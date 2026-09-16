โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ ฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว
โอ้โห! คิมเบอร์ลี่ ใส่บิกินีอวดหุ่นโซ๊ะ สะเทือนทริปทะเลฉลองแต่งงาน หมาก ปริญ ครบรอบ 3 ปี เซ็ตนี้สามีอนุญาตแล้ว
เพียงแค่ภาพเซ็ตเดียวก็ทำเอาอินสตาแกรมแทบจะลุกเป็นไฟเลย เมื่อนางเอกสาวลูกครึ่ง คิมเบอร์ลี่ ออกมาโพสต์ภาพส่วนหนึ่งจากทริปฉลองครบรอบแต่งงาน 3 ปี ที่เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา เที่ยวทะเลทั้งทีจะไม่มีชุดว่ายน้ำไปได้ยังไงใช่ไหมล่ะ
งานนี้บอกเลยว่า คิมเบอร์ลี่ เสิร์ฟสุดไม่แผ่ว สวมชุดบิกินีสีน้ำเงินสว่างขอบลูกไม้ขาว ตัดกับสีผิว และวิวท้องฟ้า ทะเล ต้นไม้ได้อย่างเพอร์เฟค แถมหุ่นลีน ๆ ที่เจ้าตัวดูแลออกกำลังกายมาอย่างสม่ำเสมอก็สวยแบบไร้ที่ติ พร้อมแคปชั่นน่ารัก ๆ ว่า “สามีApproved”
นอกจากนี้ยังมีโชว์ซีนหวานของสามี หมาก ปริญ อุ้มภรรยาคนสวยไปกอดกันแน่นริมสระน้ำ ท่ามกลางบรรยากาศของทะเลพังงา และภูเขาสวย ภาพเซ็ตนี้หลังจากโพสต์ได้ไม่นานคนในวงการบันเทิง รวมถึงชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยแซ่บนี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว
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อ้างอิงจาก : IG kimmy_kimberley