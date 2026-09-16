คลิปนาทีไฟไหม้คอนโดชั้น 12 ฮานอย ลูกบ้านเร่งอพยพ ไร้ผู้บาดเจ็บ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 20:01 น.
คลิปนาทีไฟไหม้คอนโดชั้น 12 ฮานอย ลูกบ้านเร่งอพยพ ไร้ผู้บาดเจ็บ
ภาพจาก : FB/Hà Nội 24H

ไฟไหม้ห้องพักชั้น 12 อาคาร HH2 โครงการ 90 เหงียน ตวน กรุงฮานอย เจ้าหน้าที่พังประตูเข้าดับเพลิง ก่อนควบคุมเหตุได้ในประมาณ 10 นาที ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เปิดคลิปนาทีไฟไหม้ห้องพักชั้น 12 ของอาคาร HH2 โครงการที่พักอาศัยเลขที่ 90 Nguyễn Tuân (เหงียน ตวน) กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายน 2569 เปลวไฟและควันพวยพุ่งจากห้องพัก ก่อนเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ดังขึ้นและลูกบ้านเร่งอพยพลงไปยังบริเวณล็อบบี้ เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เหตุเกิดเวลาประมาณ 08.30 น. ที่ห้อง 12 B07 ชั้น 12 ของอาคาร HH2 ในพื้นที่แขวงแทงซวน กรุงฮานอย ฝ่ายบริหารอาคารให้ข้อมูลว่าเจ้าของห้องล็อกประตูไว้และไม่มีใครอยู่ภายในขณะเกิดไฟไหม้

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คลิปจากที่เกิดเหตุเผยให้เห็นเปลวไฟและกลุ่มควันบริเวณห้องพักบนชั้น 12 หลังพบเหตุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและฝ่ายเทคนิคของอาคารพังประตูเข้าไปดับไฟเบื้องต้น ก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพื้นที่หมายเลข 13 จะส่งรถดับเพลิงพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์

ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีจึงดับไฟได้สำเร็จ รายงานเบื้องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีสิ่งของภายในห้องบางส่วนถูกไฟไหม้ ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

เหตุครั้งนี้เป็นไฟไหม้ครั้งที่สองในโครงการ 90 Nguyễn Tuân (เหงียน ตวน) ภายในระยะเวลาประมาณ 10 วัน หลังช่วงเช้ามืดวันที่ 6 กันยายน เกิดไฟไหม้อีกห้องบนชั้น 9 ของอาคาร HH1 ซึ่งเป็นคนละอาคารกับเหตุล่าสุด

ข้อมูลที่ตำรวจกรุงฮานอยเปิดเผยภายหลังระบุว่า เหตุวันที่ 6 กันยายนเกิดที่ห้อง 914 ระบบแจ้งเตือนและหัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติทำงาน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพบผู้ติดอยู่ภายใน 3 คน เป็นผู้หญิง 1 คนและเด็ก 2 คน ก่อนช่วยทั้งหมดออกมาอย่างปลอดภัย และดับไฟได้เมื่อเวลาประมาณ 02.18 น.

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โครงการ 90 Nguyễn Tuân (เหงียน ตวน) ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 3.7 เฮกตาร์ ประกอบด้วยอาคารพักอาศัย HH1 และ HH2 สูง 29 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และบ้านแนวราบ 87 หลัง

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ประกาศสาเหตุของไฟไหม้วันที่ 16 กันยายน และยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเหตุไฟไหม้ทั้งสองครั้งมีความเกี่ยวข้องกัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 20:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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