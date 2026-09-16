โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 22:00 น.
โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดร่างทอง ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว

โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ สะเทือนทริปทะเลฉลองแต่งงาน หมาก ปริญ ครบรอบ 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว

เพียงแค่ภาพเซ็ตเดียวก็ทำเอาอินสตาแกรมแทบจะลุกเป็นไฟเลย เมื่อนางเอกสาวลูกครึ่ง คิมเบอร์ลี่ ออกมาโพสต์ภาพส่วนหนึ่งจากทริปฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี ที่เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา เที่ยวทะเลทั้งทีจะไม่มีชุดว่ายน้ำไปได้ยังไงใช่ไหมล่ะ

งานนี้บอกเลยว่า คิมเบอร์ลี่ เสิร์ฟสุดไม่แผ่ว สวมชุดบิกินีสีน้ำเงินสว่างขอบลูกไม้ขาว ตัดกับสีผิว และวิวท้องฟ้า ทะเล ต้นไม้ได้อย่างเพอร์เฟค แถมหุ่นลีน ๆ ที่เจ้าตัวดูแลออกกำลังกายมาอย่างสม่ำเสมอก็สวยแบบไร้ที่ติ พร้อมแคปชั่นน่ารัก ๆ ว่า “สามีApproved”

โฆษณา

โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว-9

โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว-1

นอกจากนี้ยังมีโชว์ซีนหวานของสามี หมาก ปริญ อุ้มภรรยาคนสวยไปกอดกันแน่นริมสระน้ำ ท่ามกลางบรรยากาศของทะเลพังงา และภูเขาสวย ภาพเซ็ตนี้หลังจากโพสต์ได้ไม่นานคนในวงการบันเทิง รวมถึงชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยแซ่บนี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว

โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว-7

โฆษณา

โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว-2

โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว-3

โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว-8

โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว-5

โฆษณา

โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว-4

โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว-6

คนบันเทิงและชาวเน็ตแห่ชม คนบันเทิงและชาวเน็ตแห่ชม-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG kimmy_kimberley

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 22:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วัยรุ่น 18 ดับสลดจากโรคหัด เซ่นพ่อแม่ไม่ฉีดวัคซีน ป่วยพุ่ง 700 ราย

วัยรุ่น 18 ดับสลดจากโรคหัด เซ่นพ่อแม่ไม่ฉีดวัคซีน ป่วยพุ่ง 700 ราย

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
คลิประทึก Boeing 737 สั่นกลางอากาศ เพดานหลุด ผู้โดยสารกรีดร้อง ก่อนลงฉุกเฉินอิหร่าน

ไขสาเหตุ Boeing 737 สั่นจนแผงเพดานหลุด? พบดอกยางแยก ก่อนนักบินแจ้งเครื่องยนต์ฉุกเฉิน

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
อดีตครูวัย 48 ซุกเด็ก 17 ปีในบ้านนาน 8 เดือน

รวบอดีตครูวิทย์ ล้างสมองเด็ก 17 ซ่อนในบ้าน 263 วัน ช็อกประวัติฉาวกับศิษย์

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
คลิปนาทีไฟไหม้คอนโดชั้น 12 ฮานอย ลูกบ้านเร่งอพยพ ไร้ผู้บาดเจ็บ

คลิปนาทีไฟไหม้คอนโดชั้น 12 ฮานอย ลูกบ้านเร่งอพยพ ไร้ผู้บาดเจ็บ

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดร่างทอง ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว บันเทิง

โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว

13 นาที ที่แล้ว
วัยรุ่น 18 ดับสลดจากโรคหัด เซ่นพ่อแม่ไม่ฉีดวัคซีน ป่วยพุ่ง 700 ราย ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่น 18 ดับสลดจากโรคหัด เซ่นพ่อแม่ไม่ฉีดวัคซีน ป่วยพุ่ง 700 ราย

48 นาที ที่แล้ว
คลิประทึก Boeing 737 สั่นกลางอากาศ เพดานหลุด ผู้โดยสารกรีดร้อง ก่อนลงฉุกเฉินอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ไขสาเหตุ Boeing 737 สั่นจนแผงเพดานหลุด? พบดอกยางแยก ก่อนนักบินแจ้งเครื่องยนต์ฉุกเฉิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตครูวัย 48 ซุกเด็ก 17 ปีในบ้านนาน 8 เดือน ข่าว

รวบอดีตครูวิทย์ ล้างสมองเด็ก 17 ซ่อนในบ้าน 263 วัน ช็อกประวัติฉาวกับศิษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาทีไฟไหม้คอนโดชั้น 12 ฮานอย ลูกบ้านเร่งอพยพ ไร้ผู้บาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีไฟไหม้คอนโดชั้น 12 ฮานอย ลูกบ้านเร่งอพยพ ไร้ผู้บาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 16/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 16/9/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นอท ลอตเตอรี่พลัส ถูกรางวัลที่ 1 รับโชค 36 ล้าน สลากไม่มีคนซื้อ 6 ใบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดทน! ธัญญ่า อาร์สยาม โพสต์ระบาย วอนชาวเน็ต ขอวิธีให้คนๆ หนึ่งเลิกเล่นพนัน บันเทิง

