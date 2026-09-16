“สุดารัตน์” ชี้ระบบตรวจสอบถูกครอบงำ คอรัปชั่นเบ่งบาน คนรับกรรมคือประชาชน
สุดารัตน์ ชี้ระบบตรวจสอบถูกครอบงำ คนมีอำนาจที่โกงไม่กลัวถูกสอบ คอรัปชั่นเบ่งบาน คนรับกรรมคือประชาชนทั้งประเทศ
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เมื่อ“ระบบตรวจสอบถ่วงดุล” ถูกครอบงำ “คนมีอำนาจทุจริต ก็รอดทุกคดี” เพราะคนที่ถูกตรวจสอบ เป็นคนเลือกคนที่มาตรวจสอบตัวเอง “เมื่อกลไกตรวจสอบอยู่ใต้อาณัติ คนมีอำนาจที่โกง… ก็ไม่กลัวการตรวจสอบ คนโกง…ก็ยิ่งกล้าโกงมากขึ้น คอรัปชั่นก็ยิ่งเบ่งบาน”
เมื่อคอรัปชั่นเบ่งบาน คนต้องจ่ายราคา… ไม่ใช่นักการเมือง ไม่ใช่ข้าราชการ ไม่ใช่กกต. แต่คือ“ประชาชนทั้งประเทศ”
ตัวอย่างที่เห็นชัดในขณะนี้ก็คือ การโกงสอบท้องถิ่นระดับหมื่นล้าน แต่จับได้แค่ปลาซิวปลาสร้อย ผู้มีอำนาจที่รับผลประโยชน์หมื่นล้านกลับลอยนวล หรือไอ้โม่งกักตุนน้ำมัน ที่ปล้นประชาชนไปกว่า 50,000 ล้าน วันนี้ยังจับผู้มีอำนาจ ที่เสกนำ้มันเป็นเงินสด เข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้
เราต้องไม่สยบยอมต่ออำนาจ ”ทุรชน“ เพราะถ้าเรายอม เท่ากับว่าเรากำลังจะส่งมอบประเทศที่ผุพัง เต็มไปด้วยการทุจริตโกงกิน ให้ลูกหลานของเราไปรับกรรมต่อไป
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