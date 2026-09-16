กัมพูชาดึง ติ๊กต๊อกเกอร์ที่ 1 โลก เที่ยวนครวัด หวังดันท่องเที่ยวสู่สายตาโลก
กัมพูชาเตรียมต้อนรับ Khaby Lame ติ๊กต๊อกเกอร์อันดับ 1 โลก ผู้ติดตามกว่า 163 ล้านคน หวังดันการท่องเที่ยวและนครวัดสู่สายตาชาวโลก
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา เตรียมพร้อมต้อนรับ Khabane lame ราชา TikTok และครีเอเตอร์ระดับโลกที่มีผู้ติดตามมากที่สุดกว่า 162.9 ล้านคน กำลังจะเดินทางมาเยือนกัมพูชาเร็ว ๆ นี้
เพจทางการของกระทรวงการท่องเที่ยวโพสต์ข้อความภาษาเขมรและภาษาอังกฤษระบุว่า กัมพูชาพร้อมต้อนรับ Khaby Lame ครีเอเตอร์สายตลกชื่อดังมีกำหนดการมาเยือนเร็ว ๆ นี้ พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนรอติดตามว่าการเดินทางมาดินแดนมหัศจรรย์ครั้งนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในวิดีโอโปรโมตเบื้องต้นเผยให้เห็นติ๊กต็อกเกอร์หนุ่มยิ้มแย้มสนุกสนานกับการเรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะเขมรก่อนเดินทางมาเยือนนครวัด
การมาเยือนกัมพูชาครั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและชาวกัมพูชาคาดหวังว่าจะเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำและอยากให้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเผยแพร่วัฒนธรรมและการต้อนรับของชาวเขมรไปสู่สายตาคนนับพันล้านคนทั่วโลก ถือเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
สำหรับ Khaby Lame ชายหนุ่มชาวเซเนกัล-อิตาลี สร้างชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกจากการทำวิดีโอสั้นแนวตลกเสียดสี เขาแก้ปัญหาความซับซ้อนให้ดูง่ายดายด้วยท่าทางผายมือและส่งสายตาสงสัยโดยไม่พูดแม้แต่คำเดียว
ก่อนหน้านี้ เขาเป็นอดีตพนักงานโรงงานที่ถูกเลิกจ้างช่วงวิกฤตโควิด-19 เมื่อปี 2563 เลือกเดินหน้าสร้างคอนเทนต์จนมีชื่อเสียงโดดเด่นและกลายเป็นมหาเศรษฐีดิจิทัลระดับโลกที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลก
ข้อมูลจาก : kbn
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