สุดทน! ธัญญ่า อาร์สยาม โพสต์ระบาย วอนชาวเน็ต ขอวิธีให้คนๆ หนึ่งเลิกเล่นพนัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์เดือดลูกค้าสั่งของแล้วไม่รับ ข่าว

ไรเดอร์เดือด ขอต่อยลูกค้าแลกไม่เอาเงิน หลังสั่งของไม่รับ อ้างป่วยไม่ปกติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่อิงฟ้า วอนแฟนคลับเห็นใจ ชี้ลูกควรมีความสุข หลังทำงานหนักเพื่อทุกคนมา 5 ปีเต็ม บันเทิง

แม่อิงฟ้า วอนแฟนคลับเห็นใจ ชี้ลูกควรมีความสุข หลังทำงานหนักเพื่อทุกคนมา 5 ปีเต็ม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์เฮ รางวัลที่ 1 โผล่กลุ่มศิษย์วัดเดิมบาง สลาก 2 ใบ รับ 12 ล้าน งวด 16/9/69 ข่าว

โพสต์เฮ รางวัลที่ 1 โผล่กลุ่มศิษย์วัดเดิมบาง สลาก 2 ใบ รับ 12 ล้าน งวด 16/9/69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อุทาหรณ์! หลานหิวน้ำไม่ไหว อมลูกอมก่อนผ่าตัด สุดท้ายต้องเลื่อนนัดอีกหลายเดือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม สลิ้งแตก! เจอแซะเรื่องเงิน เหน่ง เหม่งจ๋าย เตือนสติ ไอซ์ หยุดลามปาม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พรีวิว แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด คาราบาวคัพ รอบ 3 คืนนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ.ส.อ.พินัย ช่วยชีวิตเด็ก 1 ขวบเศษพลัดตกน้ำ ข่าว

นาทีชีวิต! จ่าสิบเอก ช่วยหนูน้อยขวบเศษพลัดตกน้ำ โซเชียลชมทหารกล้า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณเมย์ เพชรบูรณ์ ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส บอกนอท ไม่ต้องเอาเงินมาให้ ไม่อยากให้ใครรู้ ข่าว

“คุณเมย์” จ.เพชรบูรณ์ ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส งวด 16/9/69 บอกนอท ไม่ต้องเอาเงินมาให้ ไม่อยากให้ใครรู้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เข้าเต็ม 64 ย้อนเลขปฏิทินหลวงปู่ศิลา ก่อนหวยออก 16/9/69 มีเลขท้ายตรงรางวัล เลขเด็ด

เข้าเต็ม 64 ย้อนเลขปฏิทินหลวงปู่ศิลา ก่อนหวยออก 16/9/69 มีเลขท้ายตรงรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 และ N3 งวด 16 กันยายน 2569 ตรวจหวย

ตรวจสลากดิจิทัล N3 และ L6 งวด 16/9/69 รางวัลที่ 1 แตก 31 ใบ รวม 186 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็ก เราเป็นคนกรุงเทพฯ Native หรือไม่ ดูเลขบนบัตรประชาชนตรงไหน เศรษฐกิจ

วิธีเช็ก เราเป็นคนกรุงเทพฯ Native หรือไม่ ดูเลขบนบัตรประชาชนตรงไหน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ ฟาดแรง ไลฟ์โค้ช ด้อยค่าผู้หญิง ลั่น &quot;อย่าด่าใครถ้าตัวเองยังตกเกรด&quot; ข่าว

หมอของขวัญ ด่าแรง โค้ชดุล ลั่น “ผู้ชายตกเกรด-เบ้าหน้าต้องทุบอีก 70 รายการ”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 กันยายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้อมกราบอาลัย พระราชสุวัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ละสังขารอย่างสงบ ข่าว

น้อมกราบอาลัย พระราชสุวัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง ละสังขารอย่างสงบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจเฟซบุ๊ก “ฮลุน โซโล่” เผยเตรียมโพสต์คลิปใหม่ 20 ก.ย. เป็นคลิปที่น้องถ่ายไว้ก่อนเสีย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

PHILLIPS จัดแสดงสินค้าชิ้นเอกจากงานประมูล HONG KONG FALL WATCH AUCTIONS

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ &quot;คาซึกิ ยาโนะ&quot; นักแสดงรุ่นใหญ่ ล่าสุดได้ออกจากห้อง ICU เข้าสู่ช่วงการรักษาแบบประคับประคอง บันเทิง

อัปเดตอาการ “คาซึกิ ยาโนะ” นักแสดงรุ่นใหญ่ ล่าสุดได้ออกจากห้อง ICU แล้ว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button