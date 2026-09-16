ครูไก่ เล่าที่มา “ลิซ่า” รำไทยใน The white Lotus ยืนยันเป็นระบำศรีวิชัย ไม่ใช่ขอม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 13:22 น.

ครูไก่ เล่าเบื้องหลังสอน “ลิซ่า” รำศรีวิชัยในซีรีส์ The White Lotus ประยุกต์ชุดให้เข้ากับฉากถ่ายทำที่ภูเก็ต พร้อมทเอ่ยปากชมหัวไว-ต่อท่าเร็ว รำสวยมาก

หลังจากเจอกระแสข่าวเท็จที่ชาวเน็ตกัมพูชาอ้างว่าครูผู้สอนระบำศรีวิชัยกับคณะไก่แก้วการละครของ ลิซ่า BLACKPINK ปรากฏในฉากหนึ่งของซีรีส์ The White Lotus ซีซัน 3 เมื่อเดือนเมษายน 2024 ล่าสุด ผศ.ดร.สุรัตน์ จงดา หรือ ครูไก่ อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดง และพื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ครูผู้สอนรำไทยออกมาชี้แจงว่าตนเป็นไทย ทั้งยังออกมาเล่าเบื้องหลังการถ่ายทำก่อนออกมาเป็นซีรีส์ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยอย่างภาคภูมิใจ

ครูไก่ ร่ายยาวเล่าที่ฉากที่สาวลิซ่ารำไทยในซีรีส์ผ่านเฟซบุ๊ก Surat Jongda ระบุว่า

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“เรื่องเก่ามาเล่าใหม่ ตอนทีมงานติดต่อมา ไม่รู้หนังเรื่องอะไรหรอก แต่เขาอยากได้การแสดงแบบในร้านอาหารที่ใต้ถ่ายที่ภูเก็ต นางเอกเป็นพนักงานโรงแรม กลางวันดูแลแขกกลางคืนรับจ๊อบรำที่ร้านอาหาร ของไก่แก้ว มีการแสดงโขนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา อีกชุดมีคนบอกอยากได้แบบรำนางอัปสรขอมเลยบอกว่าเอารำศรีวิชัยดีกว่าเข้าบรรยากาศใต้ดี ทีมงานขอชุดแบบใหม่ได้ไหม เลยตีความว่าร้านอาหารในโรงแรมไม่ได้มีชุดครบแบบมาตรฐานมักจะประยุกต์ชุดเอา (ตามความจริงที่เห็นในสมัยปัจจุบัน) เลยออกแบบใหม่ง่าย ๆ

แล้วทางทีมฝรั่งอยากได้ดอกไม้ไทย ๆ ติดผม เลยจัดให้เด็กนักรำหญิงไป 3 คน แป้ง โส ป็อบ แล้วให้จิ๊บจ้อย ช่วยซ้อมให้ก่อนเพราะจิ๊บจ้อยต้องไปเล่นนางสุพรรณมัจฉาแล้วเราตามไปดู

เรื่องรายละเอียด เครื่องแต่งตัวทรงผม ทีแรกช่างผมฝรั่งทำทรงโองโขดง เราบอกให้แก้ผมมวยสูงกองขึ้น ช่างทำเสร็จทีมงานให้ไปดูทรงผมหน่อยว่าได้ไหม พอเขาทำผมพานักแสดงมา เราดูจับหัวโยกไปมาซ้ายขวา ว่าได้แล้ว ตกใจหัวที่จับโยกนั้นหัวน้อง

น้องหัวไว ต่อท่าแป็บเดียว รำสวยมากก

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เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปกะน้องเพราะต้องให้ทีมงานเขาถ่ายให้ และเกรงใจเขา”

ครูไก่ เล่าที่มา รำไทยลิซ่าใน The white Lotus
ภาพจาก Facebook : Surat Jongda
ลิซ่ารำสารคดี Always Lalisa-2
ภาพจาก Youtube : LLOUD Official
ครูไก่ ครูสอนรำไทย ลิซ่า
ภาพจาก Facebook : Surat Jongda

ข้อมูลจาก : Surat Jongda

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 13:22 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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