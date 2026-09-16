ศาลฝรั่งเศสสั่งชดใช้ “คิม คาร์เดเชียน” 1 ยูโร จากเหตุถูกจี้ปล้นเมื่อปี 2559
ศาลฝรั่งเศสสั่งชดใช้ “คิม คาร์เดเชียน” 1 ยูโร จากเหตุถูกจี้ปล้นเมื่อปี 2559 ตามคำขอของเซเลปสาวที่อยากจะจบเรื่องนี้แล้ว
เมื่อวันที่ 16 กันยายน สำนักข่าว ABC รายงานว่าศาลในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสได้ชดใช้เงินค่าเสียหายให้ คิม คาร์เดเชียน เซเลปบริตี้สาวคนดัง เป็นจำนวนเงิน 38 บาท (1 ยูโร) จากกรณีที่เธอถูกปล้นเมื่อปี 2559
โดยจำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนที่ทาง “คิม คาร์” ร้องขอ โดยเธอบอกว่าเธออยากจะจบเรื่องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว โดยเธอระบุว่ามันเป็นประสบการณ์ที่นากลัวที่สุดในชีวิตเธอ ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลได้ตัดสินให้ผู้เกี่ยวข้อง 8 คนมีความผิด
นอกจากนี้ศาลยังได้สั่งให้ชดใช้อดีตพนักงานโรงแรมต้อนรับเป็นเงิน 4.2 ล้านบาท (109,000 ยูโร) และทางโรงแรม 1.9 ล้านบาท (50,000 ยูโร)
ซึ่งภายหลังคำพิพากษาทาง คิม คาร์เดเชียน ก็ได้ออกแถลงว่า เธอรู้สึกซาบซึ้งกับทางการฝรั่งเศสที่มอบความยุติธรรมให้เธอ พร้อมเล่าว่าเหตุดังกล่าวเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเธอและครอบครัว แม้เธอจะไม่มีทางลืมเหตุการณ์นี้ว่า เธอเชื่อพลังในของการเติบโตและหวังว่าจะรักษาบาดแผลทางใจครั้งนี้ได้
สำหรับเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในสัปดาห์แสดงแฟชัั่น เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2559 โดยเธอตกเป็นเป้าของกลุ่มอาชญากร 8 คนที่ใช้อาวุธปล้นเธอ ก่อนจะมัดตัวเธอและขังเธอไว้ในห้องน้ำ พร้อมคว้าอัญมณีเป็นมูลค่า 200 ล้านบารท (6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)