ครูไก่ เล่าที่มา “ลิซ่า” รำไทยใน The white Lotus ยืนยันเป็นระบำศรีวิชัย ไม่ใช่ขอม
ครูไก่ เล่าเบื้องหลังสอน “ลิซ่า” รำศรีวิชัยในซีรีส์ The White Lotus ประยุกต์ชุดให้เข้ากับฉากถ่ายทำที่ภูเก็ต พร้อมทเอ่ยปากชมหัวไว-ต่อท่าเร็ว รำสวยมาก
หลังจากเจอกระแสข่าวเท็จที่ชาวเน็ตกัมพูชาอ้างว่าครูผู้สอนระบำศรีวิชัยกับคณะไก่แก้วการละครของ ลิซ่า BLACKPINK ปรากฏในฉากหนึ่งของซีรีส์ The White Lotus ซีซัน 3 เมื่อเดือนเมษายน 2024 ล่าสุด ผศ.ดร.สุรัตน์ จงดา หรือ ครูไก่ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดง และพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ครูผู้สอนรำไทยออกมาชี้แจงว่าตนเป็นไทย ทั้งยังออกมาเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำก่อนออกมาเป็นซีรีส์ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยอย่างภาคภูมิใจ
ครูไก่ ร่ายยาวเล่าที่ฉากที่สาวลิซ่ารำไทยในซีรีส์ผ่านเฟซบุ๊ก Surat Jongda ระบุว่า
“เรื่องเก่ามาเล่าใหม่ ตอนทีมงานติดต่อมา ไม่รู้หนังเรื่องอะไรหรอก แต่เขาอยากได้การแสดงแบบในร้านอาหารที่ใต้ถ่ายที่ภูเก็ต นางเอกเป็นพนักงานโรงแรม กลางวันดูแลแขกกลางคืนรับจ๊อบรำที่ร้านอาหาร ของไก่แก้ว มีการแสดงโขนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา อีกชุดมีคนบอกอยากได้แบบรำนางอัปสรขอมเลยบอกว่าเอารำศรีวิชัยดีกว่าเข้าบรรยากาศใต้ดี ทีมงานขอชุดแบบใหม่ได้ไหม เลยตีความว่าร้านอาหารในโรงแรมไม่ได้มีชุดครบแบบมาตรฐานมักจะประยุกต์ชุดเอา (ตามความจริงที่เห็นในสมัยปัจจุบัน) เลยออกแบบใหม่ง่าย ๆ
แล้วทางทีมฝรั่งอยากได้ดอกไม้ไทย ๆ ติดผม เลยจัดให้เด็กนักรำหญิงไป 3 คน แป้ง โส ป็อบ แล้วให้จิ๊บจ้อย ช่วยซ้อมให้ก่อนเพราะจิ๊บจ้อยต้องไปเล่นนางสุพรรณมัจฉาแล้วเราตามไปดู
เรื่องรายละเอียด เครื่องแต่งตัวทรงผม ทีแรกช่างผมฝรั่งทำทรงโองโขดง เราบอกให้แก้ผมมวยสูงกองขึ้น ช่างทำเสร็จทีมงานให้ไปดูทรงผมหน่อยว่าได้ไหม พอเขาทำผมพานักแสดงมา เราดูจับหัวโยกไปมาซ้ายขวา ว่าได้แล้ว ตกใจหัวที่จับโยกนั้นหัวน้อง
น้องหัวไว ต่อท่าแป็บเดียว รำสวยมากก
เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปกะน้องเพราะต้องให้ทีมงานเขาถ่ายให้ และเกรงใจเขา”
ข้อมูลจาก : Surat Jongda
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