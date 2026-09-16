นาที ทนายไก่ หอบกระเช้า-เงินเยียวยาขอโทษ สาวคู่กรณีเมิน เหตุสำนึกไม่จริง ยันลุยถอดทนายความต่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 11:20 น.
นาที ทนายไก่ หอบกระเช้า-เงินเยียวยาขอโทษ สาวคู่กรณีเมิน เหตุสำนึกไม่จริง ยันลุยถอดทนายความต่อ

เพจดังเปิดคลิปนาที ทนายไก่ หอบกระเช้า พร้อมเงินเยียวยาขอโทษถึงหน้าบ้าน สาวคู่กรณีเมิน เหตุสำนึกไม่จริง ยันลุยถอดทนายความต่อ

จากกรณี คุณแนน อายุ 38 ปี ร้องเรียนขอความเป็นธรรม หลังถูกชายเพื่อนบ้านซึ่งประกอบอาชีพทนายความ ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ขวดฟาดศีรษะและชกต่อยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อหน้าลูกชายวัย 5 ขวบที่นั่งอยู่ในรถ โดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าคุณแนนขับรถเหยียบกล่องโฟมจนเสียหาย ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดเพจ เจ๊ม้อย v+ ได้โพสต์คลิปนาที ทนายไก่ ผู้ก่อเหตุต่อย คุณแนน ได้ยกกระเช้าพร้อมซองเงินเยียวยามายืนรอที่หน้าบ้านคู่กรณีเพื่อหวังขอโทษต่อการกระทำรุนแรงที่เกิดขึ้น แต่ทางคุณแนนปฏิเสธที่จะรับ โดยให้เหตุผลว่า

โฆษณา

“หากคู่กรณีสำนึกผิดและต้องการขอโทษอย่างจริงใจ ขอให้ไปขอโทษต่อหน้าสื่อมวลชน ตอนนี้ยังไม่เห็นถึงความจริงใจ ที่ยกกระเช้ามานี่อาจเพราะเกิดจากแรงกดดันทางสังคม และยืนยันที่จะเดินหน้าฟ้องทั้งทางเพ่งและอาญา รวมถึงลุยถอดถอนใบประกอบอาชีพทนายความตามประสงค์เดิมด้วย”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB เจ๊ม้อย v+

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 11:20 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก เครื่องบินสายการบินอิหร่านเพดานถล่ม หลังเครื่องขัดข้อง ต้องลงจอดฉุกเฉิน (คลิป)

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม

ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569

ครูไก่ เล่าที่มา “ลิซ่า” รำไทยใน The white Lotus ยืนยันเป็นระบำศรีวิชัย ไม่ใช่ขอม

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569

ศาลพิพากษาจำคุก “ศรัณย์วุฒิ” อดีต สส.เพื่อไทย 8 เดือน คดีเสียบบัตรแทนกัน

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์ ข่าว

การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก เครื่องบินสายการบินอิหร่านเพดานถล่ม หลังเครื่องขัดข้อง ต้องลงจอดฉุกเฉิน (คลิป)

16 นาที ที่แล้ว
ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้ ข่าว

ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้

17 นาที ที่แล้ว
ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม แฟชั่นและความงาม

ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม

23 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ครูไก่ เล่าที่มา “ลิซ่า” รำไทยใน The white Lotus ยืนยันเป็นระบำศรีวิชัย ไม่ใช่ขอม

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “ศรัณย์วุฒิ” อดีต สส.เพื่อไทย 8 เดือน คดีเสียบบัตรแทนกัน

43 นาที ที่แล้ว
อาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ เสียชีวิต ข่าว

อาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ เสียชีวิต

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

Pokémon Center เคาะ “เชมิน” เป็นสัญลักษณ์ประจำสาขากรุงเทพ เปิด ธ.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ไทย พบ คีร์กีซสถาน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ไทย พบ คีร์กีซสถาน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 กันยายน 69 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 กันยายน 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
LINE เริ่มลบข้อมูลบางส่วนใน Note เช็กอะไรหาย-ยังอยู่ เริ่ม 7 ตุลาคม 69 เทคโนโลยี

LINE เริ่มลบข้อมูลบางส่วนใน Note เช็กอะไรหาย-ยังอยู่ เริ่ม 7 ตุลาคม 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรคนจน 1 ต.ค. จ่อสแกนร้านไทยช่วยไทยพลัส ต่างจาก 60/40 ตรงไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 เช็กผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาเตรียมต้อนรับติ๊กต๊อกเกอร์อันดับ 1 โลก Khaby Lame ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึง ติ๊กต๊อกเกอร์ที่ 1 โลก เที่ยวนครวัด หวังดันท่องเที่ยวสู่สายตาโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิชาการกัมพูชาดิ้น ตั้งคำถาม “สีหศักดิ์” ปมเลิก MOU 44 แต่ย้ำเจรจาทวิภาคี ข่าวการเมือง

นักวิชาการกัมพูชาดิ้น ตั้งคำถาม “สีหศักดิ์” ปมเลิก MOU 44 แต่ย้ำเจรจาทวิภาคี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด โปเตโต้ 16/9/69 มาแล้ว วิ่ง 2-7 ไม้เดียว 14-41 เลขเด็ด

เลขเด็ด โปเตโต้ 16/9/69 มาแล้ว วิ่ง 2-7 ไม้เดียว 14-41

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า “ที่ดินวัดป่าอดุลยาราม” เจ้าพนักงานลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 21 ไร่ เป็นของวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องร้านดัง จ.ลำปาง กราบขอขมา ปมแต่งกายคล้ายพระ เต้นโชว์ปลัดขิกบนเวที ข่าว

นักร้องร้านดัง จ.ลำปาง กราบขอขมา ปมแต่งกายคล้ายพระ เต้นโชว์ปลัดขิกบนเวที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดอกบัวแฝด วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม งวด 16/9/69 ให้โชคกว่า 1 ล้าน แก้บนได้ 128 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดอกบัวแฝด วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม งวด 16/9/69 ให้โชคกว่า 1 ล้าน แก้บนได้ 128 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเร่งตั้ง 4 ระบบกลางสกัดเงินมิจฉาชีพ เชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงาน เพิ่มโอกาสผู้เสียหายได้เงินคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ทนายไก่ หอบกระเช้า-เงินเยียวยาขอโทษ สาวคู่กรณีเมิน เหตุสำนึกไม่จริง ยันลุยถอดทนายความต่อ ข่าว

นาที ทนายไก่ หอบกระเช้า-เงินเยียวยาขอโทษ สาวคู่กรณีเมิน เหตุสำนึกไม่จริง ยันลุยถอดทนายความต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย T-Skirt อัปเดตผลการตรวจเนื้อร้ายที่ปอดโตขึ้น ข่าวดารา

จอย T-Skirt ช็อก เนื้อร้ายที่ปอดโตขึ้นเร็ว ต้องผ่าตัด ลุยรับงานสู้ค่าใช้จ่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แปลกแต่จริง หวย 16 ก.ย. ย้อนหลัง 24 ปี รางวัลที่ 1 มีเลขซ้ำในชุดถึง 21 งวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 69 ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 กันยายน 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศผลรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาบึ้ง กบินทร์บุรี งวด 16/9/69 คอหวยเข้าป่ากลางดึก หย่อนกระดาษได้ 59 80 เลขเด็ด

เลขเด็ด พญาบึ้ง กบินทร์บุรี งวด 16/9/69 คอหวยเข้าป่ากลางดึก หย่อนกระดาษได้ 59 80

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button