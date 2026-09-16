โซเชียลอึ้ง! เปิดอายุจริง “หมวย อริสรา” พิธีกรข่าวสาวชื่อดัง ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 10:55 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 10:55 น.

โซเชียลอึ้ง! เปิดอายุจริง “หมวย อริสรา” พิธีกรข่าวสาวชื่อดัง ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ หน้าดูเด็กอ่อนกว่าวัยมาก ไม่คิดว่าจะอายุเท่านี้

กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียล กับกระแสจากคลิป “ผู้หญิงแก่ อายุ 35 คุณยังจะเอาอยู่หรอ” จนถูกชาวเน็ตถล่มยับ และกลายเป็นกระแสถกเถียงต่อเนื่องในสังคม

โดย หนุ่ม กรรชัย ได้มีการแซว “หมวย” อริสรา กำธรเจริญ พิธีกรรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน หลังจากนั้น หมวย อริสรา ได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความว่า “51 แล้ว ยังสวยอยู่มั๊ยคะ?”

โฆษณา
FB/ Arisara Kumthorncharoen

จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ทั้งความรู้สึกตกใจและตะลึงเพราะคิดว่าอายุยังน้อยอยู่ พร้อมกับยังชมถึงความสวยที่แลดูอ่อนกว่าวัยด้วย

“อ้าวววว..ไม่ใช่ 35 เหรออออ…” , “สวยมาก ๆ เลยครับพี่หมวย” , “สวยสิคะ ไม่เชื่อว่าจะถึง 51 นะคะ” , “พี่หมวยพูดในรายการว่า 34-35 หนูก็เชื่อ เกือบเรียกน้องแล้วนะคะ” , “50 ยังแจ๋ว สวยและเด็กขึ้นทุกปีขอทราบเคล็ดลับได้ไหมคะ”

อริสรา กำธรเจริญ
FB/ Arisara Kumthorncharoen
หมวย อริสรา ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์
YT/ ครอบครัวข่าว3
YT/ ครอบครัวข่าว3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 ก.ย. 2569 10:55 น.| อัปเดต: 16 ก.ย. 2569 10:55 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก เครื่องบินสายการบินอิหร่านเพดานถล่ม หลังเครื่องขัดข้อง ต้องลงจอดฉุกเฉิน (คลิป)

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม

ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569

ครูไก่ เล่าที่มา “ลิซ่า” รำไทยใน The white Lotus ยืนยันเป็นระบำศรีวิชัย ไม่ใช่ขอม

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569

ศาลพิพากษาจำคุก “ศรัณย์วุฒิ” อดีต สส.เพื่อไทย 8 เดือน คดีเสียบบัตรแทนกัน

เผยแพร่: 16 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์ ข่าว

การ์ดวันพีซแพงกว่าพระเครื่องไหม? เทียบราคาหลัง จ๋าย ไททศมิตร เผยเสียหายจากพรีออเดอร์

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก เครื่องบินสายการบินอิหร่านเพดานถล่ม หลังเครื่องขัดข้อง ต้องลงจอดฉุกเฉิน (คลิป)

14 นาที ที่แล้ว
ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้ ข่าว

ไม่ต้องกังวล! คนสอบผ่านสุจริต จ่อบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น รอบ 4 เดือน ต.ค. นี้

15 นาที ที่แล้ว
ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม แฟชั่นและความงาม

ยลโฉมภริยา ปธน. เวียดนาม สวมชุดอ๋าวใหญ่ ตัดจากผ้าไหมไทยสีม่วง สะท้อนสัมพันธ์ 50 ปีไทย-เวียดนาม

20 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ครูไก่ เล่าที่มา “ลิซ่า” รำไทยใน The white Lotus ยืนยันเป็นระบำศรีวิชัย ไม่ใช่ขอม

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลพิพากษาจำคุก “ศรัณย์วุฒิ” อดีต สส.เพื่อไทย 8 เดือน คดีเสียบบัตรแทนกัน

40 นาที ที่แล้ว
อาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ เสียชีวิต ข่าว

