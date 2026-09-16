เปิดประวัติ “โค้ชดุล” ดุลภาค จากโค้ชฟุตบอล สู่กูรูความรัก โปรไฟล์ไม่ธรรมดา
รู้จัก “โค้ชดุล” หรือ “ตุล ดุลภาค ไชยกุมาร” เจ้าของช่อง การกลับมาของดอนฮวน ก่อนเป็นครีเอเตอร์ด้านความสัมพันธ์ เคยทำงานกับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยและคุมสโมสรในไทยลีก 4
ชื่อของ “โค้ชดุล” หรือ “ตุล ดุลภาค ไชยกุมาร” กำลังได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ หลังแนวคิดของเขาเกี่ยวกับผู้หญิงอายุ 35 ปี ความสวย ฐานะ และความสัมพันธ์ กลายเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ปัจจุบัน ดุลภาคเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และผู้ให้คำแนะนำด้านความสัมพันธ์แก่ผู้ชาย ใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่า “ตูลลิโอ” รวมถึงเป็นเจ้าของเพจและช่อง “การกลับมาของดอนฮวน” แต่ก่อนเข้าสู่สายงานดังกล่าว เขาเคยทำงานในวงการฟุตบอลระดับอาชีพและทีมชาติไทยมาก่อน
ประวัติ โค้ชดุล ดุลภาค ไชยกุมาร
จากข้อมูลที่เผยแพร่ในแวดวงฟุตบอล ดุลภาค เคยเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่มีใบอนุญาตระดับ AFC A Licence ซึ่งเป็นหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับสูงภายใต้ระบบของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย
เส้นทางสำคัญช่วงหนึ่งคือการทำงานกับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย สื่อฟุตบอลระบุว่าเขาเคยเป็นผู้ช่วยของ “หนึ่งฤทัย สระทองเวียน” อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพชบาแก้ว
หนึ่งฤทัยเป็นโค้ชที่เคยพาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้าไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก การได้ทำงานในทีมสตาฟฟ์ชุดดังกล่าวจึงถือเป็นประสบการณ์ระดับทีมชาติที่สำคัญของดุลภาค
เคยคุมสโมสรนครแม่สอด ยูไนเต็ด
ช่วงปลายปี 2562 สโมสรนครแม่สอด ยูไนเต็ด หรือฉายา “ราชันตะวันตก” ประกาศแต่งตั้งดุลภาคเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน เตรียมทีมลงแข่งขันศึกไทยลีก 4 โซนภาคเหนือ ฤดูกาล 2563
รายงานของ Supersub Thailand เผยว่า สโมสรเลือกเขาจากประสบการณ์ที่เคยเป็นมือขวาของหนึ่งฤทัยในฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
หลังเข้ารับตำแหน่ง ดุลภาคมีส่วนวางระบบการเล่น คัดเลือกนักฟุตบอล และเตรียมทีมสำหรับฤดูกาลใหม่ ฝ่ายบริหารของสโมสรเคยกล่าวชื่นชมว่าเขานำรูปแบบการฝึกซ้อมและวิธีการใหม่เข้ามาปรับใช้กับทีมได้อย่างน่าสนใจ
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันฟุตบอลไทยในฤดูกาลดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ระบบลีกและโปรแกรมแข่งขันต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
จากโค้ชฟุตบอลสู่ Dating Coach
หลังเส้นทางในวงการฟุตบอล ดุลภาคหันมาผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง ความรัก และการสร้างความสัมพันธ์ โดยเน้นกลุ่มผู้ชมผู้ชายที่ต้องการคำแนะนำเรื่องการทำความรู้จักและออกเดตกับผู้หญิง
เขาใช้ชื่อ “ตูลลิโอ” บนโซเชียลมีเดีย และเป็นที่รู้จักจากช่อง “การกลับมาของดอนฮวน” ซึ่งนำเสนอทั้งรายการพูดคุย พอดแคสต์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง
เนื้อหาหลายชิ้นเชื่อมโยงการพัฒนารูปลักษณ์ บุคลิก ฐานะ และรายได้เข้ากับโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ จนทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในครีเอเตอร์สาย Dating Coach ที่มีผู้ติดตามเฉพาะกลุ่ม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกเดตและความสัมพันธ์
ชื่อของโค้ชดุลถูกพูดถึงในวงกว้าง หลังคลิปจากรายการของเขาถูกเผยแพร่ต่อบนโซเชียล เนื้อหามีการตั้งคำถามถึงความสวยและคุณค่าของผู้หญิงเมื่อมีอายุประมาณ 35 ปี พร้อมเปรียบเทียบการเลือกคู่กับการเลือกและดูแลรถยนต์
ความคิดเห็นดังกล่าวทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากมองว่าเป็นการเหมารวมและลดคุณค่าผู้หญิงจากอายุและรูปลักษณ์ ขณะที่บุคคลในวงการบันเทิงและครีเอเตอร์หลายรายออกมาแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง
ภายหลังเกิดเสียงวิจารณ์ ดุลภาคยังคงยืนยันจุดยืนของตัวเอง พร้อมระบุว่าปัจจุบันคบหากับผู้หญิงอายุ 25 ปี และเชิญชวนให้สื่อรายงานเรื่องของเขาเพิ่มเติม
แหล่งอ้างอิง
- Supersub Thailand – นครแม่สอด ยูไนเต็ด แต่งตั้งดุลภาค ไชยกุมาร
- Ball Thai – แผนงานนครแม่สอด ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2020
- ผู้จัดการออนไลน์
- คมชัดลึก