จบดราม่า “ที่ดินวัดป่าอดุลยาราม” เจ้าพนักงานลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 21 ไร่ เป็นของวัด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 11:39 น.

จบดราม่า “ที่ดินวัดป่าอดุลยาราม” เจ้าพนักงานลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 21 ไร่ เป็นของวัด ทำให้โฉนดดังกล่าวปรากฏเป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม พร้อมด้วย ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา หรือ มหาหมี รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม และทีมงาน เดินทางเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม เพื่อนำเรียนขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดินวัด ซึ่งเป็นประเด็นไปก่อนหน้านี้

นั้น พระครูอดุลสารนิเทศ พร้อมมูลนิธิทนายกองทัพธรรม เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น คณะได้เข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , นายกฤศกร สนิทศักดิ์ดี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , นางอุดมพร เอกเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น รวมถึงคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถึงขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในช่วงแรกเป็นการหารือภายในห้องเจ้าพนักงานที่ดิน โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วมรับฟังหรือสังเกตการณ์ภายในห้อง

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ต่อมาคณะเดินทางมายังห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินขั้นตอนสำคัญเกี่ยวกับโฉนดที่ดินเลขที่ 61945 ซึ่งเดิมปรากฏชื่อ นายเฮียง พิมพ์ศรี อดีตผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการทางทะเบียน เปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เป็น “วัดป่าอดุลยาราม” พร้อมลงนามและประทับตราของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นตามขั้นตอน ทำให้ชื่อในโฉนดดังกล่าวปรากฏเป็นชื่อวัดป่าอดุลยาราม อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ภายหลังเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตราเสร็จสิ้น ได้มีการส่งมอบโฉนดฉบับจริงผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำถวายพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ต่อหน้าสื่อมวลชน ลูกศิษย์ คณะกรรมการวัด และประชาชนที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยาน

จากนั้นสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำสำเนาโฉนดดังกล่าวให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบโฉนดฉบับจริงให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้เก็บรักษาไว้ ส่วนสำเนาโฉนด สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้จัดทำถวายให้วัดป่าอดุลยารามนำกลับไปเก็บรักษาไว้ที่วัด เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 11:39 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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