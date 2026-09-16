“สุดารัตน์” ชี้ระบบตรวจสอบถูกครอบงำ คอรัปชั่นเบ่งบาน คนรับกรรมคือประชาชน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 10:58 น.

สุดารัตน์ ชี้ระบบตรวจสอบถูกครอบงำ คนมีอำนาจที่โกงไม่กลัวถูกสอบ คอรัปชั่นเบ่งบาน คนรับกรรมคือประชาชนทั้งประเทศ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เมื่อ“ระบบตรวจสอบถ่วงดุล” ถูกครอบงำ “คนมีอำนาจทุจริต ก็รอดทุกคดี” เพราะคนที่ถูกตรวจสอบ เป็นคนเลือกคนที่มาตรวจสอบตัวเอง “เมื่อกลไกตรวจสอบอยู่ใต้อาณัติ คนมีอำนาจที่โกง… ก็ไม่กลัวการตรวจสอบ คนโกง…ก็ยิ่งกล้าโกงมากขึ้น คอรัปชั่นก็ยิ่งเบ่งบาน”

เมื่อคอรัปชั่นเบ่งบาน คนต้องจ่ายราคา… ไม่ใช่นักการเมือง ไม่ใช่ข้าราชการ ไม่ใช่กกต. แต่คือ“ประชาชนทั้งประเทศ”

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ตัวอย่างที่เห็นชัดในขณะนี้ก็คือ การโกงสอบท้องถิ่นระดับหมื่นล้าน แต่จับได้แค่ปลาซิวปลาสร้อย ผู้มีอำนาจที่รับผลประโยชน์หมื่นล้านกลับลอยนวล หรือไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน ที่ปล้นประชาชนไปกว่า 50,000 ล้าน วันนี้ยังจับผู้มีอำนาจ ที่เสกนำ้มันเป็นเงินสด เข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้

เราต้องไม่สยบยอมต่ออำนาจ ”ทุรชน“ เพราะถ้าเรายอม เท่ากับว่าเรากำลังจะส่งมอบประเทศที่ผุพัง เต็มไปด้วยการทุจริตโกงกิน ให้ลูกหลานของเราไปรับกรรมต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 10:58 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 10:58 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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