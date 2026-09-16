เปิดประวัติ “ยุ้ย ก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว” คือใคร แม่ค้าคนดังแห่งสมุทรสงคราม
รู้จัก “ยุ้ย ก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว” หรือ พจนี พรรณเทียน อายุ 46 แต่หน้าเด็กมาก แม่ค้ารับจัดเลี้ยง จุดขายชุดสายเดี่ยวจนมีผู้ติดตามหลายแสนคน
ยุ้ย ก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว คือใคร
“ยุ้ย ก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว” มีชื่อจริงว่า พจนี พรรณเทียน เป็นแม่ค้าชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ทำธุรกิจจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวและรับจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟต์นอกสถานที่
งานของยุ้ยไม่ได้จำกัดอยู่ที่หน้าร้าน แต่เดินทางรับจัดเลี้ยงตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งงานบุญ งานบวช งานวันเกิด โรงพยาบาล ค่ายทหาร งานชุมชน และโรงทานตามวัด โดยลูกค้าสามารถว่าจ้างให้จัดเตรียมอาหารและทีมงานไปให้บริการถึงสถานที่
ยุ้ยยังเคยขายก๋วยเตี๋ยวบริเวณตลาดน้ำบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนบัญชี Instagram ภายใต้ชื่อ
yui.saideaw
มีผู้ติดตามหลายแสนคน เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นภาพและคลิปการทำงาน การออกงานจัดเลี้ยง รวมถึงชีวิตประจำวัน
ที่มาของชื่อ “ก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว”
จุดเริ่มต้นที่ทำให้ยุ้ยเป็นที่รู้จักคือแนวคิดให้แม่ค้าและทีมงานสวมเสื้อสายเดี่ยวระหว่างขายก๋วยเตี๋ยว เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย จนกลายเป็นที่มาของชื่อ “ก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว”
นอกจากการแต่งกาย ยุ้ยยังใช้บุคลิกสนุกสนานและลีลาการลวกเส้นเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ ทำให้คลิปจากงานต่าง ๆ ถูกเผยแพร่ต่อบนโซเชียลมีเดีย และช่วยให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักนอกพื้นที่สมุทรสงคราม
อย่างไรก็ตาม เธออธิบายว่าไม่ได้สวมชุดสายเดี่ยวในทุกงาน แต่จะเลือกเสื้อผ้าตามสถานที่และความต้องการของเจ้าภาพ หากเป็นงานพิธีการ งานวัด หรืองานที่ต้องการความสุภาพ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นชุดไทยหรือเสื้อผ้าที่เหมาะสมได้
ก่อนหน้านี้เรื่องราวของร้านเคยได้รับการนำเสนอในฐานะอาชีพที่ใช้การตลาดและภาพจำมาช่วยดึงดูดลูกค้า โดยยุ้ยนำชื่อ “สายเดี่ยว” มาต่อยอดเป็นแบรนด์สำหรับรับงานจัดเลี้ยงในเวลาต่อมา
หาเงินดูแลครอบครัวและสัตว์เลี้ยง
ยุ้ยเปิดเผยว่า รายได้จากงานขายก๋วยเตี๋ยวและรับจัดเลี้ยงเป็นช่องทางหลักที่ใช้ดูแลครอบครัว ทั้งพ่อแม่และหลาน รวมถึงสุนัข 7 ตัว และแมวชื่อ “เสือโคร่ง”
ด้วยลักษณะงานที่ต้องอาศัยชื่อเสียงและความไว้วางใจจากเจ้าภาพ กระแสข่าวเชิงลบจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรับงาน ยุ้ยระบุว่าหลังถูกนำภาพไปเชื่อมโยงกับพระผู้ใหญ่ มีลูกค้าบางส่วนเกิดความกังวล ทำให้เธอได้รับความเสียหายด้านรายได้และชื่อเสียง
ความสัมพันธ์กับเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
ยุ้ยชี้แจงว่า รู้จักเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีจากการรับงานจัดเลี้ยงและเปิดโรงทาน ทางวัดไม่ได้ว่าจ้างเฉพาะร้านของตน แต่จ้างร้านอาหารหลายแห่งในจังหวัดสมุทรสงครามมาร่วมแจกอาหารแก่ประชาชน
ยุ้ยยืนยันว่าหลวงพ่อเมตตาและเอ็นดูเหมือนลูกสาว ไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวตามที่ถูกนำเสนอ พร้อมขอโทษเจ้าอาวาสที่ได้รับผลกระทบจากการนำภาพของเธอไปเชื่อมโยง
ด้านแฟนหนุ่มของยุ้ย ซึ่งเดินทางไปสถานีตำรวจด้วยกัน ยืนยันว่าทั้งสองคบหากันและไปทำงานร่วมกันเป็นประจำ พร้อมปฏิเสธข้อมูลที่เผยแพร่บนโซเชียลว่าไม่เป็นความจริง
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569 ยุ้ยและแฟนหนุ่มนำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจที่นำภาพของเธอไปเผยแพร่ พร้อมข้อความเชื่อมโยงถึงเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
ยุ้ยระบุว่าจะดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายจากผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากโพสต์ดังกล่าวสร้างผลกระทบต่ออาชีพรับจัดเลี้ยง พร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนเชื่อหรือส่งต่อเนื้อหาบนโลกออนไลน์
แหล่งอ้างอิง
- มติชน
- ข่าวสด
- ไทยรัฐออนไลน์
- อมรินทร์ทีวี
- บัญชี Facebook ของ Yui Saideaw
- บัญชี Instagram ของ Yui Saideaw
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