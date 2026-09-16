บัตรคนจน 1 ต.ค. จ่อสแกนร้านไทยช่วยไทยพลัส ต่างจาก 60/40 ตรงไหน
คลังเร่งเชื่อมร้านไทยช่วยไทยพลัสเข้าระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งเป้าเริ่ม 1 ตุลาคม 2569 ย้ำไม่ใช่สิทธิ 60/40 และร้านธงฟ้ายังใช้ได้ตามเดิม
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมมีร้านค้าให้เลือกใช้วงเงินซื้อสินค้ามากขึ้น หลังวันที่ 15 กันยายน 2569 กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กำลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พัฒนาระบบให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทย พลัส รับชำระเงินจากผู้ถือสิทธิได้ผ่านการสแกนแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยตั้งเป้าให้พร้อมรับการใช้สิทธิรอบใหม่วันที่ 1 ตุลาคม 2569
อย่างไรก็ตาม วันที่ 1 ตุลาคมยังไม่ควรสรุปว่า ร้านไทยช่วยไทย พลัสทุกแห่งจะรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทันที นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า ยังมีข้อจำกัดบางกรณีที่ต้องตรวจสอบ แม้คาดว่าจะสามารถนำร้านในระบบเดิมเข้าร่วมได้เกือบทั้งหมด
วันที่ 1 ตุลาคมยังเป็นวันเริ่มสิทธิของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 รอบใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 โดยผู้ถือสิทธิเดิมจากโครงการปี 2565 ยังได้รับสวัสดิการต่อเนื่องถึงวันที่ 30 กันยายน ก่อนเปลี่ยนเข้าสู่สิทธิโครงการปี 2569 พร้อมกันในวันถัดไป
ผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตน หรือ e-KYC หากต้องการเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ตุลาคม ควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่ 30 กันยายน ส่วนผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิไว้แล้วสามารถแก้ไขข้อมูลหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 20 กันยายน และรอตรวจผลตามกำหนดของกระทรวงการคลัง
เมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคม วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามสิทธิปกติอยู่ที่ 300 บาทต่อคนต่อเดือน ใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้า รวมถึงร้านอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด วงเงินที่เหลือจะไม่สะสมไปเดือนถัดไป
ตัวเลข 300 บาทต้องแยกจากวงเงิน 1,000 บาทที่ผู้ถือบัตรได้รับช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 ก่อนหน้านี้ รัฐเพิ่มวงเงินพิเศษอีก 700 บาทต่อเดือนจากวงเงินปกติ 300 บาท รวมเป็น 1,000 บาท แต่กำหนดมาตรการเพิ่มเงินไว้เพียง 4 เดือนถึงสิ้นเดือนกันยายน
ส่วน ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เป็นอีกสิทธิหนึ่ง โครงการนี้ให้รัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายร้อยละ 60 และประชาชนจ่ายเองร้อยละ 40 โดยรัฐสนับสนุนสูงสุด 200 บาทต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน 2569
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้รับสิทธิ 60/40 เพราะได้รับความช่วยเหลือผ่านวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกทางหนึ่ง ดังนั้น การนำร้านไทยช่วยไทย พลัสมาเชื่อมกับบัตรสวัสดิการตั้งแต่เดือนตุลาคม ไม่ได้หมายความว่าโครงการ 60/40 ถูกต่ออายุ แต่เป็นการนำเครือข่ายร้านค้าเดิมมาเพิ่มช่องทางใช้วงเงินสวัสดิการ
ตัวอย่างง่าย ๆ คือ หลังวันที่ 1 ตุลาคม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยสูตรรัฐออก 60 บาท และประชาชนออก 40 บาทต่อการใช้จ่าย 100 บาท แต่จะใช้วงเงินสวัสดิการที่ตนมีตามเงื่อนไขของโครงการกับร้านที่ระบบเปิดให้รับสิทธิ
สำหรับ ร้านธงฟ้าไม่ได้ถูกยกเลิก นายวินิจยืนยันว่าผู้ถือบัตรยังใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้เหมือนเดิม การเพิ่มร้านไทยช่วยไทย พลัสจึงเป็นการเพิ่มเครือข่ายร้านรับสิทธิ ไม่ใช่การนำร้านกลุ่มใหม่มาแทนร้านธงฟ้า
วิธีใช้กับร้านไทยช่วยไทย พลัสที่กระทรวงการคลังกำลังพัฒนาระบบ จะเป็นการสแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตัง ส่วนระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 โดยทั่วไปยังรองรับผู้ไม่มีสมาร์ตโฟนให้ใช้บัตรประชาชนกับร้านหรือหน่วยงานที่รองรับระบบถุงเงินหรือเครื่อง EDC ได้ แต่ยังไม่มีรายละเอียดขั้นสุดท้ายยืนยันว่า ร้านไทยช่วยไทย พลัสทุกแห่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาจะรองรับการใช้บัตรประชาชนด้วย
อีกเรื่องที่ยังต้องรอรายละเอียดคือ รายชื่อร้านไทยช่วยไทย พลัสที่จะผ่านเกณฑ์เข้าสู่ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะกระทรวงการคลังระบุชัดว่าอาจไม่ใช่ทุกร้าน ผู้ถือสิทธิจึงควรตรวจสอบสถานะร้านอีกครั้งเมื่อหน่วยงานประกาศระบบอย่างเป็นทางการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม
นอกจากวงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน ผู้ได้รับสิทธิโครงการปี 2569 ยังมีส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน วงเงินค่าเดินทางสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน รวมถึงมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของโครงการ
ดังนั้น ประเด็นที่ผู้ถือบัตรควรจำก่อนวันที่ 1 ตุลาคม คือ ร้านธงฟ้ายังใช้ได้ตามเดิม ร้านไทยช่วยไทย พลัสกำลังถูกเพิ่มเป็นช่องทางใหม่ แต่ต้องรอรายชื่อร้านที่ระบบรองรับ และการใช้สิทธิหลังเดือนกันยายนเป็นวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ใช่ระบบร่วมจ่าย 60/40
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 กระทรวงการคลัง
- รัฐบาลไทย มติ ครม. วันที่ 27 กรกฎาคม 2569
- รัฐบาลไทย รายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40
- มติชน ข่าวการเชื่อมร้านไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- กรุงเทพธุรกิจ คลังดันบัตรสวัสดิการใช้ร้านไทยช่วยไทยพลัส