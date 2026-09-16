จอย T-Skirt ช็อก เนื้อร้ายที่ปอดโตขึ้นเร็ว ต้องผ่าตัด ลุยรับงานสู้ค่าใช้จ่าย
อาการล่าสุด “จอย T-Skirt” พบเนื้อร้ายที่ปอดโตขึ้นเร็ว ต้องผ่าตัดและอาจต้องคีโมอีกรอบ ยอมรับเซ แต่ยังสปิริตแรงพร้อมรับงานเตรียมค่าใช้จ่าย
แฟนเพลงและคนบันเทิงส่งกำลังใจให้ “จอย T-Skirt” หรือ “ธัญพร สนธิขันธ์” นักร้องนักแสดงชื่อดังยุค 90 ก่อนหน้านี้เคยออกมาแจ้งข่าวว่าป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ 4 จนต้องหยุดทำงานมารักษาตัวนานนับปี แม้ที่ผ่านมาก้อนเนื้อจะยุบลงไปหมดแล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้คำว่าโรคสงบได้ เนื่องจากต้องพบแพทย์เพื่อติดตามอาการอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี จนกว่าจะครบกำหนด 5 ปี
ล่าสุด สาวจอยอัปเดตผ่านอินสตาแกรม joy_tskirt เผยผลการตรวจ CT Scan ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความเข้มแข็งแต่ยอมรับว่ามีความกังวล ระบุว่า ผลตรวจล่าสุดปรากฏว่าเนื้อร้ายที่ปอดโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องเตรียมตัวเข้ารับการรักษาใหม่อีกรอบ สถานีต่อไปคือการผ่าตัดและอาจจะต้องทำคีโมร่วมด้วย
แม้จะต้องเข้ารับการรักษาอีกครั้ง แต่นักร้องสาวยังคงสปิริตแรงกล้าประกาศพร้อมรับงานเช่นเดิม พร้อมติดตลกว่าทุกรันเวย์มีค่าใช้จ่าย
“ผล CT ออกแล้ว น้องที่ปอดเค้าโตขึ้นเร็ว เตรียมรักษากันอีกรอบ next station ผ่าตัดและอาจจะต้องคีโมกันอีกรอบค่ะ..
รอบนี้ใจเหลวอยู่นะเพราะอาจจะต้องยามุ่งเป้า ยังดีมีไหล่สามีให้ซบไม่งั้นก็เซเหมือนกัน ประกอบใจแป๊ปนึงน๊าาาา
รับงานนะคะ..เพราะทุกรันเวย์มีค่าใช้จ่าย!!
เคยไหม…ที่ใจมันเกิดเหงาขึ้นมา มองหา..เส้นทางที่อยู่ไกลแสนไกล”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมส่งกำลังใจให้สาวจอยเข้มแข็งและผ่านพ้นช่วงเวลาการรักษานี้ไปได้ด้วยดี
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