นาที ทนายไก่ หอบกระเช้า-เงินเยียวยาขอโทษ สาวคู่กรณีเมิน เหตุสำนึกไม่จริง ยันลุยถอดทนายความต่อ
เพจดังเปิดคลิปนาที ทนายไก่ หอบกระเช้า พร้อมเงินเยียวยาขอโทษถึงหน้าบ้าน สาวคู่กรณีเมิน เหตุสำนึกไม่จริง ยันลุยถอดทนายความต่อ
จากกรณี คุณแนน อายุ 38 ปี ร้องเรียนขอความเป็นธรรม หลังถูกชายเพื่อนบ้านซึ่งประกอบอาชีพทนายความ ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ขวดฟาดศีรษะและชกต่อยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อหน้าลูกชายวัย 5 ขวบที่นั่งอยู่ในรถ โดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าคุณแนนขับรถเหยียบกล่องโฟมจนเสียหาย ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดเพจ เจ๊ม้อย v+ ได้โพสต์คลิปนาที ทนายไก่ ผู้ก่อเหตุต่อย คุณแนน ได้ยกกระเช้าพร้อมซองเงินเยียวยามายืนรอที่หน้าบ้านคู่กรณีเพื่อหวังขอโทษต่อการกระทำรุนแรงที่เกิดขึ้น แต่ทางคุณแนนปฏิเสธที่จะรับ โดยให้เหตุผลว่า
“หากคู่กรณีสำนึกผิดและต้องการขอโทษอย่างจริงใจ ขอให้ไปขอโทษต่อหน้าสื่อมวลชน ตอนนี้ยังไม่เห็นถึงความจริงใจ ที่ยกกระเช้ามานี่อาจเพราะเกิดจากแรงกดดันทางสังคม และยืนยันที่จะเดินหน้าฟ้องทั้งทางเพ่งและอาญา รวมถึงลุยถอดถอนใบประกอบอาชีพทนายความตามประสงค์เดิมด้วย”
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อ้างอิงจาก : FB เจ๊ม้อย v+