ และเครื่องสั่นอย่างรุนแรงระหว่างเดินทางกลับสนามบิน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สหรัฐฯ เผยผลสอบสวน ผู้โดยสารเกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน หลังกระจกแตก
- ระทึก หลังคาเครื่องบินถล่มกลางอากาศ ผู้โดยสารต้องช่วยกันยันไว้
- นาทีระทึก โบอิง 737 เดลตาแอร์ไลน์ส ชิ้นส่วนปีกหลุดกลางเวหา
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- รายงานคำชี้แจงเจ้าหน้าที่สนามบินอิหร่าน
- รายงานเหตุและคำให้สัมภาษณ์ ฮัสซัน จาฟารี
- VnExpress คลิปเหตุการณ์ภายในห้องโดยสาร
- The Thaiger English รายงานเหตุ Sepehran Airlines