นักร้องร้านดัง จ.ลำปาง กราบขอขมา ปมแต่งกายคล้ายพระ เต้นโชว์ปลัดขิกบนเวที

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 11:31 น.
นักร้องร้านดัง จ.ลำปาง กราบขอขมา ปมแต่งกายคล้ายพระ เต้นโชว์ปลัดขิกบนเวที

นักร้องร้านดัง จ.ลำปาง กราบขอขมาเจ้าคณะจังหวัด ปมแต่งกายคล้ายพระ เต้นโชว์ปลัดขิกบนเวที สำนักพุทธฯ ยันเดินหน้าฟันคดีตามกฎหมาย

16 กันยายน 2569 คณะผู้บริหารสถานบันเทิงชื่อดังในจังหวัดลำปาง ทั้งสองแห่ง พร้อมด้วยนักร้อง เดินทางมายังวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง เพื่อเข้ากราบไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด รวมถึงกราบไหว้ขอขมาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง แสดงความเคารพและขอขมาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีคลิปวิดีโอการแสดงของนักร้องในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยปรากฏภาพนักร้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีส้มลักษณะคล้ายจีวรพระ ขึ้นร้องเพลงและแสดงบนเวที พร้อมใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่มีลักษณะคล้ายปลัดขิก จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง

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ในการเดินทางครั้งนี้ มีพระราชจินตวชิราภรณ์ (เสริม กตกิจฺโจ) เจ้าคณะจังหวัดลำปาง และเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง พร้อมด้วยนายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เดินทางมายังวัดแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

ภายหลังเกิดกระแสข่าว คณะผู้บริหารสถานบันเทิงและนักร้องที่เกี่ยวข้องจึงเดินทางเข้าพบฝ่ายพระสงฆ์ด้วยตนเอง เพื่อกราบไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบไหว้ขอขมาเจ้าคณะจังหวัดลำปางโดยตรง

ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการในส่วนของประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในทางด้านคดียังคงต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 11:31 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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