อาลัย รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ เสียชีวิต

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

Pokémon Center เคาะ “เชมิน” เป็นสัญลักษณ์ประจำสาขากรุงเทพ เปิด ธ.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ไทย พบ คีร์กีซสถาน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้ ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ไทย พบ คีร์กีซสถาน ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ 2026 วันนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 กันยายน 69 ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 กันยายน 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
LINE เริ่มลบข้อมูลบางส่วนใน Note เช็กอะไรหาย-ยังอยู่ เริ่ม 7 ตุลาคม 69 เทคโนโลยี

LINE เริ่มลบข้อมูลบางส่วนใน Note เช็กอะไรหาย-ยังอยู่ เริ่ม 7 ตุลาคม 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรคนจน 1 ต.ค. จ่อสแกนร้านไทยช่วยไทยพลัส ต่างจาก 60/40 ตรงไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ก.ย. 69 เช็กผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาเตรียมต้อนรับติ๊กต๊อกเกอร์อันดับ 1 โลก Khaby Lame ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาดึง ติ๊กต๊อกเกอร์ที่ 1 โลก เที่ยวนครวัด หวังดันท่องเที่ยวสู่สายตาโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิชาการกัมพูชาดิ้น ตั้งคำถาม “สีหศักดิ์” ปมเลิก MOU 44 แต่ย้ำเจรจาทวิภาคี ข่าวการเมือง

นักวิชาการกัมพูชาดิ้น ตั้งคำถาม “สีหศักดิ์” ปมเลิก MOU 44 แต่ย้ำเจรจาทวิภาคี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด โปเตโต้ 16/9/69 มาแล้ว วิ่ง 2-7 ไม้เดียว 14-41 เลขเด็ด

เลขเด็ด โปเตโต้ 16/9/69 มาแล้ว วิ่ง 2-7 ไม้เดียว 14-41

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า “ที่ดินวัดป่าอดุลยาราม” เจ้าพนักงานลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 21 ไร่ เป็นของวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องร้านดัง จ.ลำปาง กราบขอขมา ปมแต่งกายคล้ายพระ เต้นโชว์ปลัดขิกบนเวที ข่าว

นักร้องร้านดัง จ.ลำปาง กราบขอขมา ปมแต่งกายคล้ายพระ เต้นโชว์ปลัดขิกบนเวที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดอกบัวแฝด วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม งวด 16/9/69 ให้โชคกว่า 1 ล้าน แก้บนได้ 128 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดอกบัวแฝด วัดสว่างอารมณ์ นครปฐม งวด 16/9/69 ให้โชคกว่า 1 ล้าน แก้บนได้ 128 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเร่งตั้ง 4 ระบบกลางสกัดเงินมิจฉาชีพ เชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงาน เพิ่มโอกาสผู้เสียหายได้เงินคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาที ทนายไก่ หอบกระเช้า-เงินเยียวยาขอโทษ สาวคู่กรณีเมิน เหตุสำนึกไม่จริง ยันลุยถอดทนายความต่อ ข่าว

นาที ทนายไก่ หอบกระเช้า-เงินเยียวยาขอโทษ สาวคู่กรณีเมิน เหตุสำนึกไม่จริง ยันลุยถอดทนายความต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย T-Skirt อัปเดตผลการตรวจเนื้อร้ายที่ปอดโตขึ้น ข่าวดารา

จอย T-Skirt ช็อก เนื้อร้ายที่ปอดโตขึ้นเร็ว ต้องผ่าตัด ลุยรับงานสู้ค่าใช้จ่าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

แปลกแต่จริง หวย 16 ก.ย. ย้อนหลัง 24 ปี รางวัลที่ 1 มีเลขซ้ำในชุดถึง 21 งวด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 69 ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 กันยายน 2569 สลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศผลรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาบึ้ง กบินทร์บุรี งวด 16/9/69 คอหวยเข้าป่ากลางดึก หย่อนกระดาษได้ 59 80 เลขเด็ด

เลขเด็ด พญาบึ้ง กบินทร์บุรี งวด 16/9/69 คอหวยเข้าป่ากลางดึก หย่อนกระดาษได้ 59 80

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button