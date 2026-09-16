โซเชียลอึ้ง! เปิดอายุจริง “หมวย อริสรา” พิธีกรข่าวสาวชื่อดัง ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ
โซเชียลอึ้ง! เปิดอายุจริง “หมวย อริสรา” พิธีกรข่าวสาวชื่อดัง ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ หน้าดูเด็กอ่อนกว่าวัยมาก ไม่คิดว่าจะอายุเท่านี้
กลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียล กับกระแสจากคลิป “ผู้หญิงแก่ อายุ 35 คุณยังจะเอาอยู่หรอ” จนถูกชาวเน็ตถล่มยับ และกลายเป็นกระแสถกเถียงต่อเนื่องในสังคม
โดย หนุ่ม กรรชัย ได้มีการแซว “หมวย” อริสรา กำธรเจริญ พิธีกรรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน หลังจากนั้น หมวย อริสรา ได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความว่า “51 แล้ว ยังสวยอยู่มั๊ยคะ?”
จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ทั้งความรู้สึกตกใจและตะลึงเพราะคิดว่าอายุยังน้อยอยู่ พร้อมกับยังชมถึงความสวยที่แลดูอ่อนกว่าวัยด้วย
“อ้าวววว..ไม่ใช่ 35 เหรออออ…” , “สวยมาก ๆ เลยครับพี่หมวย” , “สวยสิคะ ไม่เชื่อว่าจะถึง 51 นะคะ” , “พี่หมวยพูดในรายการว่า 34-35 หนูก็เชื่อ เกือบเรียกน้องแล้วนะคะ” , “50 ยังแจ๋ว สวยและเด็กขึ้นทุกปีขอทราบเคล็ดลับได้ไหมคะ”
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