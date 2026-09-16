บัตรคนจน 1 ต.ค. จ่อสแกนร้านไทยช่วยไทยพลัส ต่างจาก 60/40 ตรงไหน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 12:01 น.

คลังเร่งเชื่อมร้านไทยช่วยไทยพลัสเข้าระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งเป้าเริ่ม 1 ตุลาคม 2569 ย้ำไม่ใช่สิทธิ 60/40 และร้านธงฟ้ายังใช้ได้ตามเดิม

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมมีร้านค้าให้เลือกใช้วงเงินซื้อสินค้ามากขึ้น หลังวันที่ 15 กันยายน 2569 กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กำลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พัฒนาระบบให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทย พลัส รับชำระเงินจากผู้ถือสิทธิได้ผ่านการสแกนแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยตั้งเป้าให้พร้อมรับการใช้สิทธิรอบใหม่วันที่ 1 ตุลาคม 2569

อย่างไรก็ตาม วันที่ 1 ตุลาคมยังไม่ควรสรุปว่า ร้านไทยช่วยไทย พลัสทุกแห่งจะรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทันที นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า ยังมีข้อจำกัดบางกรณีที่ต้องตรวจสอบ แม้คาดว่าจะสามารถนำร้านในระบบเดิมเข้าร่วมได้เกือบทั้งหมด

โฆษณา

วันที่ 1 ตุลาคมยังเป็นวันเริ่มสิทธิของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 รอบใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 โดยผู้ถือสิทธิเดิมจากโครงการปี 2565 ยังได้รับสวัสดิการต่อเนื่องถึงวันที่ 30 กันยายน ก่อนเปลี่ยนเข้าสู่สิทธิโครงการปี 2569 พร้อมกันในวันถัดไป

ผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตน หรือ e-KYC หากต้องการเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ตุลาคม ควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่ 30 กันยายน ส่วนผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิไว้แล้วสามารถแก้ไขข้อมูลหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 20 กันยายน และรอตรวจผลตามกำหนดของกระทรวงการคลัง

เมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคม วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามสิทธิปกติอยู่ที่ 300 บาทต่อคนต่อเดือน ใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้า รวมถึงร้านอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด วงเงินที่เหลือจะไม่สะสมไปเดือนถัดไป

ตัวเลข 300 บาทต้องแยกจากวงเงิน 1,000 บาทที่ผู้ถือบัตรได้รับช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 ก่อนหน้านี้ รัฐเพิ่มวงเงินพิเศษอีก 700 บาทต่อเดือนจากวงเงินปกติ 300 บาท รวมเป็น 1,000 บาท แต่กำหนดมาตรการเพิ่มเงินไว้เพียง 4 เดือนถึงสิ้นเดือนกันยายน

โฆษณา

ส่วน ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เป็นอีกสิทธิหนึ่ง โครงการนี้ให้รัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายร้อยละ 60 และประชาชนจ่ายเองร้อยละ 40 โดยรัฐสนับสนุนสูงสุด 200 บาทต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน 2569

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้รับสิทธิ 60/40 เพราะได้รับความช่วยเหลือผ่านวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกทางหนึ่ง ดังนั้น การนำร้านไทยช่วยไทย พลัสมาเชื่อมกับบัตรสวัสดิการตั้งแต่เดือนตุลาคม ไม่ได้หมายความว่าโครงการ 60/40 ถูกต่ออายุ แต่เป็นการนำเครือข่ายร้านค้าเดิมมาเพิ่มช่องทางใช้วงเงินสวัสดิการ

ตัวอย่างง่าย ๆ คือ หลังวันที่ 1 ตุลาคม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยสูตรรัฐออก 60 บาท และประชาชนออก 40 บาทต่อการใช้จ่าย 100 บาท แต่จะใช้วงเงินสวัสดิการที่ตนมีตามเงื่อนไขของโครงการกับร้านที่ระบบเปิดให้รับสิทธิ

สำหรับ ร้านธงฟ้าไม่ได้ถูกยกเลิก นายวินิจยืนยันว่าผู้ถือบัตรยังใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้เหมือนเดิม การเพิ่มร้านไทยช่วยไทย พลัสจึงเป็นการเพิ่มเครือข่ายร้านรับสิทธิ ไม่ใช่การนำร้านกลุ่มใหม่มาแทนร้านธงฟ้า

โฆษณา

วิธีใช้กับร้านไทยช่วยไทย พลัสที่กระทรวงการคลังกำลังพัฒนาระบบ จะเป็นการสแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตัง ส่วนระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 โดยทั่วไปยังรองรับผู้ไม่มีสมาร์ตโฟนให้ใช้บัตรประชาชนกับร้านหรือหน่วยงานที่รองรับระบบถุงเงินหรือเครื่อง EDC ได้ แต่ยังไม่มีรายละเอียดขั้นสุดท้ายยืนยันว่า ร้านไทยช่วยไทย พลัสทุกแห่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาจะรองรับการใช้บัตรประชาชนด้วย

อีกเรื่องที่ยังต้องรอรายละเอียดคือ รายชื่อร้านไทยช่วยไทย พลัสที่จะผ่านเกณฑ์เข้าสู่ระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะกระทรวงการคลังระบุชัดว่าอาจไม่ใช่ทุกร้าน ผู้ถือสิทธิจึงควรตรวจสอบสถานะร้านอีกครั้งเมื่อหน่วยงานประกาศระบบอย่างเป็นทางการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม

นอกจากวงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน ผู้ได้รับสิทธิโครงการปี 2569 ยังมีส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน วงเงินค่าเดินทางสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน รวมถึงมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของโครงการ

ดังนั้น ประเด็นที่ผู้ถือบัตรควรจำก่อนวันที่ 1 ตุลาคม คือ ร้านธงฟ้ายังใช้ได้ตามเดิม ร้านไทยช่วยไทย พลัสกำลังถูกเพิ่มเป็นช่องทางใหม่ แต่ต้องรอรายชื่อร้านที่ระบบรองรับ และการใช้สิทธิหลังเดือนกันยายนเป็นวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ใช่ระบบร่วมจ่าย 60/40

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 12:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์

การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569

ระทึก เครื่องบินสายการบินอิหร่านเพดานถล่ม หลังเครื่องขัดข้อง ต้องลงจอดฉุกเฉิน (คลิป)

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้

ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม

ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์ ข่าว

การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก เครื่องบินสายการบินอิหร่านเพดานถล่ม หลังเครื่องขัดข้อง ต้องลงจอดฉุกเฉิน (คลิป)

17 นาที ที่แล้ว
ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้ ข่าว

ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้

18 นาที ที่แล้ว
ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม แฟชั่นและความงาม

ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม

23 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ครูไก่ เล่าที่มา “ลิซ่า” รำไทยใน The white Lotus ยืนยันเป็นระบำศรีวิชัย ไม่ใช่ขอม

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “ศรัณย์วุฒิ” อดีต สส.เพื่อไทย 8 เดือน คดีเสียบบัตรแทนกัน

43 นาที ที่แล้ว
อาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ เสียชีวิต ข่าว

อาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ เสียชีวิต

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

Pokémon Center เคาะ “เชมิน” เป็นสัญลักษณ์ประจำสาขากรุงเทพ เปิด ธ.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ไทย พบ คีร์กีซสถาน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ไทย พบ คีร์กีซสถาน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 กันยายน 69 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 กันยายน 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
LINE เริ่มลบข้อมูลบางส่วนใน Note เช็กอะไรหาย-ยังอยู่ เริ่ม 7 ตุลาคม 69 เทคโนโลยี

LINE เริ่มลบข้อมูลบางส่วนใน Note เช็กอะไรหาย-ยังอยู่ เริ่ม 7 ตุลาคม 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรคนจน 1 ต.ค. จ่อสแกนร้านไทยช่วยไทยพลัส ต่างจาก 60/40 ตรงไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 เช็กผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาเตรียมต้อนรับติ๊กต๊อกเกอร์อันดับ 1 โลก Khaby Lame ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึง ติ๊กต๊อกเกอร์ที่ 1 โลก เที่ยวนครวัด หวังดันท่องเที่ยวสู่สายตาโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิชาการกัมพูชาดิ้น ตั้งคำถาม “สีหศักดิ์” ปมเลิก MOU 44 แต่ย้ำเจรจาทวิภาคี ข่าวการเมือง

นักวิชาการกัมพูชาดิ้น ตั้งคำถาม “สีหศักดิ์” ปมเลิก MOU 44 แต่ย้ำเจรจาทวิภาคี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด โปเตโต้ 16/9/69 มาแล้ว วิ่ง 2-7 ไม้เดียว 14-41 เลขเด็ด

เลขเด็ด โปเตโต้ 16/9/69 มาแล้ว วิ่ง 2-7 ไม้เดียว 14-41

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า “ที่ดินวัดป่าอดุลยาราม” เจ้าพนักงานลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 21 ไร่ เป็นของวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องร้านดัง จ.ลำปาง กราบขอขมา ปมแต่งกายคล้ายพระ เต้นโชว์ปลัดขิกบนเวที ข่าว

นักร้องร้านดัง จ.ลำปาง กราบขอขมา ปมแต่งกายคล้ายพระ เต้นโชว์ปลัดขิกบนเวที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดอกบัวแฝด วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม งวด 16/9/69 ให้โชคกว่า 1 ล้าน แก้บนได้ 128 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดอกบัวแฝด วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม งวด 16/9/69 ให้โชคกว่า 1 ล้าน แก้บนได้ 128 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเร่งตั้ง 4 ระบบกลางสกัดเงินมิจฉาชีพ เชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงาน เพิ่มโอกาสผู้เสียหายได้เงินคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ทนายไก่ หอบกระเช้า-เงินเยียวยาขอโทษ สาวคู่กรณีเมิน เหตุสำนึกไม่จริง ยันลุยถอดทนายความต่อ ข่าว

นาที ทนายไก่ หอบกระเช้า-เงินเยียวยาขอโทษ สาวคู่กรณีเมิน เหตุสำนึกไม่จริง ยันลุยถอดทนายความต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย T-Skirt อัปเดตผลการตรวจเนื้อร้ายที่ปอดโตขึ้น ข่าวดารา

จอย T-Skirt ช็อก เนื้อร้ายที่ปอดโตขึ้นเร็ว ต้องผ่าตัด ลุยรับงานสู้ค่าใช้จ่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แปลกแต่จริง หวย 16 ก.ย. ย้อนหลัง 24 ปี รางวัลที่ 1 มีเลขซ้ำในชุดถึง 21 งวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 69 ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 กันยายน 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศผลรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาบึ้ง กบินทร์บุรี งวด 16/9/69 คอหวยเข้าป่ากลางดึก หย่อนกระดาษได้ 59 80 เลขเด็ด

เลขเด็ด พญาบึ้ง กบินทร์บุรี งวด 16/9/69 คอหวยเข้าป่ากลางดึก หย่อนกระดาษได้ 59 80

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button